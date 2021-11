Hij mag niet knellen, maar moet ook niet bij de eerste de beste windvlaag van het heilige hoofd waaien. Op zoek naar een nieuwe mijter met De Nieuwe Sint.

Ook de uitrusting van De Nieuwe Sint is onderhevig aan slijtage: het is tijd voor een nieuwe mijter. De oude gaat inmiddels al een jaar of tien mee – sinds acteur en boksschoolhouder Patrick Mathurin (49) zijn creatie van alternatieve Sinterklaas in 2010 lanceerde tijdens een landelijke demonstratie tegen racisme. “Ik had hem gevonden op Marktplaats, ergens ver weg in de provincie. Het was nog een ouderwetse mijter, met een groot kruis aan de voorkant. Dat vond ik ook wel ingewikkeld. De Nieuwe Sint is er juist voor alle kinderen.”

Op naar Noord, naar een creatief verzamelgebouw aan de Zamenhofstraat waar Elianne van Dorp haar atelier heeft. Als ontwerper van kleding voor theater, speelfilms en reclames heeft Van Dorp door de jaren heen een indrukwekkend cv opgebouwd, met onder andere de films Zwartboek, Nova Zembla en Michiel de Ruyter als klussen. Voor een programma in het Rijksmuseum over de Gouden Eeuw maakte ze prachtige kostuums voor kinderen en voor een musical over de Hema naaide ze de pakken voor de dansende rookworsten.

Horror

Belangrijk in dit verband: Van Dorp heeft ruime sinterklaaservaring. Ze trok Huub Stapel zijn tabberd aan voor diens rol van horrorgoedheiligman in Sint van Dick Maas, en elk jaar kloppen er wel een paar producenten van commercials bij haar aan voor een kostuum. Van Dorp haalt wat foto’s tevoorschijn van voor­malig politiecommissaris Dries Zee, die ­tijdens zijn periode als Amsterdamse Sint in vol ornaat de marathon van New York liep voor het goede doel. Van Dorp maakte voor de gelegenheid een lichte mantel en een habijt die de knieën vrijliet.

Terwijl de mijtermaker de maten opneemt, geeft Mathurin uitleg over het waarom van De Nieuwe Sint. Over hoe hij tijdens de oplaaiende schermutselingen over de klassieke uitdossing en rol van Zwarte Piet het idee kreeg voor een heel nieuwe opzet van het kinderfeest. Over hoe hij op een positieve en vrolijke manier de weg naar verandering wilde wijzen. Over hoe hij in die jaren naar de landelijke intocht ging om, terwijl demonstranten door de politie werden weggedragen, rode en witte rozen uit te delen en met voor- en tegenstanders op de foto te gaan.

Ontwerper Elianne van Dorp maakt een mijter voor De Nieuwe Sint. Beeld Dingena Mol

Het was een boodschap van liefde en verbinding die voortkwam uit dezelfde bron waar de activisten hun inspiratie uit putten. Ook Mathurin, geboren op Haïti en opgegroeid in Amsterdam, kent de consequenties van een donkere huid. Om maar wat te noemen: hij wilde zich ooit inschrijven bij een modellenbureau en kreeg daar te horen dat er al een donker model in de kaartenbak zat. Terwijl de muur volhing met foto’s van witte mannen in alle soorten en maten. Mathurin: “Ik koos met De Nieuwe Sint voor een artistieke revolutie.”

Terug naar de mijter. In het atelier wordt gesproken over de ideale vorm. Er zijn grofweg twee scholen in sinterklaasland: de ene goedheiligman wil een kaarsrechte koker op het hoofd, de ander geeft de voorkeur aan een mijter die een klein beetje breder wordt. Mathurin behoort tot de laatste groep, en Van Dorp geeft hem groot gelijk. Van een oude placemat heeft ze een proefmodel gemaakt dat als gegoten zit. Er komt toch geen pruik onder, vraagt ze voor de zekerheid. Nee, geen pruik, gewoon over de dreadlocks.

Het luistert nauw. Een mijter mag niet knellen, maar moet ook niet bij de eerste de beste windvlaag van het heilige hoofd waaien, waarna de achtervolging moet worden ingezet. In het geval van De Nieuwe Sint komt daar nog bij dat deze goedheiligman graag een dansje maakt met de kinderen. De aankomst gebeurt per boot, de intocht te paard of met een koets, alles in het gezelschap van een brassband die de voeten, groot of klein, in beweging zet. De mijter moet in alle omstandigheden meebewegen met het hoofd van de Sint.

Dan is er ook nog de kwestie van het logo. Op de nieuwe mijter wordt het kruis met de edelstenen vervangen door de letters DNS in gouden borduursel. Maar hoe groot moeten ze worden, en waar moeten ze komen? En komt het logo ook terug op de mantel of de tabberd? Er wordt diep nagedacht over de verschillende probeersels die op papier zijn gezet. Van Dorp vertelt dat ze het borduurwerk uitbesteedt, dus de knoop moet worden doorgehakt. Dat gebeurt: de letters komen groot op de mijter en de mantel en keren klein op de tabberd terug.

Zomers

Twee weken later, terug in het atelier. De mijter is klaar en wordt gepast, samen met de rest van het kostuum. Mathurin vertelt over de grootse plannen die hij heeft. Hij is in gesprek met de gemeente over een samenwerking. Hij kijkt naar de nieuwe Nieuwe Sint in de spiegel. “Prachtig,” zegt hij. En nog een keer. “Prachtig.” Van Dorp kijkt tevreden toe en vertelt dat ze alweer druk bezig is met een volgende klus, een pak voor een Duitse kerstman en zijn echtgenote, inclusief een zomerse uitvoering voor een kerstfeest dat wordt gevierd in het snikhete Thailand.