Op zijn boot in de Amstel geeft Damien Duarte je leren schoenen, tassen en jassen een tweede leven

Damien Duarte (33) is de Franse leermeester van Amsterdam. Op zijn woonboot in de Amstel maakt hij zelfs de meest versleten schoenen, jassen en accessoires – het liefst haute couture – weer als nieuw. ‘Goed leer gaat een heel leven mee, dat hoef je helemaal niet weg te gooien.’

Damien Duarte staat op het dek van zijn schip, gelegen bij Carré. Twee jaar geleden is hij hier, bij zijn Nederlandse vriend Martin, ingetrokken. Naast hem kwispelt Lola, zijn eenjarige pup. “Welkom. Zal ik je een rondleiding geven?”

Met de hond voorop lopen we naar binnen. Aangrenzend aan de woonkamer bevindt zich Duartes atelier. In een kleine ruimte van nog geen 4 vierkante meter, wat voorheen de machinekamer van het schip was, repareert, poetst, glaceert en patineert hij lederen accessoires – met name haute couture, exclusieve spullen van beroemde ontwerpers.

In het atelier liggen enkele van zijn ‘projecten’: een rode tas van Hermès, een zwarte leren jas van een onbekend merk, gifgroene instapschoenen van Gucci en witte sneakers van Celine. Aan de wand hangt een cognackleurige lange leren schort, die hij altijd draagt wanneer hij aan het werk is. Het laat zich raden waar de witte en zwarte verfvlekken op de schort vandaan komen: op een plank boven zijn kleine bureau staan tientallen potjes verf van Saphir. Van verf tot wax en icing, een middel om het leer te laten glanzen: alle producten waarmee hij werkt, zijn van het Franse merk. “Het is het beste van het beste.”

Een leven lang

Kapotte spullen van mensen tot nieuw maken vindt Duarte het mooiste wat er is. “Het is bizar hoe snel mensen dingen weggooien. Terwijl leer een leven lang kan meegaan.”

Op zijn mobiel laat hij een foto zien van een ernstig gehavende Hermèstas: grijs verkleurd, overal zitten scheuren en kleine gaten, en het hengsel en het slotje zijn kapot. “Volledig beschadigd, maar toch nog bruikbaar,” zegt hij met enige trots. Iemand had de tas gevonden bij het grofvuil. Een designerstuk van meer dan tienduizend euro.

Hij pakt de rode Hermèstas. “Dit is hem.” Zo’n tien uur heeft hij over de reparatie gedaan. Dat is te zien. De tas is bijna onherkenbaar. Niet grijs, maar rood. De hengsels en het slotje zijn gerepareerd. En bijna alle scheurtjes zijn onzichtbaar gemaakt. “Sommige scheurtjes moeten nog opgevuld worden met een speciaal soort vet. Dat ga ik vanmiddag doen. Dan is hij af en heb ik er iemand enorm gelukkig mee gemaakt.” Vijfhonderd euro vraagt hij voor de operatie.

Duarte restaureert met name luxe spullen, zoals deze Guccischoenen. Beeld Hannah Bults

Geen fetisj

Van jongs af aan heeft Duarte al een grote liefde voor leer. “Toen ik klein was, speelde ik altijd al met de tassen van mijn moeder of poetste ik de schoenen van mijn vader op. En die geur, heerlijk.” Dat hij van die liefde ooit zijn baan zou maken, wist hij na het afronden van de middelbare school in zijn geboortestad Tours nog niet. Hij studeerde commercieel vastgoed in Parijs en kreeg een baan in de makelaardij. Maar dat was van korte duur, het bedrijf waarvoor hij werkte ging failliet. Nog geen jaar later werkte hij voor Maison Margiela, een Parijse haute-couturewinkel, waar hij persoonlijk advies gaf aan klanten. “Het was ontzettend leuk werk, lieve mensen, prachtige spullen. Maar ik miste iets.”

Tijdens zijn werk bij Maison Margiela zocht hij altijd de lederen collectie op. Net als toen hij klein was, was hij alles aan het voelen, ruiken en kijken hoe de spullen waren gemaakt. “Klinkt nu beetje als een fetisj, maar dat is het niet,” lacht hij. Na zes jaar, in 2019, besloot Duarte te stoppen bij Maison Margiela. Hij wilde geen leren spullen verkopen, maar ermee werken.

Een opleiding kon hij niet vinden. Na dagen op internet te hebben gezocht, stuitte Duarte op de Nederlandse Paulus Bolten, een haute-coutureschoenenontwerper en -maker. “Een echte meester in het vak,” noemt Duarte hem. Duarte ging naar het atelier van Bolten in Parijs en vroeg of die hem kon opleiden. Als enige ‘student’ kreeg hij twee jaar lang, drie dagen in de week, les over verschillende soorten leer, hoe het te repareren, oppoetsen, glaceren en patineren (ter onderhoud). “Een geweldige ervaring om nooit te vergeten.”

La Malle Du Cireur

In 2019 begon Duarte voor zichzelf onder de naam La Malle Du Cireur (de koffer van de schoenpoetser). Maar geld om een winkel of atelier op te zetten had hij niet. Met een zelfgemaakte opvallende houten en lederen rode stoel besloot hij in Tours rond te trekken in stations en winkelcentra. Voor 25 euro konden mensen hun schoenen weer helemaal tot nieuw laten poetsen.

“In het begin viel het erg zwaar,” zegt Duarte. “Elke ochtend stond ik om vier uur ’s ochtends op het station.” Pas na veertien dagen ontving hij een eerste klant. “Toen is het balletje gaan rollen.” Er werd over hem gesproken, mensen wisten hem te vinden.

Na drie maanden rondtouren met zijn rode lederen stoel, opende hij een atelier in Nice. Vanwege de zon, de natuur en omdat nog niemand deed wat hij doet. Niet veel later begon hij ook te werken in Monaco.

Inmiddels is Duarte vaste reparateur voor exclusieve merken, de namen mag hij niet noemen. Dat staat in het contract. Ook krijgt hij met regelmaat particuliere aanvragen van bekende personen. Bijna iedereen die bij hem komt, heeft via-via over hem gehoord. Ook in Amsterdam komen klanten van horen zeggen. Veel mensen benaderen hem via zijn Instagram. Eens per maand gaat hij voor zijn werk weer een week naar Nice en Monaco.

Heel veel vet

Alle spullen maakt hij eerst schoon met een speciale zeep. Daarna worden ze ingesmeerd met ‘heel veel vet’, want de meeste accessoires die Duarte binnenkrijgt zijn droog en moeten ‘vocht krijgen’. Zo wordt het leer weer mooi, en daarna kan hij er van alles mee doen.

Zo heeft hij vandaag een paar van zijn eigen grijs leren schoenen in een cognackleur geverfd. Nu moesten ze nog even geglaceerd worden: een glimmend laagje over de schoen, waardoor je bijna je spiegelbeeld erin kan zien. “Als ik er over een paar maanden genoeg van heb, haal ik het eraf en kan ik het een andere kleur geven. Misschien maak ik ze dan wel blauw,” zegt hij. “Zo heb ik mijn eigen unieke schoen gemaakt.”

Inmiddels heeft hij meer dan honderd schoenen in zijn kast liggen. Bijna allemaal gekocht in zijn twintiger jaren. “Toen kocht ik bijna elke week wel een paar, nu mag ik dat niet meer van mezelf.” Duarte pakt een paar witte sneakers. Hij draagt ze al tien jaar, maar door ze goed te verzorgen, lijken ze wel nieuw.

Duarte hoopt mensen te inspireren met zijn werk. “Ik zou heel graag in de toekomst cursussen willen geven over leer. Mensen leren om versleten en kapotte accessoires tot nieuw te maken. Hier op de boot. Dat lijkt me geweldig.”