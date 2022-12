Op z’n Mexicaans je kater wegbrunchen bij Lupe

Beeld Jakob van Vliet

Een Mexicaans restaurant zonder Frida Kahlo op de muur, cactussen in de vensterbank en sombrero’s aan het plafond: volgens Pedro (46) en Juan Mouneu (43) hebben ze dat in Mexico ook niet. Hun nieuwe restaurant Lupe, vernoemd naar de Mexicaanse beschermheilige de Maagd van Guadalupe, lijkt volgens hen op een échte (moderne) taqueria: roze menukaart, stenen tafels, turquoise bar.

De broers bestierden 20 jaar lang restaurant Los Pilones in het centrum, waar vooral toeristen kwamen. Met Lupe willen ze meer een buurtgevoel creëren. Dat lijkt te lukken: de eerste paar weken kwamen er veel mensen uit de omgeving, van wie een aantal met een Mexicaanse achtergrond. “Die vertellen dat het hier met de muziek, het personeel, het eten en de inrichting net als in Mexico voelt,” aldus Juan.

Al het personeel heeft een Mexicaanse achtergrond. Gasten worden – uiteraard in het Spaans – begroet door Juan, hij is de host van de zaak en vooral achter de bar te vinden. Pedro is de baas in de keuken.

Het menu bestaat uit kleinere hapjes die gasten met elkaar kunnen delen. Er staan bijvoorbeeld enchiladas (€12), tortilla’s met bonen en pittige garnalen (€12) en ceviche (€12) op het menu. “De gasten kunnen zo van alles wat proeven en Mexicaanse smaken ontdekken.” Het menu verandert elk seizoen. “Anders ga ik me vervelen,” zegt Pedro. Doordeweeks zijn ze alleen ’s avonds open, in het weekend kun je er ook brunchen, bijvoorbeeld met huevos rancheros (€14,50) en chilaquiles (€16) – volgens de eigenaren het perfecte ‘hangover food’.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl