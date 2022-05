Op vakantie voordat je aan een nieuwe baan begint, op kosten van de zaak

Beeld Getty Images

Dat lijkt mij een duur grapje.

“Dat is relatief, want als je extra recruiters erbij zou betrekken is dit uiteindelijk goedkoop.”

Zitten jullie zo hoog?

“We zijn een online platform voor ondernemers die willen lenen, en groeien enorm hard, dat is een valkuil in deze tijd. Dit jaar begonnen we met 25 werknemers en we zitten nu op 50. De prognose is dat dat eind dit jaar 75 zal zijn. Tegelijkertijd is er een enorme arbeidskrapte in de markt. We moesten dus iets bedenken om op te vallen.”

Hoe kwamen jullie op een gratis vakantie?

“Uit onderzoek blijkt dat van baan wisselen veel stress met zich meebrengt en dat je zeker acht dagen rust nodig hebt om op adem te komen. Juist in deze tijd is het retebelangrijk dat je het zo leuk mogelijk maakt voor werknemers. En het laat tegelijk iets zien van onze bedrijfscultuur. We zijn een modern zooitje ongeregeld, op een leuke manier. Een jonge fintech met veel enthousiaste en ambitieuze medewerkers. We werken knetterhard, maar nemen ook onze hond of hoverboard mee naar kantoor.”

Twee weken all-inclusive naar de Malediven, de baas betaalt. Moet kunnen?

“Kijk, zodra je de onderhandelingen ingaat moet je natuurlijk niet je hand overspelen. Dat is met een gratis vakantie net zo. Het doel is dat je uitgerust terugkomt. Ik zou eerder denken aan een yogaretraite in Portugal, waarbij je ticket, verblijf, activiteiten en etentjes vergoed worden.”

Is er al gebruik gemaakt van de regeling?

“We zijn hier net mee gestart en ik moet zeggen: we hebben één recruiter en ik moet oppassen dat zij straks niet overspannen thuiszit.”