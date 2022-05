Op tonic geïnspireerde kombucha bij alcoholvrije pop-upslijterij Droog

U opent een alcoholvrije slijterij.

“Een leuke samenwerking tussen mijn merk Seedlip en Butcha van onder anderen Samuel Levie. In de VS en Australië zijn al een aantal non-alcoholische slijterijen, maar dit is de eerste in Amsterdam, geloof ik. ‘Nonalc’ is een enorme vlucht aan het nemen. Al langer zijn mensen aan het minderen in hun alcoholconsumptie, maar dat er een interessant en volwassen alternatief is op alcoholische klassiekers, is nieuw. En heel spannend!”

Hoe komt dat?

“Er bestaan geen regels in nonalc, geen eeuwenoude tradities waartoe je je moet verhouden. Toen ik negen jaar geleden Seedlip begon, bestond er nog geen non-alcoholische ‘sterke’ drank. Nonalc is zo jong, dat we nog van alles kunnen uitproberen. Door mijn destillatieproces kan ik iedere plant, ieder aroma vangen in een vloeistof. Te gek, toch? Dat vind ik een soort Harry Pottermagie. Ik ontdekte dat destilleren min of meer per toeval – oude geneesheren deden dat al eeuwen geleden – en sindsdien is er een hele nieuwe wereld voor me opengegaan.”

Welke nieuwe smaken heeft u dan al ontdekt?

“Oneindig veel. Wist je dat er wel 47.000 eetbare planten zijn op deze wereld?”

Nee. Dat verbaast me enigszins.

“Er is zó veel om mee te spelen. Amsterdams eigen meesterbarvrouw Tess Posthumus gebruikt ook weleens mijn destillaten, en zij blaast me telkens weer omver met de geraffineerde cocktails die zij ermee maakt: alsof je een sterrengerecht in een glas krijgt. Ook de op tonic geïnspireerde kombucha die Samuel Levie maakte voor in onze pop-upwinkel heeft me echt verrast. Dat is zo leuk aan de culinaire wereld waar ik me in begeef: die is altijd in beweging.”