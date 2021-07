Op Schrijfsafari in Oost: campingstoeltje mee en gaan

Beeld Shutterstock

U bent een verhalenspotter.

“Ja, ik struin veel. Meestal door Oost, waar ik woon. Ik probeer altijd een andere route te nemen, waardoor ik telkens weer nieuwe dingen ontdek. Dat verwerk ik, in combinatie met schrijftechnieken en inspiratiemateriaal, in mijn cursussen.”

Hoe ontdekt u de stad?

“Met alle zintuigen. Ik hoor veel. Dan pik ik bijvoorbeeld een gesprek op dat erg tot de verbeelding spreekt. En ik zie dingen gebeuren, of ik kom nieuwe plekken tegen die me verrassen. Soms ruik ik iets, waar ik ook door geïnspireerd kan raken.

“En ik zwem, het hele jaar door. Dan ervaar ik de stad weer heel anders. Dan voel ik het water langs me bewegen of merk ik bijvoorbeeld dat het water bij het KNSM-eiland ziltig smaakt. Of dan hoor ik iets, maar van veel verder weg dan op straat. Die observaties leiden tot een verhaal.”

Welke andere observators leest u graag?

“Een tijdje geleden gaf ik een cursus columns schrijven en toen pakte ik Martin Bril er weer eens bij. Die kon toch wel heel mooi schrijven over wat er allemaal gaande was in de stad. En ik was ook erg onder de indruk van Ine Boermans. Zij opent haar debuut Een opsomming van tekortkomingen met de zin ‘De wachtkamer ruikt naar wc’s die te weinig zijn doorgespoeld.’ Je ruikt het meteen.”

Hoe meld ik me aan voor uw safari?

“Door naar www.aafkeschrijft.nl te gaan. We beginnen de cursus 18 juli bij de Java Bookshop en de rest van de week ontmoeten we elkaar op bijzondere plekken in Oost. Je hoeft alleen een campingstoeltje mee te nemen.”