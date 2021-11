Op paddenstoelensafari in Amsterdam: ‘Kijk! Een dikke kelderzwam!’

Slecht jaar voor paddenstoelen

• In Nederland komen meer dan 5000 paddenstoelen voor. In Amsterdam zijn twintig jaar geleden 1106 verschillende soorten gevonden. Christiane Baethcke heeft de afgelopen twintig jaar ongeveer 100 nieuwe soorten ontdekt in Amsterdam. Hoeveel soorten er nu in totaal in Amsterdam voorkomen, is niet bekend.

• Door het natte voorjaar en de droge, koele zomer was het een slecht jaar voor de paddenstoelen in Nederland. In Amsterdam waren er hierdoor haast geen boleten.

• Dit jaar is voor het eerst een Blanke pronkridder gezien in Amsterdam: onder een boom op de Jan Evertsenstraat. Deze zeldzame paddenstoel groeit graag op plekken met veel urine.