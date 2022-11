Op naar de Turkse lekkernijen en sportvelden in Amsteldorp

Beeld Laura van der Bijl

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

A. We beginnen in de Fizeaustraat in het hart van Amsteldorp bij de Buurtsuperman. In deze buurtsupermarkt van Ismail Taşküprü, voorheen slager, worden al meer dan 25 jaar dagelijkse boodschappen en bijzondere delicatessen verkocht. Men komt van heinde en verre naar Ismail voor de huisgemaakte worst en pastirma. Het vlees voor pastirma, een Turkse lekkernij, wordt gezouten, gewassen en daarna twee weken gedroogd. Als het zout is verwijderd, wordt het vlees bedekt met een kruidenpasta (çemen) en in de open lucht gedroogd.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. Een stuk verderop, in dezelfde straat, bevindt zich op nummer 10 voetbalclub AFC Taba, in 1933 door sigarenhandelaren uit de Nes opgericht. Amsterdam was een belangrijk centrum van tabakshandel, en die concentreerde zich rondom de Nes. Daar hadden veel tabaksmakelaars hun kantoren met monsterzalen en werden veilingen gehouden in verkooplokaal Frascati.

Opmerkelijk genoeg is de naam van de club het resultaat van het toen reeds bestaande verbod op tabaksreclame. De creatieve oplossing werd gevonden door de letter ‘k’ weg te laten waardoor de naam Taba ontstond. Het oorspronkelijk tenue was ook op tabak geïnspireerd. De spelers liepen in een goud-geel shirt met het embleem van een tabaksblad, een zwarte broek en bruine kousen, als een wandelende bolknak. Inmiddels is dit tenue gemoderniseerd: het is nu een geel shirt, een zwarte broek en geel-zwartgestreepte kousen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. Om de hoek van Taba ligt een andere klassieker: (Gerrit) Kalff Schooltuin. De tuin is in 1934 uit de Watergraafsmeer hiernaartoe verhuisd om plaats te maken voor de aanleg van stadion De Meer, het houten Ajaxstadion. Voedsel uit de schooltuin Gerrit Kalff – bankier en weldoener – werd in de crisisjaren dertig en de Tweede Wereldoorlog gebruikt ter aanvulling op wat Amsterdamse kinderen toen aten.

Bestuurslid Gerrit Kalff zorgde er met zijn familiekapitaal voor dat de tuin ook in de oorlog bleef doordraaien. Als dank werd de tuin naar hem vernoemd. Nu zijn ongeveer twaalf scholen actief in de tuin en de kinderen nemen nog steeds zelfgekweekte bloemen en groenten mee naar huis. Wij nemen meteen links bij de ingang van de tuin het bospad omdat het een mooie route is, om de tuin heen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Na de tuinverkenning lopen we via de Weesperzijde naar de Fahrenheitstraat. De Wetbuurt is in 1901 ontwikkeld in de toen nog zelfstandige gemeente Watergraafsmeer. Drie lange straten kregen de namen Wetstraat, Steijnstraat en Bothastraat – vernoemd naar personen uit de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Na 1 januari 1921 toen de gemeente Amsterdam de gemeente Watergraafsmeer had geannexeerd, zijn de straatnamen veranderd. De dichtbijgelegen Transvaalbuurt had namelijk gelijknamige straten.

De herbenoemingen van de straatnamen in 1922 waren ditmaal op wetenschappers gebaseerd. De Wetstraat (Christiaan de Wet) werd Fahrenheitstraat (Gabriel Fahrenheit), de Steijnstraat (Marthinus Theunis Steyn) werd Celsiusstraat (Anders Celsius) en de Bothastraat (Louis Botha) werd Reaumurstraat (René-Antoine Ferchault de Réaumur). Bij de straatnaamborden hangt nu een kleine biografie met het portret van de desbetreffende wetenschapper.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Het zuidelijke deel bestaat vooral uit sportvelden en tuincomplexen, terwijl in de rest van de wijk wonen centraal staat met woonhuizen, scholen en een ouderenhuis. Als bruggenhoofd naar de wereld buiten Amsteldorp lijkt Hotel V te fungeren.

Het voormalige kantoorgebouw uit 1971 is ontworpen door architect Piet Zanstra. Die architect is bekend van het reeds gesloopte Maupoleum in de Jodenbreestraat en de Europarking in de Marnixstraat die hij met architecten Gmelig Meyling en De Clerq Zubli in 1971 ontwierp. De twee spiraalvormige op- en afritten van de parking leverden toentertijd zelfs het gebouw de bijnaam ‘billen van Zanstra’ op.

De hotelketen heeft het interieur van Hotel V aangepast aan de jarenzeventigstijl van het gebouw. De ligging vlak bij het Amstelstation brengt bezoekers van buitenaf naar de wijk en andersom genieten de bewoners hier van het terras en de horeca. Naast de buurtsuper is dit een tweede gastvrije pleisterplek.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. We lopen terug naar de Buurtsuperman, waar we aan tafel schuiven voor heerlijke Turkse lekkernijen, verhalen over wandelaars, de buurt en slagersgeheimen. De winkel is overigens door en voor de bewoners laagdrempelig gemaakt in 2017.

Verhuurder Rochdale, stadsdeel Oost, de ontwerpers Annet Ekkel en Mireille Woortman van Studio Wonderkamer, en een groep bewoners en vrijwilligers uit de buurt kwamen samen in een zogenoemd social lab van Kennisland om de winkel te behouden voor de buurt en aantrekkelijk te maken. Dus op naar Amsteldorp!

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.