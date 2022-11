Op huizenjacht: ‘De verkopers gunden ons het huis na een persoonlijk berichtje’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over? Deze week: de verkopers waren al in onderhandeling met een andere partij, maar een persoonlijk briefje van Maaike veranderde de zaak.

Maaike Sandee (42) en haar vriend Mikel Fernandes Mendes (44) hadden geen haast bij het zoeken van een nieuwe woning. Ze wonen al dertien jaar met plezier in de Willem Leevendstraat in Bos en Lommer, in een bovenwoning die de hele woonprogrammabingokaart afvinkt: eind jaren twintig gebouwd, drie woonlagen, authentieke details. Ze kregen hun dochters (nu 8 en 3) hier en zijn verweven met de buurt. Toch begon het zo’n twee jaar geleden te kriebelen.

“Het leek ons fijn om een lekkere tuin te hebben,” zegt Sandee. “Dat is het enige dat we hier misten, al is ons dakterras ook hartstikke fijn. We besloten onze ogen open te houden voor een huis met evenveel vierkante meters als we nu hebben, vier slaapkamers en een tuin op het zuiden. We pakten de zoektocht rustig aan: we keken wat rond op Funda en vertelden mensen in onze omgeving over onze woonwensen. Een makelaar hebben we niet ingeschakeld. We dachten: als we wat beters vinden, is dat mooi, maar we kunnen in ons huidige huis ook makkelijk tachtig worden.”

Heel even overwoog het stel naar Haarlem te verhuizen, waar Sandee vandaan komt. Haar familie woont er en veel vrienden vertrokken naar die stad. Ze bezichtigden er een paar woningen, allemaal in de buurt van het station. Een vereiste, zegt Sandee. “We wilden snel op ons werk kunnen komen: ik werk op een school om de hoek en Mikel bij de gemeente Amsterdam.” Na een paar bezichtigingen besloten ze hun zoekgebied toch tot Amsterdam te beperken. “We kwamen elke keer tot de conclusie dat we nu beter wonen.”

Aansprekend verhaal

Tijdens hun zoektocht werden Sandee en haar vriend gewezen op de wijk Slotermeer-Noordoost, slechts een kilometer van hun huis vandaan. “Ouders van vriendinnetjes van onze oudste dochter woonden er en lieten ons het weten als er in de buurt iets te koop stond.”

De buurt beviel ze wel: rustig, groen, mooie speeltuinen. De reisafstand naar het werk zou gelijk blijven en de kinderen konden naar hun vertrouwde opvang en school blijven gaan. Toen ze een lichte eengezinswoning uit de jaren vijftig met dakopbouw én een 45 m2 grote tuin op het zuiden bezichtigden, waren ze meteen verkocht. “Het was het enige huis waarvan ik meteen dacht: als dit lukt, zou het echt leuk zijn.”

“Die avond bespraken Mikel en ik welk bod we eventueel wilden uitbrengen en wat de verbouwing zou gaan kosten. Met 120 m2 was het kleiner dan ons huidige huis, dus we wilden een uitbouw laten plaatsen. Maar toen ik de makelaar de ­volgende dag appte om te zeggen dat we interesse hadden en graag een tweede bezichtiging wilden, zei hij dat we te laat waren: hij was al met iemand anders in onderhandeling. Jammer.”

In de hoop toch nog kans te maken, stuurde Sandee nog een appje aan de makelaar. Daarin stelde ze zichzelf en haar gezin voor. Ze schreef hoe gecharmeerd ze van het huis waren, dat ze al veel mensen in de buurt kenden en er graag zouden wonen. En ze deed een bod: 50.000 euro boven de vraagprijs van vijfenhalve ton – “We hebben geboden wat we het huis waard vonden.” Al snel kregen ze een hoopvolle reactie: de makelaar zou het bod bespreken.

“De volgende dag kregen we te horen dat ons verhaal de verkopers zo ­aansprak dat ze ons het huis gunden. Nog voordat we een tweede bezichtiging hadden gehad.”

Sandee en haar vriend vroegen zich af of de makelaar wel écht in onderhandeling was geweest, maar dat bleek inderdaad zo te zijn. “Tijdens de tweede bezichtiging vertelden de verkopers ons dat er vier biedingen waren geweest.”

Wanneer het huis over een paar maanden verbouwd is, vertrekken Sandee en haar gezin naar hun nieuwe buurt. Ze blijven wel contact houden met hun oude. “Als we bij buurtrestaurant La Casa di Michael zitten, fietsen er altijd wel bekenden voorbij of schuift een buurman aan voor een biertje. We wonen straks zo dichtbij dat we daar gewoon blijven komen.”

Wie Maaike Sandee (42), NT2-docent, en Mikel Fernandes Mendes (44), werkt bij de gemeente

Woont nu in een koopappartement in Bos en Lommer (134m2)

Koopt een gezinswoning in Slotermeer-Noordoost (119 m²) voor €600.000

Huizen bezichtigd 10

Wooncarrière 1999 Rivierenbuurt

2005 Rivierenbuurt

2007 Bos en Lommer

2008 De Baarsjes

2009 Bos en Lommer