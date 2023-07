Op het Meergeneratieplein Goudestein in Zuid is het eerste kopje koffie gratis en ontmoet je elkaar

Meergeneratieplein Goudestein in Zuid is bedoeld als ontmoetingsplek voor de buurt. Beeld Jakob van Vliet

In Buitenveldert heeft stadsdeel Zuid in samenwerking met welzijnsorganisatie Dynamo het eerste Meergeneratieplein van Amsterdam geopend. Deze maand openden een kringloopwinkel en buurtkamer op de plek waar eerst alleen een speeltuin te vinden was.

“Buitenveldert is een rustige wijk met een hoog percentage expats en ouderen,” zegt opbouwwerker Hester Siegers (46). Onder deze doelgroepen heerst veel eenzaamheid. Nadat ze in Berlijn een Meergeneratiehuis had bezocht waar kinderen, jongeren en ouderen samen tijd kunnen doorbrengen, los van verplichte activiteiten, ontstond het idee van Meergeneratieplein Goudestein.

De speeltuin is uitgebreid met bomen, bankjes, een pingpongtafel, een jeu-de-boulesbaan en een reuze-schaakbord. Bij slecht weer kunnen de kleinsten ook in de buurtkamer terecht, waar een speelhoek is gebouwd met onder andere een speelgoedtrein en een klimtoestel inclusief glijbaan. In een andere hoek kunnen ze spelletjes spelen.

Om van het stempel ‘speeltuin’ af te komen en het plein aantrekkelijk te maken voor ouderen, is er naast de buurtkamer een kringloopwinkel geopend. Van de opbrengst zullen activiteiten voor de wijk worden georganiseerd. Ook is de winkel een plek om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken.

Hoewel Goudestein in de eerste plaats bedoeld is om ongedwongen de dag door te brengen, biedt het ook de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of zelf met initiatieven te komen. “Het is een leeg canvas, mensen kunnen hier iets doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn.”

