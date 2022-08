Op het eeuwfeest van speeltuin De Waag speelt een Doe Maar-coverband, als ode aan buurtbewoner Henny Vrienten

Speeltuin De Waag op de Oudeschans bestaat honderd jaar en dat wordt zaterdag uitbundig gevierd. Ook door vrijwilliger en moeder Huda Rais (49).

Hoe belangrijk is deze speeltuin voor kinderen uit de buurt?

“De Nieuwmarktbuurt is heel druk, op straat spelen is hier niet vanzelfsprekend. De speeltuin is een oase in de binnenstad, waar kinderen veilig kunnen rondrennen. Maar het is minstens net zo’n belangrijke plek voor ouders. Je weet dat je kind er in goede handen is en er worden nieuwe vriendschappen gesloten.”

Is De Waag de oudste oudste speeltuin van de stad?

“Nee, dat is de Oosterspeeltuin in het Funenpark. Maar veel van de oudere bewoners die de buurt nooit hebben verlaten, vertellen dat ze hier als kind ook al speelden. Ze herinneren zich de ‘wachie’, wat we nu de coördinator noemen. Er komen altijd veel verhalen van vroeger naar boven, bijvoorbeeld over hoe de speeltuin tijdens de oorlog werd gebombardeerd en er een groot gat achterbleef. De ‘burgemeester’ van de speeltuin, Benjamin Mouwes, is vorige maand overleden. Sindsdien openen en sluiten acht vrijwilligers het hek.”

Wat is er zaterdag allemaal te doen?

“We starten met een optocht door de buurt en er zijn de hele dag activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. Er speelt ook een Doe Maar-coverband, als ode aan de dit jaar overleden buurtbewoner Henny Vrienten. Een andere buurtgenoot, cabaretier Thomas van Luyn, presenteert de dag, er wordt een jubileumpenning uitgereikt namens de gemeente en daarna is het feest, voor iedereen. De Nieuwmarktbuurt is misschien minder volks dan vroeger, maar het voelt gelukkig nog altijd aan als een gezellig dorpje.”