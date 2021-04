Op farmdate bij de Geitenboerderij: exclusief knuffelen met lammetjes

Geitenboerderij Ridammerhoeve in Amstelveen. Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Financieel is het lastig, maar het werk gaat door. We hebben nu zo’n tachtig lammetjes rondlopen die allemaal verzorgd moeten worden. Ook melken wij geiten, om half zes ­’s ochtends en half vijf ’s middags. Dit doen mijn man en zoon. Door de lockdown is ons terras dicht en kunnen mensen niet meer langskomen op de boerderij.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Dit is de leukste periode omdat we veel lammeren hebben die speels en vrolijk zijn. Dat kunnen weinig mensen nu zien, omdat we gesloten zijn voor reguliere bezoekers. Ze komen wel op ons terrein, maar voor een take-awaykoffie, -kaasje of -broodje. Als we weer open mogen, denk ik dat we het druk krijgen.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“Wij hebben een farmdate ontwikkeld. Als je deze date voor twee personen boekt, krijg je een boerderijtas met allerlei producten, zoals blokjes geitenkaas en een roomtaartje. Deze kun je meenemen voor een wandeling of picknick in het Amsterdamse Bos. Daarnaast kun je een half uur exclusief knuffelen met de lammetjes. Ook mag je ze melk geven en foto’s maken. Zo kunnen wij toch bezoekers ontvangen.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Wij zijn van nature niet zo dat we erg gauw de moed opgeven. De boerderij is ons leven. We wonen hier al 33 jaar. We hebben zelf het gebouw en de stallen neergezet. Het is de bedoeling dat onze kinderen van 27 en 29 jaar het gaan overnemen. Die zijn we nu aan het inwerken.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Wij hebben deze boerderij opgezet met het idee dat we de hekken open zetten. Ons doel is om te laten zien hoe je op een biologische manier een bedrijf runt dat rendabel is en op een mooie manier met dieren omgaat. Dus wij kijken er enorm naar uit om weer mensen te mogen ont­vangen.”

