Op de Zeedijk worden drie nieuwe leeuwen ingewijd tijdens het Chinees Nieuwjaar

Beeld Sterre Kranenburg

Bij het Chinees Nieuwjaar hoort de leeuwendans, waar staat die symbool voor?

“Het verjagen van het oude jaar, en het brengen van geluk voor het nieuwe jaar. In Zuid-China is de dans een vruchtbaarheidsritueel waarbij het mystieke monster Nian, bedreiger van de oogst, bang moet worden gemaakt.”

Hoe lang bent u al leeuwendanser?

“Ik dans vanaf mijn zesde jaar en sinds mijn twaalfde professioneel. Het vak leerde ik van mijn vader, die in 1975 op de Nieuwmarkt met de kungfuschool begon én de leeuwendans tijdens het Chinese Nieuwjaar in de buurt introduceerde.”

Er zijn drie nieuwe leeuwen ‘geadopteerd’?

“We hebben drie nieuwe leeuwenkostuums – van papier-maché, bamboe en stof – laten maken, gesponsord door restaurants Nam Kee en Hoi Tin en Win Hotels. Maandagmiddag dansen de leeuwen op de Zeedijk bij de tempel en de restaurants en in de avond op de Dam, tijdens het Chinees nieuwjaarsfeest georganiseerd door ondernemer Won Yip.”

Moet het Chinees Nieuwjaar wat u betreft een nationale feestdag worden?

“Het is leuk genoeg dat er belangstelling voor is. Op 16 februari komt er zelfs een jeugdfilm over de leeuwendans uit: Kung Fu Leeuw, waar ik adviseur voor was. Op die manier houden we Chinese tradities zoals de leeuwendans ook in stand.”

De leeuwendans is maandag 23 januari te zien tussen 13.00 en 14.00 uur rondom de Nieuwmarkt en vanaf 18.00 uur op de Dam.