Op de thee bij de Taliban voor een boek over het bonte leven van Mohammed

U bent net terug van een reis door Afghanistan? Kan dat allemaal maar?

“De situatie daar is heel anders dan hier wordt geschetst. De economie is niet geïmplodeerd, er zijn heel veel dynamische initiatieven, opvallend veel vrouwen dragen hun hoofddoek maar half over hun haar. Dat neemt niet weg dat je daar alert moet zijn, je kan er niet zomaar wat gaan rondreizen.”

Leerde u tijdens uw loopbaan als diplomaat met mensen omgaan? Ik zie hier een foto waarop u thee lijkt te drinken met de Taliban.

“Ja, dat is de Taliban. Die antenne voor mensen heb ik voor een deel opgestoken in de diplomatieke dienst, dat denk ik wel, ja.”

U verweeft in uw boek twee verhaallijnen?

“Ik ga op zoek naar de relieken van Mohammed, zoals een lok haar, en uiteraard die tand. Daarvoor ben ik naar Tsjetsjenië gereisd, naar zuid-India, Jeruzalem en dus naar Afghanistan. Tegelijkertijd vertel ik verhalen over het bonte leven van de profeet, want die maakte heel wat mee. Hij ging zelfs even kort op bezoek bij God in de hemel, in het jaar 618.”

De ondertitel van uw boek luidt ‘Verhalen uit het islamitisch labyrint’, wat bedoelt u daarmee?

“De islam is een ongehoord ingewikkeld, schitterend bouwwerk. Over Jezus weten we vrijwel niets, over de profeet bestaan wel tienduizend canonieke verhalen.”

Uw vorige boek ging over het wilde nachtleven in Nairobi, nu de islam, waarover gaat uw volgende boek?

“Ik wil graag het Siberische pad beschrijven, de weg die bannelingen liepen naar de strafkampen, maar dat is momenteel misschien wat lastig.”