Op de plank: nieuwe boeken over eten en koken

Voor als je even zonder inspiratie zit: nieuwe boeken over eten en koken.

Mari Maris: Groenten

Meer dan vijftig groente­soorten, verse kruiden en eetbare bloemen komen aan bod in Groenten van chef Mari Maris. Van exotische recepten tot Franse klassiekers en mediterrane gerechten. Daarbij geeft Maris nog een flinke lijst aan variaties – mocht je niet genoeg inspiratie vinden in de ruim 700 recepten.

Nijgh & Van Ditmar, €42,50

Wil Demandt: Altijd zondag

De chef-kok van het voormalige, fameuze Bordewijk op de Noordermarkt heeft nu een eigen kookboek: Altijd zondag. In zijn keuken is het dat namelijk. De van oorsprong Limburgse kok kreeg al vroeg de liefde voor eten mee en heeft die nooit meer losgelaten. Zijn uitzonderlijk bourgondische gerechten zijn nu gebundeld, onder redactie van Jonah Freud.

Carrera, €39,99

Donna Hay: One pan perfect

Donna Hay verkocht al meer dan 6 miljoen exemplaren van haar 26 kookboeken en haar naam is een begrip in de culinaire wereld. In dit boek heeft ze eenpansgerechten gebundeld. Hele ovenschotels, maar ook bescheiden bakplaatgerechten. ‘Minimale poespas voor een maximale smaak,’ aldus Hay. Of je nu een flexibele doordeweekse maaltijd of een feestelijk gerecht voor de luie zondag maakt: alles staat binnen no-time op tafel.

Spectrum, €32,99