Op de kaart van eetcafé Ami staat alles wat je in een Frans restaurant zou verwachten

Beeld Jennifer Gijrath

Inspiratie voor het nieuwe eetcafé Ami is gevonden in de Franse keuken. Door de ronde tafels op het houten terras en de rieten stoelen die eromheen staan, waan je je op een zonnige dag in Parijs.

Ook binnen bij Ami schijnt de Franse zon in de vorm van de oranje muren, authentieke verlichting en niet te vergeten de mozaïekvloer. “Op de Eerste Van der Helststraat zitten al veel horecazaken, maar nog geen een die zich richt op de Franse cuisine. Wij dachten dat dit wel een leuke toevoeging zou zijn aan de buurt,” zegt Riad Fearhat (43), eigenaar van Ami.

Op de kaart staat alles wat je in een Frans restaurant zou verwachten, mét Franse benaming. “Bij een Franse kaart kies je natuurlijk voor de klassiekers, maar ook voor minder bekende gerechten.” Bij het petit déjeuner kan je kiezen voor een croissant (€4), croque-monsieur (€13), salades en andere sandwiches en baguettes. Fearhat: “Ik neem als ontbijt zelf de baguette pastrami (€13). Een echte aanrader voor het diner is de bar de mer (€22,50 p.p.), dat is een zeebaars om te delen.” Daarnaast staan er onder andere een tartare de boeuf (€19) en nog veel meer Franse klassiekers op het menu.

Achter de bar, die dé blikvanger van het interieur vormt, staan de ingrediënten voor de cocktails en andere dranken die worden geschonken. Zo kun je hier verschillende gin-tonics, cocktails, huisgemaakte iced teas, bier en wijn bestellen. “We hebben een barvrouw die de lekkerste cocktails maakt.”

Ami Eerste Van der Helststraat 51, Zuid Hiervoor Eerder zat café Flinck in het hoekpand. Hele dag Het concept leent zich ervoor om heel de dag te blijven zitten: ontbijt met een goed boek en een croissant, ga er studeren tijdens de lunch en bestel aan het einde van de dag een cocktail. Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 tot 1.00 uur. Vrijdag 8.00 tot 3.00 uur. Zaterdag 9.00 tot 3.00 uur. Zondag 9.00 tot 1.00 uur.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl