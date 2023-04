Op de Idealenschool krijgen cursisten les in realiseren van hun idealen: ‘Niets doen is makkelijker dan iets doen’

Suzan Doodeman van de Idealenschool schrijft kernwoorden op tijdens de tweede cursusavond, die plaatsvindt op een woonboot bij De Ceuvel in Noord. Beeld Dingena Mol

Op de zolderverdieping in een pand aan de Nieuwe Keizersgracht worden vlaggetjes opgehangen aan de plafondbalken. Het is de eerste schooldag van de nieuw opgerichte Idealenschool. Een avondopleiding voor iedereen die ideeën heeft om de wereld te verbeteren, maar nog hulp kan gebruiken bij het in de praktijk brengen ervan.

In zeven avonden verspreid over vier maanden en op verschillende locaties leren cursisten stapsgewijs wat ze kunnen doen om impact te maken, hoe klein of groot ook. “Als je niets doet, gebeurt er minder dan wanneer je klein begint,” zegt Suzan Doodeman, een van de oprichters.

De eerste les begint met een voorstelronde. De cursisten vertellen hoe ze gevormd zijn tot wie ze nu zijn, over het meest idealistische uit hun jeugd, hun intentie en droom. Op gekleurde post-its schrijven ze wat ze het bijzonderst vinden aan de verhalen van de anderen.

Het valt op dat niemand aan de oppervlakte blijft. In het eerste halfuur worden behalve allerlei dromen – een permacultuur starten, persoonlijke muziek maken voor mensen die dat nodig hebben, een empathische wereld creëren, verschillende groepen in de samenleving begrijpen – ook kwetsbare levensverhalen op tafel gelegd. Een lastige jeugd, ‘een leven lang zoeken naar een plek in de maatschappij’, strenge, sturende ouders.

Geen kleding kopen

Vera Vergeer (24) is een van de elf cursisten die zich hebben aangemeld. Ze heeft net haar opleiding Communicatie en multimedia design afgerond en weet heel goed wat ze wil: “Ik wil mensen gelukkiger maken met wie ze zijn.” Dat doel komt uit haarzelf. “Ik miste rolmodellen met een Aziatische achtergrond toen ik opgroeide. Mijn moeder is er wel een, maar verder had en heb ik nog steeds nooit echt een rolmodel gehad dat op mij lijkt. Dat heeft voor mijn gevoel tegengehouden dat ik kon ontdekken wat er allemaal mogelijk is. En ik heb een maatje meer. Het liefst zou ik een rolmodel worden voor vrouwen met een Aziatische achtergrond en een maat meer.”

Vergeer loopt al jaren met dit ideaal in achterhoofd, maar durfde er niet mee naar buiten te treden of er iets mee te doen. “Ik ben altijd bij mezelf gebleven, letterlijk. Dus als ik iets ondernam, deed ik dat in mijn eigen bubbel of alleen voor mezelf. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar geen kleding gekocht. Dat is iets kleins, maar daarmee wilde ik minder consumeren en dat zelf in gang zetten.”

Het liefst start Vergeer een platform waar kleding geruild of tweedehands gekocht kan worden. Ze heeft al een werktitel: thriftgift. “Dat was een ideetje, ik weet niet of dat echt wat gaat worden.”

De stap van idee naar ‘doen’ lijkt een grote. Het is precies daar waar de oprichters van de Idealenschool willen helpen. Suzan Doodeman en Johannes van den Akker doen dat al met hun bedrijf ‘Hoe dan wel’, waarmee ze organisaties helpen hun ideaal uit te dragen en ernaar te handelen.

“Johannes en ik kwamen veel mensen tegen met idealen waar ze enthousiast van werden en waarvan ze tegelijkertijd geen idee hadden hoe ze die moesten vormgeven. Het is ook lastig om grip te krijgen op een idee. Waar begin je?” Doodeman en Van den Akker boden dan een koffiegesprek aan waarin ze probeerden te helpen. “Maar je kan niet eindeloos koffie drinken met mensen, ook financieel gezien niet. Dus we dachten na over hoe we toch onze kennis kunnen overdragen. En we weten dat als je het in een groep met gelijkgestemden doet en samen de ervaring deelt, het makkelijker is om vol te houden.”

In samenwerking met Guy Wijnen, die met zijn stichting De Kwekerij workshops, retraites en ontwikkelingstrajecten aanbiedt aan studenten en young professionals, werd het ideaal van Doodeman en Van den Akker in de praktijk gebracht.

Van shit naar mest

De tweede avond is op De Ceuvel in Noord. Het is een creatieve en culturele broedplaats die symbool staat voor het proces van de cursisten. De Ceuvel was voorheen een scheepswerf. Op het zwaar vervuilde terrein van de gemeente mocht niet gebouwd worden. Daarom hebben creatievelingen oude woonboten geplaatst, die dienst doen als kantoor en creatieve ruimte. Om de bodem te zuiveren is rondom de boten een ‘verboden tuin’ aangelegd van bodemreinigende planten.

Suzan Doodeman (rechts) geeft de cursisten een rondleiding bij creatieve en culturele broedplaats De Ceuvel en vraagt ze goed op te letten of ze idealen zien. Beeld Dingena Mol

Er kan veel, als de cursisten naar de mogelijkheden kijken. En er gaan geheid dingen mislukken als ze beginnen met uitproberen. Op De Ceuvel zijn tal van experimenten mislukt, aldus Doodeman. “Het gaat erom dat we beginnen. Hoe maak je van shit mest? En op welke manier? Als het mislukt, dan is het een gerichte mislukking en is er een stap gezet.”

Doodeman legt op een van de woonboten, die op de tweede avond dienstdoet als klaslokaal, uit waarom we niet moeten wachten met in actie komen. “Het is nooit genoeg. Wat onze ideeën ook zijn, het gaat ons nooit lukken om in een keer alles te veranderen. Wachten tot we iets op grotere schaal kunnen doen of wachten op het perfecte moment, is wachten op een ideale situatie die er nooit zal komen. En niets doen is makkelijker dan iets doen.”

Beetje bij beetje worden cursisten zich expliciet bewust van de blokkades die ze zelf kunnen wegnemen. “Het gaat erom dat we iets doen. Iets is al meer dan niets. Het gaat lastig worden, en het wordt ook nog zoeken naar de vorm. Alleen of samen? Wat heb ik nodig? Hoeveel rust en tijd? Het zijn allemaal vragen die we voor onszelf gaandeweg zullen beantwoorden.”

Kroeg in de Jordaan

De grote dromen van de idealisten zijn eveneens een blokkade. Ze lazen ter voorbereiding op de tweede les allemaal een zaterdagkrant. Honderden onderwerpen die dagelijks voorbijkomen – het leed in binnen- en buitenland, de natuur, dieren, samenleving, stikstof – weerhielden sommigen ervan in actie te komen. Wat als je alles anders wil? Waar begin je?

“Begin ergens, met iets kleins. Gun jezelf dat je één ding kiest,” zegt Doodeman. “Zorg dat je er meer over gaat lezen en begrijpen, raak betrokken bij een organisatie. Lokaal beginnen is ook een begin.”

Na de tweede les moeten de cursisten dan ook zelf aan de slag. Waar en met wie gaan ze in gesprek om hun idee vorm te geven? De muzikant die persoonlijke nummers wil schrijven, wil inspiratie opdoen bij iemand die video’s maakt van verliefde mensen. De cursist die wil strijden voor vrouwenrechten wil een dag meelopen met Women Inc.. En de idealist die verschillende groepen in de samenleving wil begrijpen, gaat dialogen voeren in een kroeg in de Jordaan.

De Idealenschool gaat ook na deze lichting door. In september beginnen er twee nieuwe groepen waarvoor idealisten zich kunnen aanmelden. De ene groep krijgt les in Amsterdam, de andere elders in Nederland. “Ergens in het midden van het land. Want er gebeurt veel in Amsterdam, maar Amsterdam is niet alles.”