Op basis van deze data is de lockdown pas halverwege maart voorbij

Beeld Shutterstock

Wat zien we op lockdownradar.nl?

“In de grafiek zie je het aantal nieuwe infecties per dag. Met een exponen­tieel model wordt elke dag het aantal verwachte infecties voor de komende maanden berekend. Ik heb een vlaggetje toegevoegd dat laat zien hoe het aantal infecties moet dalen om van 19 december, net na het begin van de lockdown, tot 19 januari op het laagste risiconiveau te komen. Je ziet: dat gaan we natuurlijk nooit halen.”

Waarom doet u dit?

“We krijgen elke dag te horen hoeveel nieuwe besmettingen er zijn. Dat zegt weinig. Wat veel relevanter is: gaan we de goede kant op? En gaan we hard genoeg? Ik ben meer geïnteresseerd in wat de geschatte datum is waarop we weer op het niveau zitten dat we onze vrijheid terugkrijgen.”

En wat is die verwachting?

“We moeten terug naar het niveau van voor de lockdown. Dat zit vermoedelijk op de grens van ‘waakzaam’ en ‘zorgelijk’, dus 1200 infecties per dag. De verwachting volgens het model is nu dat we daar halverwege maart op zitten. Het einde van de verlengde lockdown, die waarschijnlijk tot 9 februari loopt, zou dan ook nog te vroeg komen.”

En de site update dagelijks?

“Elke dag om kwart over drie laadt hij de nieuwste data van het RIVM. Het model maakt dan een verwachting voor de komende drie maanden.”

Is het accuraat?

“De onzekerheid zit hem in de maatregelen en het menselijk gedrag. Je kunt niet berekenen wat Rutte gaat beslissen. Wat het model doet: het patroon van de afgelopen periode voorspellen naar de toekomst. En dat doet het vrij accuraat.”

Geeft het u houvast?

“Ja, je rekent je niet te snel rijk.”