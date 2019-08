Ook op een gemengde school lijkt niet iedereen even gelijk te zijn

America to Me, NPO 2.

Het leek begin jaren 70 een goed idee: een Amerikaanse gemeente die actief diversiteit onder zijn inwoners bevorderde. Een kleine 50 jaar later is de high school van Oak Park, Illinois, een afgewogen miniatuur van de Amerikaanse samenleving. De leerlingenpopulatie is, becijferen de makers van de documentaire America to Me, 55 procent wit, 27 procent zwart, 9 procent latino en verder Aziatisch of gemengd.

Een ideaal scenario? Of de bodem voor problemen? In een land waar rassenongelijkheid nog steeds boven aan de politieke agenda staat, is het een prangende vraag. Het onderwijs in Nederland zal met soortgelijke vragen kampen. Want: betekent diversiteit werkelijk gelijkheid?

Ondanks de zichtbaar goede bedoelingen van alle docenten in Oak Park blijft de school volgens sommige ouders een instituut waar iedereen gelijk is, maar sommigen net even een beetje meer gelijk. “Mijn zoon wordt niet genoeg uitgedaagd te presteren, omdat leraren denken dat hij als zwarte minder potentie heeft,” klaagt een ambitieuze moeder. Heeft ze gelijk? Of is haar goeiige zoon simpelweg beter af op een lager niveau?

En waarom is de witte cheerleadercoach zich strenger gaan gedragen sinds er meer zwarte meisjes in haar team zitten? Hoe komt het dat de cheerleaders niet optreden voor de tribune waar veel zwarte leerlingen zitten?

Regisseur Steve James brengt de verschillende kanten van deze vraagstukken mooi ingetogen in kaart. Hij neemt er zijn tijd voor. Om tot zijn tiendelige reeks te komen volgde hij een jaar lang twaalf leerlingen van nabij. Tot ongenoegen van de schooldirecteur, wiens bezwaren tegen de cameraploeg door het bestuur zijn weggestemd. Gelukkig maar, want America to Me geeft een prachtig ­alledaags gezicht aan kwesties waar vrijwel geen mens in de moderne maatschappij aan ontkomt.

