Ook na 101 jaar in Amsterdam is cricket nog niet erg populair

Beeld Shutterstock

U miste het eeuwfeest?

“Uiteindelijk hebben we vorige zomer maar één dag bij het jubileum stilgestaan. Dit jaar halen we het eeuwfeest in.”

Wat me verbaasde: ACC is voortgekomen uit voetbalclub AFC, zijn die banden er nog steeds?

“Ja, de voetballers wilden ook ’s zomers sporten en cricket is een zomersport. Ikzelf speel ook beide sporten. Er bestaat nog altijd een kruisbestuiving, we herdenken gezamenlijk op 4 mei, we hebben een jaarlijks diner. Maar als verenigingen zijn we volledig zelfstandig.”

Is cricket elitair?

“We zijn in Nederland een kleine sport, maar wel een die door mensen uit alle geledingen wordt gespeeld. Veel van onze aanwas is van Aziatische komaf, daar is cricket een volkssport. Dat gezegd hebbende: wij hebben nu 249 leden en donateurs, we zouden best wat meer spelers willen verwelkomen.”

Misschien is het scorebord te ingewikkeld?

“Gedurende een wedstrijd kan de score wat ingewikkeld overkomen, maar uiteindelijk gaat het erom wie de meeste runs scoort – heel eenvoudig. Je kunt cricket in een simpele vorm ook gewoon op straat spelen. Wist u dat cricket wereldwijd een van de meest gespeelde sporten is?”

Kennen cricketers wel een derde helft?

“Ha, jazeker! Cricket is bij uitstek een sport met een grote rol voor het sociale aspect. Dat begint al bij de jeugd: het thuisspelende team nodigt het bezoekende team uit voor de lunch. Bij de senioren is de derde helft misschien wel het belangrijkst, alleen niet voor de topspelers. Cricket is overigens ook echt een familiegebeurtenis. Bij ACC spelen de kinderen op vrijdagavond, terwijl de ouders gezamenlijk een hapje eten.”