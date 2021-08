Ook in West serveert Freddy Fryday nu friet met speciale toppings

Beeld Nina Schollaardt

Voor frituurliefhebbers is Freddy Fryday allang geen onbekende naam meer. Sinds 2017 serveren ze snacks en friet in Oost. Nu doen ze dat ook in West. Wie langsloopt en een blik naar binnen werpt, ziet geen standaard snackbar met tl-licht. Een lange houten toonbank, een bakstenen muur en warme hanglampen sieren het interieur.

“Toen we zo’n vier jaar geleden begonnen, wilden we een snackbar waar het net even wat prettiger is dan in een standaard snackbar. Zowel qua interieur als menukaart,” zegt mede-eigenaar Erik Verhoeven (36). Vandaar dat je bij Freddy Fryday een ouderwets frietje (€2,75) en een frikandel speciaal (€2,75) kunt bestellen, maar ook friet met homemade toppings. De pulled chicken (€7,95) bijvoorbeeld, met huisgemaakte ­pulled chicken, mozzarella en lente-ui, of de vega Freddy’s Nacho’s (€6,50) met guacamole, crème fraîche en tomatensalsa.

Verhoeven runt de tent samen met zijn broer, Mark Verhoeven (33). “We waren al langer van plan om samen te ondernemen, maar toen we de eerste Freddy Fryday openden, was Mark net vader geworden. Een jaar later kwam hij erbij; het is supermooi om dit samen te kunnen doen.”

De broertjes Verhoeven kunnen perfect samenwerken. “We hebben dezelfde manier van werken en vaak aan één blik genoeg. Dat werkt natuurlijk ­fantastisch.”

Freddy Fryday West De Clercqstraat 87

