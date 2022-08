Ook in De Pijp vind je nu yogastudio The Cosmos, het zusje van Studio 191

Beeld Daphne Lucker

Het voormalige atelier van Karel Appel aan de Lutmastraat huisvest al enkele jaren Studio 191. Eigenaar Natasha Martin (35) is verheugd dat daar deze zomer een familielid bij is gekomen: “The Cosmos is het rustige, bewuste zusje in onze yogafamilie.”

De yogalevensstijl is er bij Martin met de paplepel ingegoten: “Ik kom uit een nest van yogi’s. Mijn moeder deed het, net als mijn tantes.” Voor de van oorsprong Britse ondernemer werd hier in de Lutmastraat de basis gelegd voor haar yoga- en pilatesambities. Met succes: binnen een paar jaar opende ze meerdere studio’s in Amsterdam waar wekelijks nu meer dan 150 uiteenlopende lessen gegeven worden.

Met een tweede vestiging van The Cosmos (er is er ook een in West) komt daar nu dus nog een studio bij. De pastelroze muren en het vele licht geven bij binnenkomst direct een zengevoel. Naast yoga en pilates kun je in de nieuwe studio ook terecht voor onder andere moon circles, cacaoceremonies, reiki en coaching. Martin: “Amsterdammers hebben naast hun drukke leven behoefte aan zelfontplooiing, hier eren we het hele lichaam door een samensmelting van oude kennis en praktijken.”

The Cosmos biedt verschillende mogelijkheden om lessen te volgen, zoals met een tienrittenkaart (€110,00) of een maandelijks abonnement inclusief toegang tot tien lessen (€65,00 per maand). Speciaal voor de moeder is er de Mama’s Class Card (€125,00).

