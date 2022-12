Ook een veganist heeft weleens zin in een lekker puntje taart, weten ze bij Patisserie Koekoek

Beeld Jennifer Gijrath

Verstopt in een souterrain in de Reguliersdwarsstraat vind je Patisserie Koekoek. Als je het stenen trapje af durft te dalen, komt als beloning de geur van versgebakken taart je tegemoet.

De Amsterdamse Sher Bos (27) werkt al zeven jaar in de door haar ouders geopende lunchroom Iets Aparts aan de Postjesweg. Daarvoor stond ze met haar zoetigheden op de Albert Cuyp en op de Lindengracht. Bij Iets Aparts bakt ze al drie jaar veganistisch, maar serveren ze ook vlees- en visgerechten. In de patisserie bepaalt ze zelf wat ze aanbiedt. “In je eigen zaak hoef je niet te overleggen, je kan meteen beginnen.”

Sinds het zien van beelden over de misstanden in de veeteelt, eet en bakt Bos plantaardig. “Ik dacht: als je hier niet fatsoenlijk naar kan kijken moet je het ook niet steunen.” Dat bleek een uitdaging, “veel bakken, veel falen”. Maar ze vindt het niet anders dan ‘normaal’ bakken. “Als je de verkeerde afmetingen gebruikt, of je klopt te lang door, dan stort een taart met eieren ook in.”

Ze werkt graag seizoensgebonden en met smaken uit verschillende culturen. Zo verkoopt ze een knalpaarse Filipijnse taart (€4,95 per punt), gemaakt van ubes, een paarse yam met een vanille-achtige smaak. “Als je daarmee werkt moet je echt handschoenen aan, want het vlekt ongelofelijk.” En een matcha pistache taartpunt (€4,50 per punt), gemaakt met Japanse groene thee.

In de patisserie verkoopt ze taartpunten, tartelettes (€2,95) en een minicake special (€12,95), een taart voor 6 à 8 personen die van tijd tot tijd verandert. Hele taarten kun je online bestellen. Bos vindt het leuk en belangrijk dat iedereen haar taarten probeert en dat veganistische Amsterdammers van dezelfde dingen kunnen genieten. “Wij verdienen ook een lekker puntje taart toch?”

Patisserie Koekoek Reguliersdwarsstraat 39 Sous, Centrum

