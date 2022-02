Ook een manier om iets voor een goed doel te doen: gratis reclameruimte op abri’s verloten

U vierde de zogeheten Bosmarmottendag met een loterij?

“Klopt, ons motto is ‘Gezien op straat’, dus Groundhog Day, de dag dat iedereen weer uit zijn winterse holletje kruipt, trappen wij het nieuwe jaar af. Dat is een leuke, informele dag, en omdat goede doelen vaak mooie campagnes hebben, dachten we: laten we ons eigen medium opfleuren met uitingen van goede doelen. Een oud-notaris hield toezicht op de trekking, er waren twintig inzendingen.”

Hoe kwam u op het idee om er een loterij van te maken, en niet te jureren?

“We wilden ook kleinere goede doelen een kans geven. Media vertegenwoordigen een grote waarde, we krijgen altijd veel verzoeken of we niet wat voor goede doelen kunnen doen. Dat wilden we graag, en wel zo eerlijk mogelijk.”

En wie zijn de vier gelukkigen?

“SOS Kinderdorpen, welbekend denk ik, Kanjer Wens, dat de laatste wens van terminaal zieke kinderen vervult, Matchis, een stichting die leukemieonderzoek doet, en TechMeUp, een tech-opleidingsfonds.”

Wat krijgen we te zien bij de tramhalte?

“Zij krijgen mediaruimte door het jaar heen, in de grotere steden, want daar zijn we het meest actief. De zestien goede doelen die niet hebben gewonnen, geven we een troostprijs, die komen ook aan bod op onze ruimtes.”

Behoorlijk meta, eigenlijk, om te praten met een reclameman die gratis reclame weggeeft en daar reclame voor maakt. Of zie ik dat verkeerd?

“Wij zijn een medium, net als de krant. De krant heeft advertenties om de nieuwsvoorziening mogelijk te maken, wij gebruiken advertenties om bushokjes, openbare wc’s en onze informatiezuilen rendabel te maken.”