Ook als je grapefruit vies vindt: spicy grapefruitflan

Recept: spicy grapefruitflan

Ingrediënten

2 tl zonnebloemolie

125 g suiker

1 rode grapefruit

175 ml slagroom

175 ml melk

3 eieren

1 kleine tl chipotlepoeder

Bereiding

Verwarm de oven voor op 150 graden. Je kunt ervoor kiezen om 4 tot 6 kleinere flans te maken of je maakt één grotere. Vet ramequins of een ronde bakvorm in met wat olie. Zet 75 gram van de suiker in een steelpannetje op laag vuur en laat rustig staan. De suiker zal langzaam karamelliseren. Roer niet in de pan, maar als de suiker gaat smelten kun je een beetje met de pan heen en weer bewegen zodat de smeltende suiker mengt met ongesmolten suiker. Als de suiker helemaal gesmolten en bruingekleurd is, verdeel je die over de vorm(en).

Zorg ervoor dat op de bodem een egale laag ligt en laat afkoelen. Rasp met een fijne rasp de buitenkant van de grapefruitschil en meng die met room, melk, eieren en chipotle in een mixer. Giet op de karamel. Je wil dat het geheel zo’n 4 tot 5 centimeter hoog wordt.

Zet de vorm(pjes) in een andere grotere bak die in de oven kan. Schuif in de oven en giet koud water in de buitenste bak (au bain-marie). Als je een grotere vorm hebt, laat dan 50 minuten garen. Gebruik je kleinere vormpjes, dan zijn ze na ongeveer 35-40 minuten klaar (ze mogen nog wat wiebelig zijn, maar niet meer vloeibaar). Laat afkoelen.

Snij intussen de partjes uit de grapefruit. Snij de flan met een mesje los en draai op een bord om. Serveer op de flan wat verse grapefruit.