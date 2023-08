Ooit ontwierp Annet Weelink H&M-kleding, nu opent ze haar eigen winkel met op maat gemaakt behang

Beeld Koosje Koolbergen

Eerder was het werk van grafisch ontwerper Annet Weelink (37) alleen online te koop, maar sinds kort heeft ze een fysieke winkel in West. Het is tegelijk haar studio én showroom van vrolijk gekleurd behang, kussens, ansichtkaarten en stickers met verschillende handgemaakte prints.

Na een studie Retail Management, een opleiding aan Akademie Vogue in Amsterdam, werkervaring bij 10 Feet en het ontwerpen van prints voor kleding bij H&M, begon Weelink haar eigen merk. Nu ontwerpt ze vooral behang (v.a. €90), muurstickers (v.a. €24,95), dekbedden en kussenslopen (v.a. €30).

“Eerst was het behang een test in de webshop,” zegt Weelink, “nu is het mijn belangrijkste product.” De ontwerpen wisselen van palmbomen tot giraffen, van tropische planten tot tijgers. Alles in zachte tinten. Afhankelijk van de prent tekent of schildert ze, op papier of digitaal.

Sommige behangen zijn rollen met een vaste print. Die kunnen per tien meter besteld worden. Andere behangen met een specifieke prent zijn beschikbaar in verschillende breedtematen of worden op maat gemaakt voor de muur waarop het komt. Weelink: “Als je een muur hebt waar een deur in zit, dan passen we de prent aan zodat de palmboom precies naast de deur valt.”

Voor in het winkelgedeelte staan ansichtkaarten (€1,95) en prenten voor op de muur (v.a. €9,95). Beneden is het studio- en kantoorgedeelte waar Weelink werkt, samen met een werknemer en een stagiair. En boven is de showroom. “We denken mee met de kopers, sturen samples van behang mee of bedenken kleurcombinaties die passen bij het behang.”

