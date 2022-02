Onze uittips voor komende week: zing mee met Wies in Paradiso of duik ITA in voor Oedipus

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Nederpop: Wies

Nederlandtalige pop is aan een nieuwe opmars bezig. Dankzij zangeressen als S10, Bente en Froukje, maar ook dankzij het poptrio Wies, dat werd gevormd op het Amsterdamse Conservatorium. Zangeres Jeanne, die qua stemgeluid soms doet denken aan Roos – Roosbeef – Rebergen, zingt indringende Nederlandse teksten waarvan die van Leugenaar (‘Ik wil je zien/Maar ik weet niet waar ik moet kijken’) het meeste indruk maakt.

Zaterdag 5 februari, 21.00 uur, Paradiso-Noord

Nederpop: Thijs Boontjes

Het is onmogelijk geen goed humeur te krijgen van Thijs Boontjes. Is het niet om zijn laatste single Ambiance (refrein: ‘A-a-ambiance!’), dan is het wel om zijn hertaling van Lionel Richies All Night Long. Boontjes’ Deze nacht speelt zich af in het Rijksmuseum-eum-eum. Kortom: de ideale artiest om de heropening van de clubzalen mee te vieren.

Zondag 6 en maandag 7 februari, 20.30 uur, Paradiso

Livestream: De popkast

Muzikanten trekken tegenwoordig het beroemde gordijntje open van de originele kast van de VPRO-serie Achterwerk in de kast. In die kast spelen ze liedjes, die via een livestream te zien en te horen zijn; via de chat beantwoorden ze vragen. Dé kans om pakweg Spinvis te vragen wat zijn lievelingsdier is.

Woensdag, 20.00 uur, via de social media-kanalen van 3voor12

Expo

Bryan Schutmaat: Country Road

Bryan Schutmaat staat bekend als portrettist van de rurale Amerikaanse zelfkant. Nomaden in trailers, arme boeren die hun leven slijten aan het eind van een onverharde weg, rebellen die bewust kiezen voor een leven off the grid. Hij ontmoet ze tijdens lange autoritten en neemt de tijd om hun vertrouwen te winnen. Dat moet ook wel, want de logge grootbeeldcamera die hij gebruikt is ongeschikt voor snelle kiekjes. Tijdens de pandemie had Schutmaat geen toegang tot zijn gebruikelijke onderwerpen en besloot hij de wegen vast te leggen die hij wekelijks gebruikt. Het leverde beelden op van desolate landschappen met strepen asfalt die voorlopig nergens heen leiden.

T/m 26 februari in Galerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27

Groepsexpositie

Rauw

Sommige influencers poetsen hun beeltenis digitaal zodanig op dat je ze waarschijnlijk niet zou herkennen in het voorbijgaan. De hedendaagse beeldcultuur promoot een hypergestileerd lichaamsbeeld, zoals schilders in de 17de eeuw ook hun modellen flatteerden met een net iets kleinere neus of minder schele ogen. Rembrandt deed daar niet aan mee. Hij zette zijn onderwerpen met onvolkomenheden en al op doek. In de tentoonstelling Rauw treden tien hedendaagse kunstenaars in zijn voetsporen met een realistische kijk op het menselijk lichaam. Met werk van onder andere Melanie Bonajo, Marlene Dumas, Paul Kooiker en Alex Farrar.

T/m 22 mei in Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4

Tanja Ritterbex: Uterus Drawings

In aanstekelijk exuberante stijl, met felle kleuren en liefst ook glitters, legt Tanja Ritterbex haar lijf en leven onder de loep. En dat doet ze vaak in seriematig werk. Zo tekende ze een jaar lang elke avond haar avondeten en schilderde ze daarna een jaar lang iedere dag een zelfportret. De kunstenaar greep haar zwangerschap vorig jaar aan om portretten van haar baarmoeder te maken. Onder de titel A different story takes place in my uterus everyday diepte ze in 120 tekeningen de relatie uit tussen moeder in spe en ongeboren kind. De selectie die te zien is bij Althuis Hofland wisselt met de week, dus het loont de moeite om een paar keer terug te komen.

T/m 26 februari in Althuis Hofland Fine Arts, Hazenstraat 11

Guido van de Werve: Presentatie Cobra Kunstprijs 2021

Het beeld van de eenzame wandelaar die over het poolijs loopt terwijl achter hem een enorme ijsbreker het afgelegde pad openbreekt, is bij veel mensen wel bekend. Maar Guido van de Werve heeft veel meer onvergetelijke beelden vastgelegd in videokunstwerken. Ballerina’s die uit een ME-busje springen voor pirouettes in een Vinexwijk, een vlot midden op een meer waar een man piano zit te spelen, een triatleet die 1200 kilometer aflegt. Voor zijn oeuvre heeft Van de Werve de Cobra Kunstprijs gekregen, wat gepaard gaat met een presentatie van een deel van zijn werk. Een complete overzichtstentoonstelling opent volgende week in Eye.

T/m 6 maart in Cobra Museum, Sandbergplein 1, Amstelveen

Theater

Caro Derkx/Frascati Producties: Emma Watson, The Play

De Britse Emma Watson (Parijs, 1990) is actrice ( (ze speelde onder meer Hermione Granger in de Harry Potter films), activiste, feministe en (rol)model. In Emma Watson – The Play zet Caro Derkx haar zoektocht naar identiteit voort. Eerder maakte zij voor Frascati Producties A Portrait of the Artist in Red, Yellow and Blue. In een poging de ander te ontmoeten, gaat Derkx, samen met actrice Nora El Koussour, in dialoog met deze Emma Watson. Een filmische voorstelling over de kracht van rolmodellen, nieuwe helden en andere mogelijkheden.

Vanaf 8 februari, Frascati

Samuel Bailey: Shook

De plannen van producent Sismo om de Engelstalige voorstelling Old Bridge naar DelaMar te brengen, over de oude brug van Mostar en de oorlog in Joegoslavie, sneuvelden vorige maand in corona, wel zetten ze nu een ander stuk online, het debuut Shook van de Engelse theaterschrijver Samuel Bailey, over drie gedetineerden Riyad, Cain, and Jonjo die in een speciaal klasje worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij en op het vaderschap (Engelstalig met Engelse ondertitels).

T/m 13 februari via de site van sismo.nl

Robert Icke/ITA: Oedipus

De Britse regisseur Robert Icke maakt naam met spraakmakende bewerkingen van klassieke stukken. Voor en met het ITA-ensemble maakte hij een moderne versie van Sophocles’ Oedipus, waarin Oedipus een politicus anno nu is die achter het grootste geheim van zijn leven komt. Het is de avond van de verkiezingen en terwijl hij met zijn campagneteam en familie op de uitslagen wacht, valt zijn leven in gruzelementen. Met Hans Kesting als een magistrale Oedipus, in een perfecte match met Marieke Heebink als Jocaste. Zij werd voor deze rol genomineerd voor de Theo d’Or.

5 en 6 februari, ITA

Hans Kesting in Oedipus. Beeld Jan Versweyveld

Toeac/Jack Wouterse: Bloedkoraal

De klassieke mythe van Orpheus in een nieuwe jas. Tuur (Jack Wouterse), een man in de herfst van zijn leven, wordt met loeiende sirenes naar de IC gebracht. Terwijl het ziekenhuispersoneel vecht voor zijn leven, wordt Tuur teruggeslingerd in de tijd, naar zijn jaren als jonge vent. De tijd waarin hij een amour fou beleefde met Meie. Tekst van Peer Wittenbols. Met krachtige muziek van Anthony Fiumara, sterk gebracht door Pieternel Berkers en Renée Bekkers, samen accordeonduo Toeac.

T/m 5 februari Theater Bellevue

Film

Reinaldo Marcus Green: King Richard

Nee, dit is zo kort na The Tragedy of Macbeth niet weer een Shakespeare-verfilming, maar een biopic van Richard Williams, de vader van tennissterren Venus en Serena Williams, die zijn dochters van jongs af aan klaarstoomde voor hun grootse prestaties. In de vertolking van Will Smith blijkt de man die bekend staat als tirannieke trainer meer lagen te hebben.

Te zien in: Filmhallen, Studio/K, FC Hyena, Pathé Amsterdam Noord, City, Arena, De Munt, Tuschinski

Michael Showalter: The Eyes of Tammy Faye

Jessica Chastain gaat all in als de befaamde en beruchte “televangelist” Tammy Faye Bakker, in deze groteske biopic rond het echtpaar dat met niks begon en een Godvruchtig imperium opbouwde, maar gaandeweg misschien hun zielen verloor.

Te zien in: Cinecenter

Filmprogramma: Shochiku 100

Eye Filmmuseum brengt een uitgebreid programma rond de Japanse filmstudio Shochiku, in 1895 opgericht als productiehuis van kabuki-theater en sinds 1920 ook actief op de filmmarkt. De studio produceerde onder meer de eerste Japanse geluidsfilm (The Neighbour’s Wife and Mine, 1931) de eerste Japanse kleurenfilm (Carmen Comes Home, 1951) en de eerste Japanse winnaar van de Oscar voor beste internationale film (Departures, 2008). Eye vertoont ze alle drie, naast nog een keur aan meesterwerken van makers als Nagisa Oshima, Takeshi Kitano en Masaki Kobayashi.

Als vaandeldrager voor het programma worden vier nieuw gerestaureerde films van regisseur Yasujirô Ozu, die al zijn films bij Shochiku maakte, ook landelijk uitgebracht: The Flavour of Green Tea Over Rice (1952), Tokyo Story (1953), Early Spring (1956) en Tokyo Twilight (1957).

Te zien in: Eye Filmmuseum, Lab111, Rialto

Kind

Nationale Voorleesdagen: Het Muizenhuis (4+)

De OBA organiseert tijdens de Nationale Voorleesdagen voorleesmiddagen voor kinderen. Zo worden er deze zaterdag verhalen van Sam en Julia voorgelezen in OBA Oosterdok. Op de jeugdetage worden verhalen uit de kinderboekenserie Het Muizenhuis van Karina Schaapman in verschillende talen voorgelezen. Geschikt voor de allerkleinsten.

Zaterdag 5 februari 2022, 16.00 uur, OBA Oosterdok

Babyconcert: Koro Koro

Het Japanse koro koro betekent ‘iets kleins dat rolt’. In deze interactieve dansvoorstelling van het Wonderland Collectief zijn het een danseres en twee muzikanten die over het podium rollen, glijden en springen. Ze reageren op de bewegingen en de geluiden van het extreem jonge publiek. Een kaartje is geldig voor één volwassene met een baby tussen de 6 en 18 maanden.

Vrijdag 11 februari, 09.30 uur, Het Muziekgebouw

En Ook

Groepsexpositie: My Valentine

Op zoek naar een bijzonder valentijnscadeau? Vanaf 12 februari is de kleurige groepsexpositie My Valentine in De Hallen te zien, met als hoofdthema: liefde. Hiervoor zijn zestien mode-illustratoren en kunstenaars geselecteerd. Van gevestigde namen tot nieuw talent uit binnen- en buitenland. Van alle originele werken zijn (gelimiteerd) online prints te koop. Met onder andere werk van Piet Paris, Sjoukje Bierma, Margot van Huijkelom en Julian Stips.

T/m 27 maart, I love Illustration Gallery, Hannie Dankbaarpassage 5

Proeverij: Muiderslot

De kasteelkok van het Muiderslot neemt bezoekers tijdens deze proeverij mee naar de middeleeuwen en de zeventiende eeuw. Aan de hand van verschillende producten uit de kasteeltuinen, leer je meer over het eten van vroeger. Wat aten de mensen in die tijd? Vingen ze vissen in de slotgracht? Reserveren (voor zowel het museum als de proeverij) kan via de website.

Zaterdag 5 februari, 15.00 uur, Muiderslot, Herengracht 1 (Muiden)