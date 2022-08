Onze uittips voor komende week: woestijnblues, het Summer Dance Festival en een muzikale ode aan dieren met een laag knuffelgehalte

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Wereldmuziek: Imarhan

De leden van de uit het zuiden van Algerije afkomstige groep Imarhan zijn Toeareg; Berbers die vroeger een nomadisch bestaan leidden. Net als eerder de groep Tinariwen combineert Imarhan de volksmuziek van de Toeareg met uit het westen overgewaaide invloeden. Het resultaat wordt ook wel woestijnblues genoemd. De elektrische gitaar speelt een belangrijke rol en de sound is gortdroog, soms regelrecht zanderig. Zoals te horen op het begin dit jaar verschenen album Aboogi verrijkt Imarhan de woestijnblues met zoete en lieflijke melodieën.

Donderdag 25 augustus, 20.30 uur, Tolhuistuin

Folk: The Proclaimers

Kennen we ze nog, Charlie en Craig Reid, de Schotse tweelingbroers die als The Proclaimers eind jaren tachtig de wereld veroverden? Allebei een dikke bril op de neus, allebei voorzien van een sappig Schots accent. Ook in Nederland scoorde het folkrockduo indertijd met nummers als Letter from America, I’m On My Way, en I’m Gonna Be (500 Miles). Ze leken een tijd verloren voor de muziek, maar zijn de laatste jaren weer actief in zowel de studio als op het podium. Voor later dit jaar staat een nieuw album van de broers gepland.

Donderdag 25 augustus, 19.00 uur, Melkweg

Theater/dans

Vondelpark Openlucht: Lisa Ostermann en Dolf Jansen

In 2020 won Lisa Ostermann alle prijzen op het Leids Cabaretfestival, haar debuutvoorstelling Met z’n allen is nu opnieuw te zien, ditmaal in het Vondelpark Openluchttheater. Coryfee Dolf Jansen brengt in de buitenlucht nog een keer zijn oudejaarsvoorstelling Flitsbezorgd. Zijn 34ste was dat al, overigens.

Zaterdag 20 augustus, 20.30 uur, Vondelpark Openluchttheater

Festival: Summer Dance Forever

Summer Dance Forever is het belangrijkste hiphop- en dansfestival in Paradiso, ITA en het DeLaMar. Grote internationale namen komen naar de stad om hun werk te laten zien, er is een professionalsprogramma en er zijn workshops. Het festival is opgericht in 2011, met het idee om mensen in de club weer aan het dansen te krijgen.

23 t/m 30 augustus, Paradiso, ITA en DeLaMar

Pieter Kramer: Het wonderbaarlijke voorval van de hond in de nacht

Met de kwaliteit van deze productie zit het wel snor – het is niet voor niets een van de twaalf voor het Nederlands Theater Festival geselecteerde voorstellingen. Het stuk is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Mark Haddon en gaat over Christopher, een jongen van 15 jaar, 3 maanden en 2 dagen oud, die met een autismespectrumstoornis leeft. Hij houdt van wiskunde, van lijstjes en patronen en meer van honden dan van mensen.

23 augustus t/m 1 september, DeLaMar

Nite: The Underground

Regisseur Guy Weizman liet zich inspireren door Aantekeningen uit het ondergrondse (1864), een kort verhaal van Fjodor Dostojevski. Toneelschrijver Rik van den Bos bewerkte het tot een tekst over iemand die niet kan accepteren hoe de wereld in elkaar steekt. De hoofdrol, een clown, wordt gespeeld door de altijd fijne Sanne den Hartogh. Een show met toneel, dans, acrobatiek, livemuziek en poëzie.

24 augustus t/m 3 september, Amsterdamse Bostheater

Expo

Parcours: Zomer in Teylers

Het Teylers Museum opende de deuren in 1784 en is daarmee het oudste museum van Nederland. Destijds bestond het instituut uit enkel de Ovale Zaal en dat is nu het startpunt van het parcours dat deze zomer langs de vaste collectie leidt. Er zijn drie verschillende manieren om het gebouw te verkennen. De kunstroute voert langs de twee schilderijenzalen, de wetenschapsroute leidt langs de instrumenten- en fossielenzalen en dan is er nog de route die ‘de idealen van Pieter Teyler’ is gedoopt, naar de oprichter van het museum.

T/m 4 september, Teylers Museum, Haarlem

Rijksmuseum: XXL Papier – Groot, groter, grootst

Een levensgroot ontwerp voor een 12 meter hoog kerkraam. De prent van een begrafenisstoet die uitgerold 16 meter meet. En een 23 meter lang geschilderd landschap. Het is een kleine greep uit de werken op papier uit de collectie van het Rijksmuseum. Het oudste werk in de tentoonstelling XXL Papier dateert van 1535 en stelt een bijna 7 meter lange stamboom van keizer Karel V voor. Veel van het getoonde is door het uitzonderlijk formaat en kwetsbare materiaal zelden te zien. Het 23 meter lange landschap is zelfs pas in de aanloop naar deze tentoonstelling ontdekt. Tot die tijd lag het opgerold in het depot.

T/m 4 september, Rijksmuseum

Beeld olivier middendorp

Transformatie: SuperWest

Niet zo heel lang geleden stond de Kolenkitbuurt nog bekend als de slechtste wijk van Nederland. Maar sinds 2000 is flink geïnvesteerd in de Westelijke Tuinsteden en is de kwaliteit van leven er enorm op vooruitgegaan. Onderdeel van de transformatie was de bouw van ruim 25.000 nieuwe woningen. Een tentoonstelling en een publicatie van uitgeverij Toth maken inzichtelijk wat er de afgelopen twintig jaar allemaal is veranderd in dit deel van de stad en wat er nog op stapel staat. Vergelijkbaar met het urbane vernieuwingsproces worden steeds nieuwe buurten en projecten aan de presentatie toegevoegd, waardoor de tentoonstelling er iedere vier, vijf weken weer anders uitziet.

T/m 18 december, Van Eesteren Museum

Iris Hassid: A Place of Our Own

Palestijn én staatsburger van Israël. Het is een combinatie die je steeds vaker ziet. Vooral het aantal Arabisch sprekende vrouwelijke studenten in Tel Aviv groeide de afgelopen paar jaar snel, viel Iris Hassid op. De fotograaf leerde in 2014 de net afgestudeerde Samar kennen en via haar nog drie jonge vrouwen. Zes jaar lang volgde ze hen en fotografeerde hun dagelijks leven. Gezamenlijk hebben ze een selectie gemaakt van de foto’s die een beeld geven van de Arabische gemeenschap in Israël.

T/m 29 januari, Joods Museum

Beeld Iris Hassid

Film

Jordan Peele: Nope

Met Get Out en Us bewees Jordan Peele zich als een filmauteur die wel raad weet met de genrefilm én met een flinke dosis maatschappijkritiek. In zijn nieuwste vermengt hij de iconografie van westerns met die van klassieke scifi.

Te zien in: Cinecenter, FC Hyena, De Filmhallen, Kriterion, Studio/K, Arena, Munt, City, Tuschinski, Pathé Noord

Festival: World Cinema Amsterdam

Wat ooit begon als het ‘huisfestival’ van Rialto breidt zich voor de twaalfde editie steeds meer uit over de stad. Acht dagen cinema uit alle (niet-westerse) hoeken van de wereld, met onder meer focus op Chili.

Van 20 t/m 27 augustus te zien in: De Balie, Rialto De Pijp, Rialto VU

Carla Simón: Alcarràs

De Catalaanse filmmaker Carla Simón maakte een tijdloze film die per ongeluk dicht op de Nederlandse actualiteit zit. Ook in Alcarràs zien we namelijk boerenprotesten, al richten die zich niet tegen de overheid maar tegen de multinationals die bodemprijzen afdwingen. Dat protest speelt overigens slechts een bijrol in de film, die de laatste zomer toont van een gezin op de perzikboerderij die ze al meerdere generaties bestieren. Als de oogst is afgerond zullen ze van ‘hun’ land, dat juridisch niet van hen is, worden gezet. Simón putte uit haar eigen jeugd op het Catalaanse platteland voor haar innemende verhaal van een uitgebreide familie, waarvan alle leden elk op hun eigen manier een nieuwe start moeten zien te maken in het leven.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Studio/K

Kind

Junior Grachtenfestival: Perforator & NJSO

Het excentrieke duo Perforator brengt samen met 26 jongeren van het Nederlands Jeugd Strijkorkest een ode aan dieren met een laag knuffelgehalte; onmisbaar in ons ecosysteem. Je ziet en hoort een elektronisch bewerkt spinnenweb dat bespeeld wordt met strijkstokken, lichtgevende kwallen, een muziek makende worm en een addertandvis gemaakt van een gigantische afvalprikker. Als je weet waarom een vis praat is een voorstelling voor het hele gezin.

Zaterdag 20 augustus, 15.00 uur, CC Amstel

Voorstelling: Nijntje de musical (2+)

Geïnspireerd door de boeken van Dick Bruna schreef Ivo de Wijs een nieuw verhaal vol met vrolijke liedjes over Nijntje Pluis en haar vriendjes. Regisseur Naomi van der Linden heeft hier een voorstelling van gemaakt voor de allerkleinsten. Ze hoeven niet stil te zitten en worden samen met hun Nijntjeknuffel van harte uitgenodigd om mee te dansen en zingen.

Vrijdag 26 augustus, 13.30 uur en 15.30 uur, DeLaMar

En Ook

Uitmarkt: Willeke Alberti, Karsu en Brass Rave Unit

Tijdens de kick-off van de Uitmarkt 2022 op vrijdag 26 augustus treden Willeke Alberti, Karsu en de band Brass Rave Unit op. De concerten op het Museumplein zijn voor iedereen gratis toegankelijk en luiden de start van het nieuwe culturele seizoen in. De zondag staat traditiegetrouw in het teken van musicals. Sterren als Simone Kleinsma, Freek Bartels en Pia Douwes laten hun gezicht zien, en er zijn live previews van nieuwe musicals als Charlie and the Chocolate Factory, The Prom en Blind Date. De presentatie is in handen van Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg.

Vrijdag 26 augustus, 20.30 uur, Museumplein

Buurtconcert: Ildo Nandja Trio

Tijdens de 25ste editie van het Grachtenfestival zijn er meer dan 200 optredens op 120 verschillende locaties. Zondag wordt het tiendaagse festival afgesloten. In het Erasmuspark treedt het Ildo Nandja Trio op met ‘PanAfrican rhythms’ en jazz, Europese en (moderne) wereldmuziek.

Zondag 21 augustus, 14.00 uur, Erasmuspark

Festival

Techno en house: Strafwerk

Onder anderen Âme, Jesse Maas, Maya Jane Coles, ME en Marcel Dettmann staan deze zaterdag op het podium bij Strafwerk. Dit house- en technofestival in het Havenpark focust zich op subgenres variërend van melodische deephouse tot electronic.

Zaterdag 20 augustus, 12.00 uur, Havenpark

Festival: Reggae Lake

Ook weer terug: Reggae Lake, het grootste reggaefestival van Nederland. Het ‘lake’ uit de naam is de Gaasperplas in Zuidoost. In het Gaasperpark treedt dit weekend verspreid over zes podia een lange, lange rij reggae-artiesten en -groepen op. En daar zitten binnen het genre heel grote namen tussen, van nu, maar zeker ook van vroeger. We noemen Burning Spear, Morgan Heritage, Sean Paul, Black Uhuru en Elephant Man. Kinderen tot 12 hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang.

Zaterdag 20 en zondag 21 augustus, 13.00 uur, Gaasperpark