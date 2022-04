Onze uittips voor komende week: van multidisciplinaire ‘mindfuck’ tot een zen-achtig kalme sciencefiction

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Britpop: Miles Kane

Het is Britpop op zijn allerbritst. Miles Kane kruidt zijn muziek met een flinke scheut arrogantie, een vleugje desinteresse en vooral heel veel breeduit aangeslagen gitaren. Tot grote hoogte steeg hij naast Arctic Monkey Alex Turner als deel van het duo Last Shadow Puppets, maar ook solo doet Kane zijn beste de onversneden Britpop van uitsterven te behoeden.

Maandag, 20.30 uur, Melkweg

Jazz: Gregory Porter

Het Ziggo Dome-concert van jazzreus Gregory Porter was een van de eerste shows die twee jaar geleden vanwege corona moest worden geschrapt. Hij zou in de lente van 2020 optreden met zijn nieuwe album All Rise, waarop hij de grote vriendschap van zijn oudere broer, maar ook het racisme uit zijn jeugd bezingt. Twee jaar later is alles anders. Zijn broer stierf aan corona, de Black Lives Matter-protesten vervatten de gevoelens waarmee Porter (50) al jaren worstelde. Ondertussen gaat de muziek door en het concert van Porter nu gelukkig ook.

Woensdag, 20.00 uur, Ziggo Dome

Pop: Texas

Voor wie zich oud wil voelen: de Britse popgroep Texas viert het 30-jarig bestaan van debuutalbum Southside (met de eerste hit I Don’t Want a Lover) met een concerttournee. En als gevolg van het corona-uitstel is Southside inmiddels zelfs al 33 jaar oud. Hoe dan ook: Sharleen Spiteri zingt de hits van de groep – ook Black Eyed Boy en Say What You Want staan op de setlijst – nog steeds met die fijne overslaande stem

Woensdag, 20.30 uur, Paradiso

Theater

The Circle of Truth

Een multidisciplinaire ‘mindfuck’ moet het worden. Een divers gezelschap van theatermakers, dansers, beeldend kunstenaars, operazangers en anderen die de nachtcultuur een warm hart toedragen strijken neer op de NDSM voor een drie uur durende combinatie van theater, dans en meer. Met als uitgangspunt: wat is tegenwoordig nog waarheid? Hoe vormen we onze meningen? Een uitnodiging om uit je eigen bubbel te stappen met o.a. The Smartphone Orchestra, Jules Jaden Avery en Annica Muller. Geen toegang zónder opgeladen telefoon, en dansschoenen aangeraden.

T/m 22 mei, NDSM

Konvooi/Orkater: De meester en Margarita

Een bescheiden theaterhit in de zomer van ’21, maar nu echt op tournee. In De meester en Margarita van Boelgakov bezoekt de duivel Moskou om daar het zelfbedrog van haar inwoners te ontmaskeren. Lekker actueel: een zoektocht naar houvast in een tijd waarin men het recht claimt op zijn eigen werkelijkheid en feiten ook maar een mening lijken te zijn. Muziektheater doorspekt met musicalnummers en vijfstemmige harmonieën.

Zaterdag Schuur, 1 mei De Balie, v.a. 12 mei Theater Bellevue

Nineties Productions: Stoffige Stukken

Regisseurs Anne Maike Mertens en Mette Bouhuijs duiken samen de archiefkasten van het Toneelmuseum in en houden zes toneelteksten, die al minstens 25 jaar niet zijn gespeeld, tegen het spreekwoordelijke ledlicht anno 2022. Kunnen deze oude teksten nog een nieuw licht schijnen op het hedendaagse? Met krakers als Kutzwagers van Wim T. Schippers en Bemoeizucht van Paul Haenen. 44 personages éénmalig gespeeld door 15 acteurs.

Zaterdag en zondag, Theater Bellevue

ITA/FC Bergman: De Toverberg

Een nieuwe versie van de klassieker van Thomas Mann over een samenleving in verval. Aan het begin van de twintigste eeuw gaat de jonge Hans Castorp naar een sanatorium in het Zwitserse Davos om er zijn neef te bezoeken. Hij is van plan om er drie weken door te brengen. Uiteindelijk zal hij er zeven jaar blijven. Met o.a. Maarten Heijmans, Pierre Bokma en Hélène Devos.

Zaterdag première, daarna t/m 1 mei in ITA

Expo

Wafae Ahalouch: Eerste liefde

De liefde als circus van emoties, verleidingen, euforische highs en lows. Zo vult Wafae Ahalouch het boekenweekthema eerste liefde in. Extra twist: het gaat hier niet om de kalverliefde op puberleeftijd maar om de veel minder romantische maar essentiële eigenliefde. Ahalouch combineert oud met nieuw werk en maakte voor de expositie een wandtapijt. Tjitske Jansen schreef er twee gedichten bij. En De Fanclub, een langdurig samenwerkingsproject van Ahalouch en Joanneke Meester, geeft workshops aan leerlingen uit het voorgezet onderwijs over liefde voor jezelf die de basis is van liefde voor de wereld om je heen.

T/m 1 mei in WG Kunst, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28

Kikkers en kaaskoppen: Nederland en Nederlanders in buitenlandse spotprenten

Opgeblazen boeren met enorme konten en speknekken. Onooglijke kikkers. Laffe botterikken met boterkuipen op hun hoofd. De spotprenten die tussen 1600 en 1850 in het buitenland over Nederlanders werden gemaakt liegen er niet om. Vooral tijdens oorlogen – en dat waren er in die periode nogal wat – putten satirici zich uit in het wegzetten van Nederland als broedplaats van arrogante en opportunistische moerasbewoners. Verzamelaar Frederik Muller schonk het Rijksmuseum de prenten waar deze kleine maar zeer vermakelijke tentoonstelling mee is gemaakt. Mooi relativeringsmateriaal voor een volk dat ook nu nog te vaak zelfgenoegzaam in zichzelf gekeerd leeft.

T/m 16 mei in Rijksmuseum, Museumstraat 1

Praneet Soi: A Bergen Diary

Het Bergense atelier van dichter en schilder Lucebert (1924-1994) is een van de meest bijzondere artist-in-residencies van Nederland. Kunstenaars verblijven hier tot een half jaar tussen Luceberts schildersezels om, al dan niet geïnspireerd door de sfeer van de plek, nieuw werk te maken. De Indiase Praneet Soi deed dat door te zwerven door de bossen en duinen in de omgeving. Dat leverde notities, tekeningen, schilderijen, collages en een video op. Het landschap speelt hierin een belangrijke rol maar ook de ‘gesprekken’ die hij tijdens wandelingen met zichzelf voerde.

T/m 18 september in Museum Kranenburgh, Hoflaan 26, Bergen

Thomas Raat stoft symbolen af die in de vergetelheid zijn geraakt.

Thomas Raat: Dynasty

Thomas Raat is een zelfbenoemde ‘archeoloog van de recente cultuurgeschiedenis’. Hij graaft geen ruïnes of potscherven op maar stoft symbolen af die ooit waardevol waren maar in de vergetelheid zijn geraakt. Zoals de banaan die Andy Warhol ontwierp voor een Velvet Underground-platenhoes of het krokodilletje van de Lacoste poloshirts. Raat reproduceert de commerciële tekens op monochrome panelen die weer refereren aan de ‘hogere’ minimalistische kunst. Je zou het post-postmodernisme kunnen noemen. Hoe dan ook levert deze supergestyleerde cocktail van citaten en stijlen nieuwe beelden op die nog lang aan je hersenen blijven plakken.

T/m 23 april in Galerie Stigter Van Doesburg, Elandsstraat 90

Film

Kogonada: After Yang

In deze zen-achtig kalme sciencefiction toont de Koreaans-Amerikaanse regisseur Kogonada zich een enerverend filmfilosoof. Als de robot-broer die Jake en Kyra voor hun geadopteerde dochter kochten het plotseling niet meer doet, leidt dat voor Jake tot een zoektocht naar wat het leven de moeite waard maakt.

Te zien in: De Filmhallen, Kriterion

Mijke de Jong: Along the Way

Toen gelauwerd filmmaker De Jong als vrijwilliger in vluchtelingenkamp Moria werkte, ontmoette ze de energieke zussen Malihe en Nahid Rezaie. Ze bouwde deze uit hun levens gegrepen film om hen heen.

Te zien in: De Filmhallen, Het Ketelhuis, Rialto, Studio/K

A Hero is de nieuwste film van de Iraanse filmmaker Farhadi.

Asghar Farhadi: A Hero

De nieuwste film van de Iraanse filmmaker Farhadi draait om een tot verangenisstraf veroordeelde schuldenaar die na een goede daad in de media tot held wordt gebombardeerd, om vervolgens even plotseling weer van dat voetstuk te worden getrokken. Maar een sterk staaltje life imitating art wordt de regisseur nu zelf van diefstal beschuldigd: een voormalig deelnemer aan zijn filmworkshop stelt dat hij het idee voor A Hero van haar stal.

Ongetwijfeld ligt de waarheid ergens in het midden, maar als de films van Farhadi (onder meer verantwoordelijk voor Oscar-winnaars A Separation en The Salesman) iets tonen dan is het dat de Iraanse maatschappij weinig ruimte laat voor grijstinten. Dat geldt ook weer voor zijn nieuwste, een ijzersterk moreel drama waarin de hoofdpersoon zich met leugentjes om bestwil steeds verder in de nesten werkt.

Te zien in: Cinecenter, De Filmhallen, Rialto

Kind

Workshop: Ei-leuk Paaslab!

Tijdens deze paasworkshop leren kinderen hoe ze een rauw of een gekookt ei herkennen door zich onder een zwarte lap te verstoppen en het ei door te lichten. Ook leren ze hoeveel kilo een ei kan weerstaan, hoe ze een zilver spiegelend ei maken en hoe ze met eieren patronen afdrukken vanaf zijden.

Zaterdag, 10.30 uur en 13.30 uur, het Hemlab

Zapp Mathheus (8+)

Deze compacte versie van de Matthäus Passion is speciaal gemaakt voor de hele familie. Twee jongens vertellen het verhaal van de kruisiging van Jezus met voetbal als metafoor. Jezus is de coach, de twaalf discipelen het elftal (met één reserve) en het Laatste Avondmaal de finale. Geschreven door tweevoudig Gouden Griffelwinnaar Simon van der Geest, zodat kinderen kennis kunnen maken met Bachs meesterwerk en het Bijbelse verhaal van de kruisiging.

Zondag, 13.30 uur, Muziekgebouw aan ‘t IJ

En Ook

Awakenings Easter Festival

Vanwege het 25-jarig jublileumjaar van Awakenings, worden er dit jaar niet één, maar twee weekenden georganiseerd. De paaseditie vindt dit weekend plaats met grote namen als Amelie Lens, Kölsch en Reinier Zonneveld achter de draaitafels.

Zaterdag en zondag, Spaarnwoude

Bloemenshow: Narcissen en bijzondere bolgewassen

Pasen valt samen met de beste bloeitijd van krokussen, narcissen, hyacinten en tulpen. Een uitstekend moment dus om de Keukenhof te bezoeken. Dit weekend organiseren ze een bloemenshow over narcissen en andere bijzondere bolgewassen in het Oranje Nassau Paviljoen. Nederlandse kwekers laten hun mooiste bloemen zien.

Zaterdag, zondag en maandag, Keukenhof