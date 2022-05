Onze uittips voor komende week: Toots, sierborden, films over Oekraïne en een ligconcert

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Soul/Pop: Jeangu Macrooy

Terwijl zijn opvolgers zich in Turijn opmaken voor een nieuw Songfestival, is Jeangu Macrooy thuis in Amsterdam toe aan een nieuwe fase in zijn loopbaan. Zijn nieuwe single Admit It is een zoete soulsong in de stijl van Marvin Gaye. Ook met het recente A Little Greener (samen met Pete Philly) manoeuvreert de 28-jarige zanger meer richting de sappige soul van de jaren zeventig. Het staat Macrooy goed.

Zaterdag 7 mei, 20.30 uur, Tolhuistuin

Metropole Orkest: Toots 100

Muzieklegende Toots Thielemans zou dit jaar 100 zijn geworden. Om de erfenis van de mondharmonicavirtuoos levend te houden speelt Het Metropole Orkest, onder leiding van Vince Mendoza, samen met onder anderen Grégoire Maret (harmonica) , Ivan Lins en Tutu Puoane (zang) een klein aantal bijzondere concerten.

Zondag 8 mei, 20.00 uur, Carré

Pop: Pete Doherty

Er waren tijden dat er elke dag nieuws was over Pete Doherty. Hij werd begin deze eeuw als helft van duo The Libertines op het schild gehesen als nieuwe wonderboy van de Britpop. Maar daar kletterde hij snel vanaf met zijn in de tabloidpers gedocumenteerde drugsgebruik en mislukte optredens. Doherty, inmiddels 43, is sinds 2019 eindelijk clean. Hij is in het Zonnehuis te horen naast de Franse muzikant Frédéric Lo.

Maandag 9 mei, 20.30 uur, Zonnehuis

Theater

Toneelmakerij: Zorgvlied (12+)

Samen met mensen die verbonden zijn aan de bekende begraafplaats aan de Amstel regisseert Jessie L’Herminez een theatervoorstelling over vergankelijkheid. Dit in de vorm van een uitvaartritueel voor de teraardebestelling van onze doodsangst. Een ultieme poging tot verzoening met de tragiek van het leven.

7 t/m 15 mei, Zorgvlied, toneelmakerij.nl

Theater Rotterdam: Slachthuis vijf

Regisseur Erik Whien brengt opnieuw een boek naar het toneel. Na Revolutionary Road van Richard Yates en Verdriet is het ding met veren van Max Porter nu een inmiddels gelauwerde toneelbewerking van Slachthuis vijf, het anti-oorlogsboek van Kurt Vonnegut, ingehaald door de realiteit van de oorlog in Oekraïne. Met acteurs Bram Suijker, Hannah Hoekstra en Jip van den Dool.

7 en 8 mei, ITA, theaterrotterdam.nl

De Nationale Opera: Anna Bolena

Opera van Gaetano Donizetti over de Engelse koningin met wie het (ook al) niet goed afliep. Zij is de tweede vrouw van Hendrik VIII en wordt door hem aan de kant geschoven voor zijn nieuwe minnares Jane Seymour. Regiedebuut bij DNO van Jetske Mijnssen. Enrique Mazzola leidt het Nederlands Kamerorkest.

10 mei t/m 26 mei, Nationale Opera & Ballet

ZID Theater: No Fear

In de voorstelling No Fear bouwen elf jonge performers, met roots in zes verschillende landen, aan hun toekomstdromen. In een dynamisch samenspel van tekst, dans, muziek en beeld creëren ze uit het niets een nieuwe wereld. Eindvoorstelling van Fate, een internationaal project waarin ZID twee jaar lang 25 talentvolle makers met een immigratie-achtergrond begeleidt.

11 mei, Podium Mozaïek, zidtheater.nl

Expo

Koos Buster: Het Ministerie van Keramische Zaken

Zijn geboetseerde flessen schoonmaakmiddel en ‘sierborden van bijna alles wat ik niet leuk vind’ hebben Koos Buster gemaakt tot de posterboy van de hedendaagse keramiek. Zelf noemt hij zich Minister van Keramische Zaken en in die hoedanigheid heeft hij veertien collega-keramisten uitgenodigd voor een groepstentoonstelling waar je gegarandeerd heel erg blij van wordt. Te zien zijn onder andere een monsterlijke flipperkast, een dinosaurusskelet en een meters­lang model van een containerschip. Klei laat zich hier kennen als een geweldig medium met mogelijkheden die ver voorbij de geijkte potjes en vaasjes reiken.

T/m 28 mei in Gallery Vriend van Bavink, Geldersekade 58

Paleis op de Dam: Moraalmeesters. Wijze lessen van het Stadspaleis

Het Koninklijk Paleis op de Dam werd in 1648 gebouwd als stadhuis. Burgemeesters, raadsleden, rechters en andere ambtenaren hielden hier kantoor. Op hun schoorsteenmantels stonden schilderijen van oude meesters als Ferdinand Bol, Govert Flinck en Jacob de Wit. Het waren Bijbelse of historische voorstellingen met vaak een sterk morele boodschap. Die verhalen worden in deze tentoonstelling tot leven gewekt in animaties en interviews met onder anderen voormalig burgemeester Job Cohen, strafrechter Frans Bauduin en Jaden Nihora van jongerenrechtbank OSBijlmer.

T/m 4 september, Koninklijk Paleis Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 147

Solotentoonstelling: Maaike Schoorel

Maaike Schoorels schilderijen geven zich niet zomaar bloot. Op het eerste gezicht tonen ze mist waar hier en daar wat kleur doorheen piept en met een beetje geluk wat vage contouren. Maar wie langer kijkt, ziet voorstellingen opdoemen. In haar nieuwe serie doeken gaat het om attributen uit het leven van Louisa Willet-Holthuysen, de verzamelaar die in 1895 het pand vol decoraties in neo-Louis XVI-stijl aan de gemeente Amsterdam schonk om er een museum mee te beginnen. Schoorel verbindt deze mecenas aan een andere vrouwelijke museumoprichter uit die tijd, de vrijwel vergeten Sophia Lopez Suasso-de Bruijn, die de basis legde voor het Stedelijk Museum.

T/m 30 oktober, Huis Willet-Holthuysen, Herengracht 605

Marjolein Busstra: Wij praten niet

Hoewel ze voor vrijwel al haar projecten een camera gebruikt, staat fotografie zelden op de voorgrond in het werk van Mar­jolein Busstra. Maar nu wel. Het onderwerp van deze tentoonstelling – seksueel geweld en uitbuiting – vroeg om een stil medium. En ze heeft het drama van dit heftige onderwerp nog verder uitgebeend door de plaatsen delict heel droog en feitelijk te fotograferen. De kunstenaar hoopt daarmee de traumatische ervaring gedeeltelijk uit te wissen of op z’n minst te verzachten. Fotografie als therapeutische middel om herinneringen te herschikken en het vaak negatieve zelfbeeld te veranderen.

T/m 22 mei, Melkweg Expo, Marnixstraat 409

Film

Oeke Hoogendijk: Housewitz

“Ik heb tot na haar dood moeten wachten met het uitbrengen van deze film,” vertelde Oeke Hoogendijk in een interview in PS van de Week van 30 april over dit intieme maar ook nietsontziende portret van haar moeder. Door het corona-uitstel is het al de derde film van Hoogendijk dit jaar, na De schatten van de Krim en Licht.

Te zien in: De Balie, Eye Filmmuseum, Het Ketelhuis, Rialto, De Uitkijk

Bouli Lanners: Nobody Has to Know

Na een reeks zwartkomische films die in eigen land spelen, slaat de Waalse acteur en regisseur Bouli Lanners een nieuw pad in voor zijn eerste Engelstalige productie, een romantisch drama op een afgelegen Schots eiland.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum

Eye Filmmuseum: Schijnwerper op Oekraïne

Eye Filmmuseum zet de komende weken een schijnwerper op tien filmmakers uit Oekraïne, en daarmee op de eigen geschiedenis, taal en cultuur van een land dat nu vecht voor zijn onafhankelijkheid. Met zowel Sovjet-klassiekers als Kira Moeratova’s Brief Encounters, als films van een nieuwe generatie makers die hun camera richten op (de aanloop naar) het huidige conflict. Meer Oekraïense films zijn maandag op de Dag van Europa te zien in De Balie.

Wie wil zien hoe in Rusland van binnenuit wordt gestreden tegen Poetins regime, kan terecht bij de documentaire Navalny. De winnaar van de publieksprijs op Movies that Matter is nog tot komende woensdag te zien. Een Hollywood-thriller rond de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die in 2019 werd vergiftigd.

Kino Ukraïna: 8 t/m 26 mei in Eye Filmmuseum

Europe Day 22: 9 mei in De Balie

Navalny: te zien t/m 11 mei in Cinecenter, FC Hyena, Het Ketelhuis, Pathé City, Pathé Tuschinki, Studio/K

Kind

Muziek: Kids Ligconcert

Bij dit concert hoef je niet op een stoel te zitten of naar een podium te kijken. Je mag liggen en zelfs je ogen dicht doen om te luisteren naar Canto Ostinato van Simeon ten Holt, uitgevoerd door Sandra en Jeroen van Veen. Neem je eigen kussen of matje mee en kijk naar de sterrenhemel op het plafond, terwijl je luistert naar piano­klanken. Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar, familie is ook welkom.

7 mei, 17.30 uur, Het Scheepvaartmuseum

Workshop: Maak je eigen cadeaudoos (4+)

Het einde van de ramadan wordt gevierd met Eid al-Fitr, ook wel bekend als het Suikerfeest. Families eten samen en kinderen krijgen cadeautjes. Er worden echter ook cadeaus gegeven aan mensen die het minder goed hebben en aan goede doelen. Dit gebruik heet ‘zakat’. In het Tropenmuseum leer je hier meer over terwijl je een eigen cadeaudoos maakt met geometrische patronen.

T/m 8 mei, inloop tot 15.30 uur, Tropenmuseum

En ook

Amsterdamse Bos: Wandeling met de boswachter

Zondagmiddag kun je met de hele familie wandelen in het Amsterdamse Bos in het gezelschap van een boswachter. Het startpunt is bij de Grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur; onderweg vertelt de boswachter allerlei bosweetjes. Een kaartje kost 5 euro per persoon.

8 mei, 14.00 uur, Nieuwe Meerlaan 3

Tolhuistuin: De Grote Kledingruil

Puilt je kledingkast uit, maar zit er niks leuks tussen? Tolhuistuin en De ketting Kledingruil organiseren zaterdag de Ketting Kledingruilmarkt. De spelregels: neem minimaal drie, maximaal zeven kledingstukken mee. Voor ieder stuk dat je meebrengt, krijg je een munt. Met die munt kun je een ander kledingstuk uitzoeken. De ingeleverde kleding moet wel schoon zijn, geen gaten of vlekken hebben en niet gekrompen of verwassen zijn.

7 mei, 12.00 uur, Tolhuistuin