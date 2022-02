Onze uittips voor komende week: Susan Sontag, een boekenmarkt en een knalroze groepsexpositie

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Pop: S10

Nog een paar weken en dan weten we met welk nummer zangeres S10 (Stien den Hollander, 21) in mei naar het Songfestival in Turijn afreist. Vóór die Eurovisie-gekte intreedt speelt S10 nog twee korte concerten in Carré, waar ze in december al imponeerde met haar authenticiteit en kwetsbaarheid. Nu speelt ze een show met de titel Insane, om jongeren met mentale problemen een hart onder de riem te steken.

Zondag 20 februari, 20.00 uur, Carré



Klassiek: Nederlands Studenten Orkest

Het Nederlands Studenten Orkest wordt elk jaar opnieuw samengesteld uit talentvolle studenten die zich naast hun studie aan een hogeschool of universiteit op hoog niveau bezighouden met klassieke muziek. In februari leggen de geselecteerde studenten hun studie stil om zich een maand lang volledig aan de muziek te wijden. Na een intensieve repetitieperiode gaat het orkest op tournee door binnen- en buitenland. Dit jaar gebeurt dat voor de 70ste keer met op het programma werken van Richard Strauss en Jesse Passenier.

Maandag 21 februari, 20.00 uur, Concertgebouw

Pop: Pip Blom

De Amsterdamse indieband Pip Blom bouwt gestaag aan een blinkende internationale reputatie. Het vorig jaar verschenen album Welcome Break werd beloond met lovende recensies in de Engelse muziekbladen en kreeg applaus voor de poging de Britpop uit de jaren 90 weer nieuw leven in te blazen. Dinsdag speelt de band met een dubbel voorprogramma van Traumhaus en Private Banking in de Tolhuistuin.

Dinsdag, 21 uur, Tolhuistuin

Theater

En en: Pheifer en Blom

Twee van de grappigste actrices van het land, Anniek Pheifer en Jacqueline Blom, hebben een duo gevormd. Ze ontleden het dagelijkse leven en beloven daarbij ‘én niets én niemand te ontzien. En vooral vrouwen niet. Meedogenloos halen ze hun gendergedragingen uit hun verband.’ Herkenbaar en hilarisch, dat stellen ze ook nog in het vooruitzicht, evenals ‘een snufje Waardenberg & De Jong en een toefje Plien & Bianca.’

19 februari Kleine Komedie (wachtlijst)

Maatschappij Discordia: Love Sontag, deel 11 in de reeks Weiblicher Akt

Naomi Velissariou maakte een paar jaar geleden ook al een voorstelling over haar, nu is schrijver/essayist Susan Sontag onderwerp van de nieuwe Weiblicher Akt van Maatschappij Discordia, een inmiddels lange serie voorstellingen over het vrouwelijk perspectief op de liefde. Eerdere edities zoomden in op onder anderen Marguerite Duras en Lady Macbeth. Van en met: Annette Kouwenhoven, Miranda Prein, Maureen Teeuwen en in een speciale rol Jan Joris Lamers.

Frascati, t/m 26 februari

Love Sontag.

BEER Muziektheater: De reiziger

Het leven van de Joodse zakenman Otto Silbermann, gespeeld door René Groothof, komt na de Kristallnacht in november 1938 op losse schroeven te staan. Hij raakt in korte tijd alles kwijt: zijn huis, klanten en het contact met zijn (niet-Joodse) vrouw, familie en vrienden. Klein juweeltje van een voorstelling waarin Groothof sinds lange tijd weer met Leny Breederveld op het podium staat. Zij vertolkt alle andere rollen. Bewerking van gelijknamige roman van Ulrich Alexander Boschwitz.

20 februari Meervaart, 27 februari Amstelveen, 16 t/m 19 maart Bellevue

René Groothof en Leny Breederveld in De Reiziger.

ITA: Brandhaarden – Édouard Louis

Édouard Louis geldt als een van de meest gevierde schrijvers van zijn generatie. Ook bij ons leverden toneelbewerkingen van zijn boeken succesvolle voorstellingen op, zoals Weg met Eddy Bellegueule van regisseur Eline Arbo en Wie heeft mijn vader vermoord van Ivo van Hove. De tiende editie van het ITA-festival Brandhaarden focust op het werk van de nog maar 29-jarige theatermaker en toont onder meer Noorse en Duitse bewerkingen van al zijn boeken. En Louis staat ook zelf op het podium.

ITA, 19 februari t/m 4 maart

Expo

Groepsexpositie: The Pink Edition

Geen kleur is zo beladen als roze. Hij wordt snel als truttig of zoet beschouwd, not done in de hedendaagse kunstwereld. Roze wordt vaak geassocieerd met ‘meisjesachtig’ terwijl het tot begin 20ste eeuw juist een kleur was voor jongens en vrouwen werden geassocieerd met blauw – denk aan de mantel van de maagd Maria. In de jaren ’80 werd geëxperimenteerd met roze gevangenismuren om agressie tegen te gaan, maar punkbands als The Ramones en The Clash gebruikten roze weer om te provoceren. De acht kunstenaars in de groepstentoonstelling The Pink Edition geven de kleur op hun eigen manier een hoofdrol in schilderijen, werken op textiel en papier, foto’s en sculpturen. Roze komt hierin naar voren als krachtig en gevoelig, zalvend en schurend, keihard en poederzacht.

T/m 26 maart in Rutger Brandt Gallery, Bethaniënstraat 39

Save Our Souls

Kunsthandel P. de Boer is gespecialiseerd in Oude Meesters maar geeft curator Jacky Simons met enige regelmaat de ruimte om tentoonstellingen te maken waarin topstukken uit de 17de eeuw worden gecombineerd met hedendaagse kunst. En dat werkt ieder keer ongelooflijk goed. In de huidige expositie draait het allemaal om portretten. Een 17de-eeuwse afbeelding van een jongeling in rood kostuum straalt een en al status uit maar in de recente foto’s van Tessa Posthuma de Boer voert kwetsbaarheid juist te boventoon. Een tekening van Vincent van Gogh oogt in dat opzicht bijzonder modern, met uitgeputte figuren die verre van perfect zijn.

T/m 10 maart in Kunsthandel P. de Boer, Herengracht 512

Melissa Gordon: Resistances

Rasters, bakstenen muren en veiligheidsgaas. Dat is het eerste waar je tegenaan botst als je de nieuwe schilderijen van Melissa Gordon bekijkt. Ze verbeelden de obstakels waar vrouwelijke kunstenaars al eeuwenlang door worden tegengehouden. Maar achter die barrières briesen onstuimige verfvlekken en morrelen abstracte figuren aan het hek. Hier en daar zijn al gaten geslagen. Gordons werk is opgebouwd uit foto’s, zeefdrukken, verf en gevonden voorwerpen waardoor een soort ‘forensische collages’ ontstaan.

T/m 26 februari in Galerie Stigter Van Doesburg, Elandsstraat 90

Felipe Jácome: Caminantes – The Venezuelan Exodus

Venezuela kampt met hyperinflatie. Afgelopen zomer schrapte de centrale bank zes nullen op de biljetten om de geldontwaarding enigszins te verbloemen, maar het pak geld dat voor iets simpels als een fles water moet worden neergeteld, wordt elke dag dikker. Felipe Jácome zag tijdens een rondreis door het Zuid-Amerikaanse land een meisje spelen met een tot hart gevouwen 100 bolívaresbiljet: een krachtig beeld van een failliet land. Hijzelf portretteerde arme Venezuelanen af op biljetten met afbeeldingen van revolutionaire leiders en nationale landschappen die herinneren aan betere tijden. De geportretteerden zijn inmiddels allemaal het land ontvlucht..

T/m 26 februari in Bradwolff Projects, Oetewalerstraat 73

Film

Juho Kuosmanen: Hytti Nro 6

Een road movie per trein. De Finse student Laura en haar liefdesverdriet stappen in het Rusland van de perestrojka op de trein van Moskou naar het afgelegen Moermansk. Ze blijkt haar slaapcoupé te delen met de boertige mijnwerker Ljoha. Langzaam blijken de twee tegenpolen toch nader tot elkaar te kunnen komen in deze subtiele karakterstudie.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmseum, De Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto De Pijp en/of Rialto VU

Edson Oda: Nine Days

Via het verhaal van een soort beschermengel, die vanuit zijn hokje vol oude videorecorders zielen selecteert om een leven te beginnen, stelt Oda in zijn intieme speelfilmdebuut waardevolle vragen over wat dat eigenlijk betekent: leven.

Te zien in: FC Hyena, De Filmhallen, Kriterion, De Uitkijk

Marlon Riggs: Black Is... Black Ain’t

In het kader van de uit Amerika overgewaaide Black History Month, dat dit jaar als thema Black people’s health and wellness heeft, vertoont Kriterion de buitengewone documentaire Black Is... Black Ain’t uit 1994. Filmmaker Marlon Riggs, tijdens het maken al stervende aan Aids, reisde voor zijn film in de vroege jaren negentig langs een breed scala zwarte gemeenschappen in Amerika, op zoek naar wat de zwarte identiteit is – en wat hij niet mag zijn. Als zwarte, homoseksuele man ondervond Riggs persoonlijk hoe ideeën over zwartheid zijn eigen identiteit uitsloten. In de film pleit de in 2021 overleden schrijver en activist Gloria Jean Watkins, alias bell hooks, dan ook voor meer nadruk op “gemeenschap” in plaats van een hang naar “eenheid” die anders-denkenden uitsluit. Een les die bijna dertig jaar later alleen maar relevanter is.

Te zien in: Kriterion, zondag 19.30 uur

Kind

KleuterSinfonietta: Haren en snaren (4 en 5 jaar)

Nina wil voor haar verjaardag een viool van haar opa Stradivarius, die zelf violen kan bouwen. Hij leert haar en het publiek alles over de geluiden die je op een viool kan maken. Er wordt getokkeld, geplukt en gekamd op strijkersmuziek van Bach, Bartók, Haas en Schulhoff.

Zondag 20 februari, Concertgebouw

Workshops: Voorjaar in de Tuin

Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert de Tolhuistuin gratis workshops in de tuin voor kinderen. De dag begint met een warming up en daarna kan je kiezen tussen verschillende activiteiten. Iedere ochtend is er iets anders te doen. Van muziek maken tot hiphop dansen, een circusact doen, een bloempot illustreren of een kussenhoes versieren. Meld je wel even aan via de website.

Maandag tot en met vrijdag, 09.00 uur, De Tolhuistuin

En Ook

Boekenmarkt: De Hallen

Zondag is er weer boekenmarkt in De Hallen, waar ongeveer 30 boekhandelaren hun antiquarische, bijzondere en soms nieuwe boeken uitstallen. Met onder andere boeken over kunst, geschiedenis, muziek, fotografie, filosofie, literatuur en Amsterdam. Toegang is gratis.

Zondag 20 februari, 10.00 uur, De Hallen

Voorjaarcircus: Walk-Through

Volg tijdens de voorjaarsvakantie de circusroute van gezelschap Boost door de zalen van de Beurs van Berlage. Loop gedurende een uur langs de circusartiesten, dansers en muzikanten. Zo is in de Graanbeurszaal is een bos van bamboe palen te vinden, waar acrobaten tussendoor zwaaien, terwijl in de Beursfoyer een enorme houtconstructie is opgebouwd. De bezoeker wordt van minivoorstelling naar minivoorstelling geleid. Met decor van Jelle Engel.

19, 20, 25, 26 en 27 februari, Beurs van Berlage