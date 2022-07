Onze uittips voor komende week: Pride-voorstellingen, het grootste Europese sneakerfestival en stuiteren op Mental Theo

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Dance: Charly Lownoise & Mental Theo

Voor sommigen moet het klinken als de grootste muzikale nachtmerrie denkbaar, maar voor wie opgroeide in het tijdperk van de happy hardcore bouwen Charly Lownoise en Mental Theo en hun The Final Show (de twee kijken niet op een afscheidsshow meer of minder) een feest der herkenning. Dankzij hits als Wonderful Days, Your Smile en Hardcore Feelings is een nostalgiebad vol stuiterbeats gegarandeerd. De twee nodigden voor hun beatsbonanza de halve eurodance-scene uit de jaren 90 uit: Nakatomi, 2 Brothers on the 4th Floor, Mark van Dale en Dune. Curieuze toevoeging aan de line-up: Wesley Sneijder. Als dat geen hakken wordt.

Zaterdag 30 juli, 21.00 uur, Ziggo Dome

Dierentuinjazz: Lorrèn

Prettig vakantie-uitje voor het hele gezin: de Zoomeravonden in Artis, met elke zaterdagavond een zomers concert. Vanavond is het de beurt aan de in Israel geboren Nederlandse jazz-zangeres Lorrèn (Rettich, 30), die met haar zijdzachte stem bij uitstek geschikt lijkt voor het afsluiten van een warme, lome dag in de dierentuin. Leerlingen van het Conservatorium van Amsterdam spelen ‘s middags al op verschillende plekken in het park. In duovorm zijn er vanaf 16.30 uur akoestische jazz-sessies.

Zaterdag 30 juli, 16.30 uur en 19.00 uur, Artis

Theater/dans

Barrie Stevens: Dood aan zee

Dood aan Zee is een intiem, ontroerend en taboedoorbrekende voorstelling, waarin acteur en danser Barrie Stevens en Terence van der Loo een ode brengen aan de liefde, de dood en de zee. Het stuk is gebaseerd op de roman Dood in Venetië van de Duitse schrijver Thomas Mann, én het lief en leed van Barrie Stevens (ambassadeur van Pride Amsterdam dit jaar) en zijn grote liefde en beste vriend Leen Jongewaard, die 25 jaar geleden in Nice overleed. De regie is in handen van Gerardjan Rijnders.

Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 augustus, 20.30 uur, Polanentheater, Polanenstraat 174

Taylor Mac: A 24-decade history of popular music

Taylor Mac staat bekend als een van de meest opwindende theaterartiesten van deze tijd. Ooit ontstaan als 24-uurs optreden, in drag, met muziek, maakt Mac al tien jaar een variant op zijn voorstelling over Amerika aan de hand van popmuziek. Verwacht spektakel, feest, maar ook ongemak, omdat hij de pijnlijke thema's van deze tijd niet schuwt.

Dinsdag 2 t/m zaterdag 6 augustus, Internationaal Theater Amsterdam

Dans in het Vondelpark Openluchttheater

Vier dansvoorstellingen staan er vrijdag in het openluchttheater. Enfants, van Roberta Robertino & Roberta is gemaakt als zoektocht naar eenheid en plezier. Lara Sluijter en Aviva Thijssen maakten DeugNiet, gebaseerd op het oerHollandse ‘Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’. Choreografe Isabelle Nelson onderzoekt het thema ‘vlucht’. En tot slot presenteert Yojigen een conversatie met als basis zowel de hedendaagse dans als social dance dansstijlen.

Vrijdag 5 augustus, 20.30 uur, Vondelpark Openluchttheater

Meneer Monster: Lucky Luuk

Het Amsterdamse Bostheater is voor volwassenen al een traktatie, maar voor kinderen is het nog magischer. Geweldig dus dat er voor de jongste theaterbezoekers ook wat leuks te zien is. Dit jaar komt Meneer Monster (de makers van onder meer De Gruffalo en De Waanzinnige Boomhut) met een nieuwe familievoorstelling, losjes geïnspireerd op de bekende stripreeks Lucky Luke.

T/m 6 augustus, Amsterdamse Bostheater

Expo

Maaike Schoorel: Solo

Louise Willet-Holthuysen was een enorme dierenliefhebber. Alle 22 honden die ze heeft gehad, liet ze portretteren. De schilderijen hangen nog steeds in het grachtenpand dat ze na haar dood in 1895 schonk aan de stad Amsterdam om er een museum van te maken. De eclectische verzameling trok lange tijd vrijwel alleen toeristen, maar het Amsterdam Museum blaast de instelling nu nieuw leven in. Als hedendaagse oppepper is schilder Maaike Schoorel gevraagd te reageren op het huis en haar vroegere bewoners. In tien nieuwe werken zijn Louise, patronen uit het decoratieve behang en ja, ook een hond te herkennen.

T/m 30 oktober in Huis Willet-Holthuysen, Herengracht 605

Stadsverwanten –Op zoek naar onze familiegeschiedenissen

Van je ouders weet je meestal wel waar ze vandaan komen, je grootouders vaak ook nog wel. Maar ga één, twee of meer generaties verder terug in de tijd en het spoor wordt al snel vager. In het voorjaar van 2022 zijn zo’n 200 Amsterdamse basisschoolleerlingen op zoek gegaan naar hun familiegeschiedenis. De tentoonstelling die daaruit voortvloeide is nu te zien in het Stadsarchief die hem na afloop ook opneemt in de collectie. De persoonlijke genealogieën worden getoond in samenhang met verhalen over het koloniale verleden, de Tweede Wereldoorlog, migratie uit Turkije en Marokko, en vluchtelingen.

T/m 26 september in Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32

Liefdevolle ogen: Women of the World

Als kind was Masoud Memar graag op bezoek bij zijn oma. Die kon enorm goed verhalen vertellen en vroeg hem op zijn beurt te vertellen over alles wat hij meemaakte. In het bijzonder vroeg ze naar de vrouwen en meisjes die hij onderweg naar school zag. Zijn beschrijvingen waren vervolgens de grondstof voor haar volgende vertelling, waardoor haar interpretatie zijn zienswijze weer beïnvloedde. Het resulteerde in ‘liefdevolle ogen’, die bepalend zijn geweest voor Memars latere werk als fotograaf. Zijn camera is altijd verliefd.

T/m 31 augustus in OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143

Minne Kersten: Welcome Stranger

De airconditioner aan de gevel van broedplaats Lely zorgt niet voor verkoeling binnen maar blaast rookkringen in de buitenlucht. Alsof het gebouw rookt, zoals de rups in Alice in Wonderland, een meester in miscommunicatie wiens woorden telkens oplossen voordat ze kunnen stollen in betekenis. Ook hier is het beeld surrealistisch en de boodschap ambigue. Dit werk van Minne Kersten staat in een reeks buitenkunstwerken, die het straatbeeld eerder verrijkte met onder andere een dakterras met bubbelbad van Lily van der Stokker en Esther Tielemans’ façade gehuld in carwrapfolie.

T/m 24 september op de gevel van broedplaats Lely, Schipluidenlaan 12F

Film

Ryûsuke Hamaguchi: Asako I & II

In het kielzog van de Oscar-winnende Murakami-verfilming Drive My Car worden ook enkele eedere films van Hamaguchi alsnog in Nederland uitgebracht. Dit lichtvoetige drama uit 2018 draait om Asako, die na een verhuizing de dubbelganger van haar eerste grote liefde ontmoet, en ook op deze nieuwe man verliefd wordt.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Rialto

Adam Rehmeier: Dinner in America

Een pryomane punker met de politie op zijn hielen en een nerdy muurbloempje met een medicijnkastje vol kalmeringsmiddelen vallen voor elkaar. Precies waar zij elkaar vinden valt ook in deze springerige film de boel op zijn plek.

Te zien: Eye Filmmuseum, FC Hyena, De Filmhallen, Kriterion

Stéphane Brizé: Un autre monde

De personages van acteur Vincent Lindon komen in de films van regisseur Stéphane Brizé steeds hoger op de apenrots te zitten. Dit is hun vijfde samenwerking en de derde op rij die zich expliciet richt op precaire levens in een hyperkapitalistische arbeidsmarkt. Nadat Lindon in Le loi du marché (2015) en En guerre (2018) twee arbeiders in het nauw speelde, zit zijn personage hier, een manager van een kleine fabriek, aan de andere kant van het arbeidsconflict.

Dat zou je tenminste denken, maar al snel blijkt dat ook deze manager slechts een radertje in een verrot systeem, dansend naar de pijpen van directie en aandeelhouders. In het bijna als documentaire aanvoelende drama wordt de druk steeds verder opgevoerd.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Het Ketelhuis, Studio/K

Kind

Speurtocht: Ga mee op Poldersafari (6+)

Zwemmen er haringen in de Zaan? Waarom lopen sloten allemaal dezelfde kant uit? En wat kan je doen met een lepelblad? Antwoord op deze vragen vind je deze zomer tijdens deze speurtocht door het Zaanse landschap. Je maakt kennis met de Kalverpolder, een natuurgebied vol met planten en dieren. Met een linnen tasje gevuld met een speurkaart, een houten bloemenpers om zelf bloemen te drogen en tips van een boswachter ga je op pad. Geschikt voor families met kinderen vanaf zes jaar.

Iedere dag in de zomer, 10.00 uur, Zaans Museum

Knutselmiddag: Ruige Rakkers

Deze zondag kunnen kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud meedoen aan een knutselmiddag op de NDSM. Maak een hoofdtooi of haarbanden, knutsel tasjes in elkaar, hang slingers op of draai rondjes met een hula hoop. De inloop is vrij en de middag wordt georganiseerd door de Feesttantes.

Zondag, 13.00 uur, NDSM

En Ook

Pride: Queer Speed Dating

Het Volkshotel staat van 31 juli tot en met 7 augustus helemaal in het teken van Pride. Zo organiseren ze een speed date events voor queers in het lobby café. Tijdens deze avond ontmoet je binnen speeddates van 5 tot 10 minuten een grote verscheidenheid aan mensen. Tussendoor is er tijd voor een drankje en muziek.

Dinsdag 2 augustus, 19,00 uur, Volkshotel

Schoenen: Crepe City Sneaker Festival

Sneaker en streetwear fans opgelet: het grootste Europese sneaker festival komt naar Amsterdam. Meer dan 150 internationale en lokale verkopers komen dit weekend naar de NDSM Loods. Bezoekers kunnen in gesprek met experts en bekende gezichten uit de industrie en er zijn live shows, dj’s, streetfood kraampjes en drankjes.

Zondag, 11.00 uur, NDSM-Plein 85

Festival

Pride: Milkshake Festival

Het wordt lastig om nog aan kaartjes te komen, want Milkshake Festival 2022 was binnen een uur uitverkocht. Het festival luidt editie getrouw Pride in met een duidelijke boodschap, waarbij respect, vrijheid, liefde, tolerantie en plezier voorop staan. Het is een samenwerking tussen Air en Paradiso. Onder andere Merol en de queens van Drag Race Holland, Keta Minaj x My Little Puny komen optreden.

Zaterdag en zondag, 13.00 uur, Westerpark

Muziek: No Art Festival

De feesten van No Art kent inmiddels iedereen, maar het gezelschap organiseert deze zomer voor het eerst hun eigen festival. Een dag eerder exposeren achttien spraakmakende kunstenaars op dezelfde locatie hun werk tijdens de expositie Synergy. Op zaterdag kunnen bezoekers genieten van dertien dj-sets. De muziek stages zijn met elkaar verbonden via een art area, waar diverse bekende en minder bekende kunstenaars hun werk tonen.

Zaterdag 30 juli, 12.00 uur NDSM