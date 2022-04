Onze uittips voor komende week: Merol, Judas, Barrie Stevens en 3 minuten film waar een klein monument van is gemaakt

Three Minutes A Lengthening. Beeld Holocaust Memorial Museum

Muziek

Songfestival: Eurovision in Concert

Een uitkomst voor wie niet kan wachten tot de songfestivalweek in mei, serveert Eurovision in Concert alvast een flink deel van het deelnemersveld van Turijn in de AFAS Live. Favoriete landen als Zweden (Cornelia Jakobs), Noorwegen (Subwoolfer) en Groot-Brittannië (Sam Ryder) zijn erbij, maar ook de Nederlandse troef S10 met haar emotionele ballad De diepte. Ook op het programma: een flinke dosis Eurovisieroyalty. Met Nederlandse glorie van Marga Bult (Rechtop in de wind), Maggie MacNeal (Amsterdam) en Getty Kaspers (Ding-a-dong), maar vooral hoofdact Loreen en haar Euphoria. Presentatie is in handen van Cornald Maas en Edsilia Rombley.

Zaterdag, 20.00 uur, AFAS Live

Wereldmuziek: Jungle by Night

De kracht van de muziek van Jungle by Night: je hoeft vooraf helemaal niet van afrobeat, swingende jazz of dansbare dub te houden om een geweldig concert te beleven. De energie die het Amsterdamse negental weet op te wekken is voor nagenoeg iedereen onweerstaanbaar. Komende week speelt de groep drie concerten in Amsterdam, waarvan het eerste speciaal voor kinderen.

Zaterdag en zondag, Skatecafé, woensdag Paradiso



Pop: Merol

Zangeres Merol vestigde haar met liedjes Hou je bek en bef me, Lekker met de meiden en Knaldrang, muziek toegesneden op een onstuimige avond in de club. Maar haar nieuwe album Troostprijs biedt een koerswijziging met een aantal veel fijnzinnigere luisterliedjes, zoals het bijna gefluisterde chanson Patronen.

Vrijdag, 20.30 uur, Paradiso

Theater

ITA/Robert Icke: Judas

Dertig zilverstukken leverde het verraad van Jezus zijn discipel Judas op. Maar wás het wel verraad? Deed Judas niet precies wat Jezus hem gevraagd had? Wel volgens het Evangelie van Judas, een oude tekst die in de jaren zeventig opdook. Regisseur Robert Icke, die eerder bij ITA onder meer Oedipus en het wat minder geslaagde Kinderen van Nora maakte, raakte gefascineerd door deze andere versie van het verhaal en brengt die in wereldpremière op het toneel: Judas als de ware, volmaakte leerling van Jezus. Met Hans Kesting in de titelrol.

Zondag 10 april, première ITA, daarna t/m 23 april

Nita Kersten/Toneelschuur Producties: Apocalyps

Twee zussen trekken zich terug in hun ouderlijk huis, terwijl buiten de wereld steeds meer in verval raakt – door klimaatcrisis, pandemie of polarisatie, wie zal het zeggen. In de afgelegen woning zijn ze overgeleverd aan elkaar, een voorraadkast met eten en het wachten op betere tijden. In een vacuüm van tijd, familieherinneringen en verloren toekomstplannen zoeken ze grip op hun nieuwe bestaan. Regie van Nita Kersten (onder meer Sir Duke/Orkater), die samen met Freek Vielen de tekst schreef. Diewertje Dir en ’Ntianu Stuger zijn de zussen.

Vanaf zaterdag 9 april, Schuur

Barrie Stevens: I’m An Artist

77 jaar is hij inmiddels, Barrie Stevens. Ooit begon hij zijn carrière in het DeLaMar Theater. Hij was toen onderdeel van de cast van de musical Heerlijk duurt het langst van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Nu is hij daar terug met een intiem overzicht van een carrière van bijna zestig jaar. TiTa Tovenaar, De soundmixshow, Dancing with the stars... Maar ook de keerzijde: zo vluchtte Barrie naar Nederland omdat zijn geaardheid in Groot-Brittannië verboden was en zag hij al zijn bezittingen in rook opgaan tijdens een woningbrand. En dan toch vooral doorgaan. Met Alberto Klein Goldewijk aan de toetsen.

Donderdag 14 april, DelaMar

De musicals van Annie M.G. Schmnidt en Harry Bannink: Zeur Niet!

Nu hun naam toch gevallen is: het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt wijdt een grote expositie aan de grondleggers van de Nederlandse musical. Schmidt en Bannink maakten tussen 1965 en 1984 zeven musicals die zich onderscheidden door politiek engagement en Broadwayachtige showelementen, zoals Wat een planeet, En nu naar bed en Foxtrot (de expositie ontleent zijn titel overigens aan een lied van Conny Stuart uit Heerlijk duurt het langst). Het duo zette de musical in Nederland op de kaart. Met bijzonder objecten zoals de typemachine van Schmidt. Samengesteld door Sanne Thierens, die promoveerde op de musicals van Schmidt en Bannink.

T/m 30 oktober, Allard Pierson Museum

Expo

Denitsa Todorova & Petra Hart: Light on the Surface

In de nieuwe locatie van Josilda da Conceição, die verhuisd is van de Spaarndammerbuurt naar De Pijp, exposeren nu twee zeer verschillende kunstenaars die toch een connectie hebben. Denitsa Todorova maakt houtskooltekeningen die doen denken aan prehistorische grotschilderingen waar hier en daar kleuren uit opdoemen. Petra Hart is juist van de klare lijn en maakt grafisch krachtige wandsculpturen van gepoedercoat staal en gekleurd glas. Waar bij de een het licht van binnenuit lijkt te komen, gaat het bij de ander door het werk heen.

T/m 23 april, Josilda da Conceição Gallery, Pieter Aertszstraat 70

Pedro Escalona: Solo

De Spaanse Pedro Escalona is een realistische fijnschilder en ook zijn onderwerp, het stilleven, is behoorlijk traditioneel. Toch is zijn werk geen herhaling van zetten. Anders dan de overdadige uitstallingen van servies en fruit die we kennen uit de 17de eeuw ogen zijn tafereeltjes meer gedrongen, bijna claustrofobisch. De vazen, flessen en karaffen waar stof op is neergeslagen staan dicht op elkaar, als huisjes in een Spaans dorp. De landschappelijke associatie wordt nog eens versterkt doordat Escalona het tafelblad aan de onderkant van het doek schildert, waardoor het een lage horizon lijkt.

T/m 16 april in Galerie Mokum, Oudezijds Voorburgwal 334

Thomas Elshuis: Travelogue

Meer dan twintig jaar geleden erfde Thomas Elshuis een beeldarchief met ruim 20.000 dia’s. Toen hij ze ging bestuderen, raakte hij in de ban van fotografie als middel om reizen en vreemde plaatsen vast te leggen. Sindsdien gebruikt hij die beeldbank om zelf werk mee te maken. Hij construeert nieuwe verre oorden en onbekende werelden waarin personen, landschappen en architectuur uit verschillende foto’s worden gecombineerd. Vaak oogt het resultaat vagelijk herkenbaar maar roepen beelden ook vragen op of vermoedens van tegenstrijdigheden.

T/m 6 mei in Cloud Gallery, Prinsengracht 276

Iwan Smit, Esmee Seebregts, Celia Hadeler: Big Art XXL – Size does matter

‘Groot, groter, grootst’ is het devies van de nieuwe groepstentoonstelling bij Rademakers Gallery. Opmerkelijk is dat vooral jonge kunstenaars niet terugschrikken voor lekker stevige formaten. Zo maakt Iwan Smit lichtbakken van kleurrijke, figuratieve collages die bijna cartoonesk aandoen, maar boordevol symboliek zitten. Esmee Seebregt werkt ook met kleur, maar op een meer meditatieve manier. Zij produceert zelf pigmenten die ze in enorme kleurdraaikolken laat pulseren, trekken, duwen en stralen. Celia Hadeler tenslotte is zeer bedreven in het creëren van optische illusies, in dit geval weergaves van wandtapijten die zo van het doek af lijken te golven.

T/m 7 mei in Rademakers Gallery, KNSM-laan 291

Film

Sam de Jong: Met mes

Het initiatief Kijk Ons presenteert speciale voorpremières van ‘nieuwe, kleurrijke, eigenzinnige en dappere films van eigen bodem’, aldus het promomateriaal. Al die bijvoeglijk naamwoorden zijn bij uitstek van toepassing op de derde speelfilm van talent Sam de Jong, waarin alle stijlmiddelen opgevoerd zijn tot standje 11. Vanaf donderdag in meer bioscopen.

Te zien: Rialto De Pijp, zaterdag, 21.15 uur

Zhang Yimou: One Second

De Chinese filmmaker Zhang Yimou (Raise the Red Lantern; House of Flying Dragons) weet nostalgisch garen te spinnen bij de Culturele Revolutie. In de jaren dertig moet een uit een werkkamp ontsnapte gevangene een filmrol zien te achterhalen.

Te zien: Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Tuschinski, Arena, Rialto

Bianca Stigter: Three Minutes – A Lengthening

Slechts drie minuten beeld zijn er bewaard gebleven van het Poolse dorpje Nasielsk in 1938, en van de grote Joodse gemeenschap die er woonde. De meesten van de bewoners zouden enkele jaren later gruwelijk omkomen in de Holocaust, maar ze zijn vereeuwigd op een vakantiefilm van David Kurtz, een Amerikaan die de geboortegrond van zijn ouders bezocht.

In haar meesterlijke essayfilm ontleedt, verlengt, vertraagt en analyseert journalist en historicus Bianca Stigter die drie minuten filmmateriaal tot een film van ruim een uur – een overdenking rond geheugen, herdenking en de rol die cinema daarin kan hebben. Het enige dat in beeld komt, is de drie minuten film van Kurtz, en toch zie je in Stigters handen telkens nieuwe details. Zo bouwt ze een klein monument voor deze verdwenen mensen.

Te zien: De Balie, Cinecenter, Eye Filmmuseum, Rialto

Kind

Workshop: kruidenboter maken (6+)

Hiske Sterk van de Kinderkookschool Amsterdam geeft zondag een workshop voor kinderen in het Klaslokaal van de Hortus. Maak verschillende soorten kruidenboter van planten en kruiden uit de tuin tijdens het eetbare-plantenweekend, dat in het teken staat van de opening van het lenteseizoen.

Zondag, Hortus Botanicus

Voorleesopera: Hup Herman!

Zelfs de allerkleinsten worden niet overgeslagen tijdens de Kindermuziekweek 2022. De Nationale Opera organiseert vier muzikale voorleesmomenten voor kinderen vanaf 2 jaar naar aanleiding van het boek Hup Herman! van Yvonne Jagtenberg. Over Herman het hangbuikzwijn, die niet niet van wedstrijdjes houdt, maar toch meedoet. En hij wordt aangemoedigd door alle dieren. Met acteur Harpert Michielsen en muzikant Joost Brouwer.

Zaterdag en zondag, Nationale Opera & Ballet

En Ook

Tentoonstelling: 100 soorten tulpen

Tulp Festival Amsterdam is begonnen en verwelkomt het voorjaar door kleur te geven aan de stad. De hele maand april staat de stad vol met tienduizenden tulpen. In de tuin van de Hermitage bezoek je bijvoorbeeld gratis de tentoonstelling 100 soorten tulpen, waar 100 kuipen met 100 soorten tulpen te vinden zijn, variërend van populaire tot nieuwe soorten. De nadruk ligt op moderne hybride tulpensoorten.

T/m 30 april, Hermitage Amsterdam

Lezing: Who does the West consider worthy of saving?

Waarom kijken veel Nederlanders heel anders naar de vluchtelingen die nu uit Oekraïne komen dan naar Afghaanse vluchtelingen? En wat is het beeld dat in het westen bestaat over Afghaanse vluchtelingen? Dit soort vragen worden in De Balie besproken aan de hand van De Tolk van Kabul, het literaire werk van de Canadese journalist Matthieu Aikins. Naast Aikins zijn Sahar Shirzad, Leo Lucassen en Tamar de Waal te gast.

Zaterdag, 19.30, De Balie