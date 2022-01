Onze uittips voor komende week: lockdownkunst, podcasts en wandelroutes

Voor deze editie van het Amsterdam Light Festival keerden de publiekslievelingen uit de afgelopen tien jaar terug. Beeld ANP

Expo

Tom Heerschop: Kerstkunstwerk

Het LAM museum in Lisse is het enige museum van Nederland met een etalage. Het voetpad dat dwars door het food art museum loopt is vrij toegankelijk en ook tijdens de lockdown geopend. Door de ramen is het kerstkunstwerk te zien dat Tom Heerschop maakte op basis van Nederlands favoriete kerstgerechten. Met de ingrediënten uit zowel overdadige desserts als eenvoudige winterschotels componeerde de kunstenaar een installatie. Ook te zien is een lichtgevend stoffen fornuis, een man van suiker en een XXXL-waterkolk van flinterdun hout. Thuisblijvers kunnen bellen met de onvolprezen hotline van het museum, waar een kijkcoach de verbeelding prikkelt en leert kijken met de oren.

T/m 9 januari in LAM Museum, Keukenhof 14, Lisse

Amsterdam Light Festival

Voor haar jubileumeditie liet het Amsterdam Light Festival de grootste publiekslievelingen uit de afgelopen tien jaar terugkeren. De selectie bevat onder andere het spookschip van Biangle Studio, de vlak boven het water fladderende blauwe vlinders van Masamichi Shimada en 1.26 Amsterdam van Janet Echelman, een ijl ogend net dat ter hoogte van de Stopera boven de Amstel lijkt te zweven. Vlakbij Artis trekken Bridge of the Rainbow van Gilbert Moity en Talking Heads van Viktor Vicsek de aandacht. De werken ervaren vanaf het water zit er even niet in, maar wandelen kan wel. De lichten blijven aan tot 10 uur ’s avonds.

T/m 23 januari op diverse locaties, te vinden via de website

Thuismuseum Het Schip

Tijdens een live bezoek aan Museum Het Schip krijgt je natuurlijk het beste een gevoel bij de architectuur van de Amsterdamse School, maar het digitale thuismuseum is een goed alternatief. De virtuele tours door het gebouw uit 1919 worden gegeven door de cultuurvlogggers van Daily Shot of Culture. Ook is er aandacht voor de tijdelijke tentoonstellingen. Zoals die over Fré Cohen, de autodidact die als vrouw tegen de stroom inzwom maar een stevig stempel drukte op de grafische vormgeving van de jaren ’30.

Via de website van Het Schip en via Thuismuseum

De aardappeleters: misser of meesterwerk

Na de zonnebloemen en de korenschoof met kraaien is De aardappeleters waarschijnlijk Vincent van Goghs bekendste werk. Met zijn empathische verbeelding van een straatarme boerenfamilie rond een pan piepers toonde de schilder een soort engagement dat in 1885 ongekend was. De meeste critici vonden het dan ook een vreselijk werk. Bregje Gerritse, samensteller van een tentoonstelling over het iconische schilderij, praat erover met tv-kok Hugo Kennis tijdens een online rondleiding. Kennis groeide op in de Brabantse streek waar Van Gogh De aardappeleters maakte.

T/m 13 februari via de website

Podcast

De Goudschat van Serooskerke

In 1966 worden in een dorp op Walcheren meer dan duizend eeuwenoude gouden munten gevonden. Het maakt de vinders rijk, maar zorgt ook voor scheve gezichten in de hechte dorpsgemeenschap. Ieke Schout en Lieke Malcorps reconstrueren de nasleep van de vondst, en proberen te achterhalen wie de munten in 1622 in de Zeeuwse klei heeft verstopt. Soms is de zoektocht wat onbeholpen, maar de historische passages zijn razend interessant, en het sfeerbeeld van Zeeland in de zeventiende en vorige eeuw wordt knap neergezet. Bovenal spreekt een verhaal van een schat altijd tot de verbeelding.

Via bekende podcastkanalen

Marathoninterviews

Het Marathoninterview is een instituut in radioland, een soort Zomergasten zonder fragmenten. De eerste uitzendingen uit 1986 duurden vijf uur, inmiddels zijn de gesprekken teruggebracht tot drie uur. Tussen kerst en oud en nieuw historicus werden Mathieu Segers, politicus Jesse Klaver en schrijfster Astrid Roemer ondervraagd: deze gesprekken zijn nu via podcast beschikbaar. Daar zijn ook de meer dan 200 andere interviews van de afgelopen 35 jaar te vinden.

Via de website en bekende podcastkanalen

Kinderpodcasts.nl

Voor ouders die in de lockdown plus verlengde kerstvakantie geen idee meer hebben hoe ze hun kinderen moeten vermaken is er de pagina kinderpodcasts.nl, met voor elke leeftijdscategorie wel iets geschikts. Er zijn educatieve podcasts (het Vlaamse Wetenschapje is de moeite waard), avontuurlijke podcasts (het tijdloze boek Koning van Katoren van Jan Terlouw in musicalvorm) en podcasts waarin serieuze onderwerpen worden aangesneden (Papa en Mama zijn gescheiden van Avrotros). Koptelefoon op en de kinderen zijn uren onder de pannen.

Via de website

Film en tv

George Clooney: The Tender Bar

Weinig vernieuwing in deze zachtmoedige coming-of-age (gebaseerd op de memoires van de latere Pullitzer-winnaar J.R. Moehringer), maar desondanks veel te genieten, van de vol nostalgie in beeld gebrachte seventies-setting tot de glorieuze bijrol van Ben Affleck als oom en mentor, die de jonge hoofdpersoon aan het lezen zet én leert om een goed man te zijn.

Te zien op Amazon Prime

Mattson Tomlin: Mother/Android

In een nabije toekomst waarin de robots hebben besloten dat de mensheid moet worden uitgeroeid, proberen de zwangere Georgia (Chloë Grace Moretz) en haar vriend lang genoeg te overleven om hun kind ter wereld te brengen.

Te zien op Netflix

Wong Kar Wai

De turbulente geschiedenis die Hongkong de afgelopen decennia doormaakte, als speelbal van de grootmachten der wereld, tekent het werk van filmmaker Wong Kar Wai. Niet omdat hij films maakt die letterlijk over die politieke of ideologische worstelingen gaan – zijn films draaien over het algemeen in de eerste plaats om de liefde. Maar Wongs afkomst tekent zich af in het feit dat het vrijwel altijd gedoemde liefde is waar het bij hem om draait, verboden of onmogelijk of anderszins door het lot gedwarsboomd. Na een retrospectief in de bioscoopzalen afgelopen zomer heeft Eye Filmmuseum nu vrijwel alle speelfilms van Wong op hun streamingdienst beschikbaar – alleen Ashes of Time, zijn uitstapje naar de artistieke vechtfilm, ontbreekt. Negen visueel avontuurlijke en emotioneel overweldigende films om de winter mee door te komen.

Te zien op Eye Film Player

Dexter: New Blood

Na acht seizoenen kwam ‘s werelds meest geliefde seriemoordenaar in 2013 nogal roemloos aan zijn einde. Dat vonden de makers zelf blijkbaar ook, want Dexter werd nieuw leven ingeblazen voor deze ‘revival’-miniserie, die zonnig Florida verruilt voor winterse landschappen. De NPO is inmiddels halverwege de tien afleveringen (online in te halen), komende week volgt de rest.

Te zien op NPO3 en NPO Start

Dexter werd nieuw leven ingeblazen.

Undercover

De derde reeks van de Nederlands-Vlaamse hitserie komt dit weekend ten einde, en ongetwijfeld wordt het weer knallen in de finale van het seizoen waarin Frank Lammers als vanouds schitterde als drugsbaron Ferry Bouman.

Te zien op Netflix

Kind

Thuismuseum: Muiderslot

Nu het Muiderslot op slot is, betekent dat niet dat er niks te doen is. Vanuit huis kan je het kasteel ontdekken door digitale rondleidingen, een escape room, podcasts, boeken uit de digitale bibliotheek en video’s van vloggers. Speciaal voor kinderen is er een kleurplaat te downloaden en zijn er knutsel- en baktips te vinden. Maak bijvoorbeeld een uilenmasker of bak een middeleeuwse appeltaart.

Via de website

Mini-workshop: Rijksmuseum

Het Rijksmuseum zorgt tijdens de lockdown voor een uitgebreid online programma voor kinderen. Tijdens de mini-workshop Rare Vogel knutselen kinderen in 7 stappen hun eigen fantasievogel. Je hebt alleen een stevig stuk karton, een schaar, een potlood, een tijdschrift, lijm, verf of kleurpotloden en een kraaltje nodig.

Via de website

Theatervoorstelling: Wim is weg (4+)

Nu de theaters dicht zijn, kan je bij Podiumkids thuis verschillende jeugdtheatervoorstellingen bekijken. In Wim is weg van Het Laagland houden inspecteur de Wit en inspecteur de Bruin zich bezig met de zaak ‘Wim’. En al zijn de heren misschien niet altijd even slim, eensgezind en vastberaden, ze beloven het verdwenen jongetje weer veilig thuis te brengen. Een droogkomische kleuterdetective, gebaseerd op het gelijknamige Gouden Boekje door Rogier Boon.

Via de website

Wim is weg is gebaseerd op het gelijknamige Gouden Boekje. Beeld het Laagland

Online familieconcerten: Het Concertgebouw

Dit is het laatste weekend dat je het online programma voor families van Het Concertgebouw thuis kan bekijken. Zo maken kleuters tijdens KleuterSinfonietta kennis met de viool, de altviool, de cello en de contrabas en worden ze uitgedaagd om mee te doen. Familieconcert Jazz op recept (8+) gaat over Nina, die ontzettend verlegen is. De dokter heeft haar een opmerkelijk recept gegeven: geen pillen of vieze drankjes, maar muziek. Zal Nina veranderen in een echte jazz-zangeres? De streams zijn tot en met 9 januari te bekijken.

Via de website

En Ook

Wandel- of fietstocht: Smaak van Amsterdam Route

Tot en met zondag kan je lokale ondernemers steunen door je eigen lokale maaltijd bij elkaar te verzamelen. Het winterse recept is een gegratineerde boerenkoolstamppot met pittige tempeh en piccalilly mayonaise, van chef Jos Timmer (restaurant de Kas). De route gaat langs verschillende ondernemers in Oost en Zuidoost. Van Thull’s Deli tot aan de kaasboerderij Gein Genoegen. De ingrediënten zijn bij elkaar ongeveer €30,- voor een gerecht van vier personen.

Route via de website

Winterse Wandeling: De Zaanse Schans

De Zaanse Schans is een geliefde locatie voor een winterse wandeling. Wandel bijvoorbeeld over de dijken van de oer-Hollandse polders, langs de molens van de Zaanse Schans en de karakteristieke groene houten huizen. Alles is gesloten, maar je kunt wel een kop koffie, thee of warme chocomel halen op de vlonder van het Zaans museum. Hier verkopen ze ook een goodiebag voor kinderen, waarmee je thuis zelf een winterhuisje kunt bouwen.

Het Zaans museum

Bij de Zaanse Schans kan je een goodiebag kopen waarmee je zelf een winterhuisje kunt bouwen. Beeld Jakob Van Vliet

Lezing: Het cryptokruispunt: gevaar of geschenk?

De totale waarde van crypto bedraagt 560 miljard euro – bijna tweeëneenhalf keer zoveel als de jaaromzet van Apple, en genoeg om de totale Nederlandse studieschuld 23 keer af te lossen. Maar crypto is ook onvoorspelbaar gebleken: de een werd multimiljonair, de ander verloor al zijn spaargeld. Bestaande instanties en financiële systemen weten er vooralsnog geen raad mee. De Balie maakt in deze lezing de balans op. In hoeverre zijn we afgedreven van de idealistische grondbeginselen? En wat kunnen instanties en overheden doen om dit (of een ander) ideaal alsnog te realiseren? Met onder andere schrijver Bert Slagter, digitaal kunstenaar Jan Robert Leegte, Advocaat Informatietechnologie en Privacy Sarah Zadeh en journalist bij Financieel Dagblad Joost van Kuppeveld.

Woensdag 12 januari, 20.00, livestream via de website