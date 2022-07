Onze uittips voor komende week: Kiss, Nederlandse stop-motion, punk in De Pijp en festivals

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Rock: Kiss

‘Na deze tournee stopt Kiss definitief met touren’. Het was die zin die de Nederlandse pers in juni 2019 massaal deed uitlopen naar de Ziggo Dome. Het was weliswaar al de tweede vaarweltournee van de glamrockgroep, maar dit was écht de laatste keer dat de schminkkoffer van Kiss volledig open zou gaan. Maar, bedachten ze bij Kiss, wie zegt eigenlijk dat zo’n afscheidstournee niet uit meerdere delen kan bestaan? En dus zal Gene Simmons donderdag gewoon weer bloed spugen en vuurregens blazen en vliegt zanger Paul Stanley nog een keer aan een trapeze boven de massa.

Donderdag 21 juli, 20.00 uur, Ziggo Dome

Indie: Phoebe Bridgers

Haar concert op festival Down the Rabbit Hole van begin juli werd bejubeld door publiek en pers. Best verrassend, want Phoebe Bridgers (27) maakt allesbehalve zonnige festivalmuziek. Op z’n best kabbelt haar indiepop naar een mooi einde van een lome zomerdag. Maar de kwaliteit is ontegenzeggelijk: haar dromerige fluistersongs verdienen de volle aandacht. Die mogelijkheid is er woensdag als Bridgers het affiche niet hoeft te delen in de Afas Live. Een deel van de opbrengst van haar Reunion Tour (geweldige naam voor een solo-artiest!) gaat naar het Mariposa Fund, een vrouwenrechtenorganisatie die veilige opties omtrent abortus biedt.

Woensdag 20 juli, 20.00 uur, Afas Live

Theater/dans

Sadettin Kirmiziyüz: Citizen K

Deze reprise van zijn veelgeprezen voorstelling is de moeite waard om nog te zien dit weekend. Met een lijst van 254 gebeurtenissen trekt Sadettin Kirmiziyüz ons zijn leven binnen, van zijn jeugd in Zutphen tot zijn huidige bestaan in Amsterdam-Noord. Voor het Over het IJ-festival paste hij het stuk een beetje aan, het speelt nu op locatie (het Papaverplantsoen) in nieuwbouwwijk Buiksloterham.

T/m 17 juli op Festival Over Het IJ

De Sloot + De Ruimte + De Sering: DITCH CLUB

Theaterbroedplaats De Sloot bij Sloterdijk presenteert in zijn bijna twee maanden jonge bestaan al het tweede festival: vol muziek, theater, performance en eten. De Warme Winkel (voorheen toneelgroep Amsterdam) speelt nog Casting, een gelegenheidscollectief van makers Sam van Hulst, Roos Bottinga, Gina van Os en Eefje Paddenburg spelen Vorm van vier en Charles Pas presenteert zijn performance Victory Boogie Woogie. Verder is er veel muziek en eten.

15, 16, 17 juli, De Sloot, Rhôneweg 6-10

Mohamed Toukabri: The Power (of) the Fragile

Op de laatste dagen van Julidans zul je een intiemer en tederder duet dan dit, niet snel zien. In The Power (of) The Fragile danst de Vlaams-Tunesische Mohamed Toukabri samen met zijn moeder Mimouna Latifa Khamessi. We zien hun relatie gespiegeld in twee bewegende lichamen.

vrijdag 15 juli en zaterdag 16 juli, 21.00 uur Podium Mozaïek

Beeld Christian Tandberg

Internationaal Theater Amsterdam: The Damned

Wie nog niet ging, moet nog even The Damned meepakken in het Amsterdamse Bostheater. Ivo van Hove maakte deze voorstelling een paar jaar geleden voor het festival in Avignon. Het is groots en meeslepend theater over complexe keuzes, het ultieme kwaad, de opkomst van Hitler, familiebanden en de verleiding van geld en macht. Geen lichte kost, maar de picknickmand kan gewoon mee.

T/m 23 juli in het Amsterdamse Bostheater

Expo

Nynke Koster: Common Ground

De Grote Kerk in Alkmaar geldt voor veel Alkmaarders als ‘huiskamer van de stad’, maar niet voor iedereen. Nynke Koster ging op bezoek bij een uit Syrië gevlucht gezin, bewoners van de achterstandsbuurt Bloemwijk en mensen uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap om te praten over hun idee van ‘thuis’. Haar bevindingen verwerkte de kunstenaar, die bekend is van rubberen krukjes in de vorm van klassiek Griekse tempelfragmenten, in een grote installatie van gegoten rubber en schuim. Elementen uit de verhalen versmelten met afgietsels van ornamenten uit de kerk in de vorm van een omgekeerd gewelf.

T/m 4 september in Grote Kerk Alkmaar, Koorstraat 2

Punk in de Pijp

Onlangs werd in Amsterdam-Zuid DDT666, de enige nog overgebleven graffiti van de jong gestorven Dr. Rat, gerestaureerd. De letters uit 1978 herinneren aan de punkbeweging die toen gold als de dominante subcultuur in de stad. Punk was geboren uit ongenoegen en frustratie over het gebrek aan woningen, racisme, wijdverspreide werkeloosheid en een matte politiek. Veertig jaar later is er een nieuwe punkbeweging, die strijdt tegen gentrification, veryupping en de zouteloze egalisering door social media. Het ‘No Future’ van toen heeft blijkbaar een toekomst onder een nieuwe generatie.

T/m 28 juli in ArtKitchen Gallery, Hemonylaan 6A

Sophie Douala: Post/No/Bills #3: Follow the Black Rabbit

Zoals velen ervaarde Sophie Douala de afgelopen twee jaar als een periode waarin de wereld even stilstond maar er zich ook serieuze mogelijkheden voordeden om het roer eens flink om te gooien. De ernst van de klimaatcrisis is echt doorgedrongen en de moord op George Floyd zette institutioneel racisme op de agenda. De van oorsprong Kameroense ontwerper reflecteert erop in werk dat nu getoond wordt in de grafisch ontwerpserie Post/No/Bills. De posters bevatten zachte kleuren, geometrische vormen en slogans die geen slogans zijn omdat ze meer zoekend zijn dan bewerend.

T/m december in Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10

Beeld esmee jakubowski

Streetart: Shapeshifters

Deze tentoonstelling biedt volgens de samenstellers niet een uitputtend overzicht van de internationale street art scene, maar een goede dwarsdoorsnede is het zeker wel. Er is aandacht voor de pioniers van de New Yorkse en Amsterdamse graffitigemeenschap maar ook hedendaagse installaties en alternatieve expressievormen, schilderen met licht bijvoorbeeld, komen aan bod. Er is werk te zien van grootheden als Futura, Rammellzee, Shoe, Blade en Blek le Rat. Minder bekend maar zeer de moeite waard is het werk van Mick La Rock. En vergeet vooral niet het geweldige schilderij van Jean-Michel Basquiat goed te bekijken.

T/m 31 juli in Kunstlinie Almere, Esplanade 10, Almere

Film

Mascha Halberstad: Knor

De eerste Nederlandse stop-motionfilm van speelfilmlengte, dat is een prestatie op zich. Beeldje voor beeldje werden de innemende poppetjes voor deze animatiefilm in beweging gebracht. Maar Knor, over een meisje en haar biggetje, is ook los van die verdienste gewoon een heerlijke familiefilm die nu eens écht voor jong en oud wat te bieden heeft.

Te zien in: Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Het Ketelhuis, Pathé Arena, Pathé De Munt, Pathé Noord, Pathé Tuschinski, Rialto

Laura Samani: Piccolo corpo

Even aards als transcendentaal toont deze film de gevaarlijke reis die een jonge vrouw in het Italië van rond 1900 onderneemt om haar doodgeboren kind in een afgelegen kerkje voor heel even tot leven te laten wekken.

Te zien in: Cinecenter, De Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto

Eskil Vogt: The Innocents & Fran Kranz: Mass

Soms werpt de bioscoopkalender je puur toevallig een prachtig tweeluik toe. Zoals deze week twee films die met lijnrecht tegenovergestelde strategieën allebei het kwaad waartoe kinderen in staat onder ogen proberen te zien.

In het Noorse The Innocents spelen die jonge kinderen zelf de hoofdrol; hun ouders komen vrijwel niet in beeld. Ver weg van de volwassen wereld ontdekken in deze arty horror dat ze bovennatuurlijke krachten hebben. Dat loopt flink uit de hand.



In Mass zijn juist alleen volwassenen te zien, in een Kammerspiel dat vrijwel geheel bestaat uit één emotioneel beladen gesprek. Twee stellen zitten tegenover elkaar en spreken, hortend en stotend, over wat de tienerzoon van het ene stel deed waar de zoon van de anderen slachtoffer van werd. De volle omvang daarvan wordt pas gaandeweg duidelijk in de messcherpe dialogen.

The Innocents: te zien in FC Hyena, De Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Lab111

Mass: te zien in Cinecenter, Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Studio/K

Kind

Zomerspeurtocht: Amsterdamse Bos

Deze zomer wordt er weer van alles georganiseerd in het Amsterdamse Bos. Zo kun je in De Boswinkel een zomerspeurtocht halen, vooral leuk voor kinderen vanaf 6 jaar. Haal voor 6 euro een rugzakje, geschikt voor ongeveer 4 personen. Ga op onderzoek uit naar waterdieren of download de doe-kaarten en ga opzoek naar kleine diertjes en maak kleuren om mee te schilderen van verschillende bloemen en planten.

De hele zomer, tot 15.00 uur boekje ophalen, Amsterdamse Bos

Workshop: Maak je eigen ruimtemonster

Als onderdeel van Midzomer­Mokum organiseert de OBA ­allerlei evenementen voor kinderen, zoals de workshop Maak je eigen ruimtemonster. Knutsel dit weekend je eigen ruimtewezens en upload ze daarna de ruimte in. Is er eigenlijk nog wel verschil tussen de online en offline wereld? En als je datapakketjes uploadt en downloadt, wat doe je dan precies? Voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar.

Zaterdag, 12.30 uur, OBA Weesp

En Ook

De Buurtcamping

De Buurtcamping vier dit jaar hun 10-jarige jubileum in zeven Amsterdamse parken. Drie dagen lang worden de parken omgetoverd tot een camping, waar buurtbewoners elkaar beter kunnen leren kennen. Iedereen is welkom. Doe mee met ‘The talents of the Buurtcamping’ in het Sloterpark, maak ’s avonds muziek aan het kampvuur of speel een klassiek spelletje bingo.

T/m 17 juli, debuurtcamping.nl

Pure Markt: Amsterdamse Bos

Zondag vind je de Pure Markt opnieuw in het Amsterdamse Bos. Ambachtelijke ondernemers vertellen hier meer over hun burgers, dumplings, vers brood, wijn en bier. Ook staan er non-food kraampjes met kleding, boeken, sieraden of planten. Naast de markt kan je natuurlijk ook de Bosbaan op, het klimbos in, een kano huren of geitjes knuffelen bij de geitenboerderij.

Zondag 17 juli, Amsterdamse Bos

Festival

Kwaku Summer Festival

Kwakoe begon in 1975 als een voetbaltoernooi. De toenmalige initiatiefnemers, Chas Warning, Roy Groenberg alias Kaikusi, Guno Bakboord en Emile Esajas dachten daarmee de jeugd die niet op vakantie kon gaan toch een prettige zomer te geven. Inmiddels is het een begrip en uitgegroeid tot een grootse viering van culturele diversiteit en identiteit in Zuidoost (en daarbuiten) en na twee jaar coronapauze zijn ze weer terug. Vier weekenden lang kunnen bezoekers genieten van muziek, dansen, voetballen en lekker eten in Zuidoost.

T/m 7 augustus, Nelson Mandelapark

Wonderfeel

Het is even een stukje rijden naar Buitenplaats Schaep en Burgh, maar dan kan je wel genieten van een meerdaags festival in de buitenlucht met meer dan honderd optredens van internationale topmusici. Denk aan Ensemble Jupiter met Lea Desandre & lestyn Davies, Mari Samuelsen of Manchester Collective. Van solo tot symfonisch en van hardcore klassiek tot jazz en pop. Er zijn ook dansers, diverse dichters en foodtrucks.

T/m 17 juli, Buitenplaats Schaep en Burgh