Onze uittips voor komende week in Amsterdam

Les enfants des autres.

Les enfants des autres

Rebecca Zlotowski

Een docente, richting de 40, wordt verliefd op een vader. Deze verliefdheid brengt een wervelwind van gevoelens teweeg, die haar aan het denken zet over houden van andermans kind, de relatie met de moeder van het kind en haar eigen kinderwens.

Roter Himmel

Christian Petzold

Terwijl vier jonge vrienden verblijven in een vakantiehuis aan de Baltische kust, ontsteekt door de droogte een bosbrand om hen heen. Net als de vlammen lopen hun emoties hoog op. Het is een film vol jaloezie, spanning, geluk, liefde en lust.

Roter Himmel.

Tanja – Dagboek van een guerrillera

Marcel Mettelsiefen

Aangrijpende documentaire over de Nederlandse Tanja Nijmeijer, die tijdens haar stage in Colombia gegrepen wordt door onrecht in het land en zich aansluit bij de Farc. Uiteindelijk speelt ze een cruciale rol binnen de guerrillabeweging.

Theater

Orkater

Wildfire

Het op een na laatste weekend van Wildfire in het Amsterdamse Bos: grijp je kans om Nina Polaks hedendaagse bewerking van Maurice Sendaks Where The Wild Things Are nog even te zien. Een avondje Bostheater is hoe dan ook een traktatie, mits het lekker weer is.

Zaterdag 2 september (t/m 9 sept), Amsterdamse Bostheater

Stardust

Het grootste Zwanenmeer ter wereld

Het Shanghai Ballet danst Het grootste Zwanenmeer ter wereld, een choreografie van de Britse Derek Deane. In plaats van 24 zwanen zijn er 48 ballerina’s die de imposante dans tot leven brengen. Vijf jaar geleden stond dit spektakel ook al in Carré.

Zaterdag 2 en zondag 3 september (t/m 17 sept), Carré

Muziek

Pop

Netta

Netta is de zangeres die in 2018 namens Israël het Eurovisie Songfestival won met Toy, een nummer over female empowerment. Opvallend was de bijbehorende ‘kippendans’. Net als toen combineert ze tijdens concerten haar zang met vocaal looping en human beatbox.

Zaterdag 2 september, Melkweg

Metal/Noise

SUNN O)))

De band SUNN O))) maakt van een concert een werkelijk fysieke live-ervaring waarbij oeroude riffs, distortion en immense geluidsstructuren je binnenste laten imploderen. Oordoppies mee!

Maandag 4 september, Paradiso

Podcast

BackStage

Musical Aida

In deze driedelige podcastserie worden musicalliefhebbers bediend met een diepte-­analyse van de musical Aida, die sinds april in Scheveningen te zien is. ­Presentator Patrick Martens en musicaldeskundige Eline de Ruig duiken in de wereld van Aida. Bij elke aflevering schuiven een hoofdrol­speler en een bekende fan van de musical aan. Te gast zijn onder meer presentator John Williams, musicalactrice April Darby en programmamaker Tim den Besten.

Laatste kans

Van Gogh in Auvers

Vincent van Gogh arriveerde in mei 1890 in het Noord-Franse dorp Auvers-sur-Oise. In deze laatste maanden van zijn leven maakte hij ruim zeventig schilderijen en meer dan vijftig tekeningen. Op de tentoonstelling Van Gogh in Auvers is te zien hoe hij volop experimenteerde met kleur, onderwerpen en formaten. De tentoonstelling is een samenwerking met Musée d’Orsay in Parijs.

t/m 3 september, Van Gogh Museum

Poster

De Parade

Luis Rios-Zertuche

Voor de tour van De Parade stopt, zijn dit weekend in theatertenten in het Martin Luther Kingpark nog tientallen voorstellingen te zien. De fraaie Paradeposter wordt sinds jaar en dag gemaakt door de Rotterdamse Mexicaan Luis Rios-Zertuche, die in 2009 afstudeerde aan de Rietveld Academie en wiens autonome werk onder meer te zien was in het Nederlandse paviljoen van de Biënnale in Venetië.

Festival

Zeezout

Wie het festivalseizoen knallend wil afsluiten, zit gebakken bij Zeezout. Het elektronisch muziekfestival vindt plaats in de Tuinen van West en op de line-up prijken namen van vele dj’s, onder wie Job Jobse, Sedef Adasi, Lucky Done Gone, Skatebård en David Vunk. Voor de nachtbrakers is er na 23.00 uur een after in Radio Radio in het Westerpark.

Zaterdag 2 september, Tuinen van West

5x open

Expo

Tanah Merdeka

Taring Padi

Het Indonesische kunstcollectief Taring Padi laat met kunst hun antikoloniale strijd zien. Deze tentoonstelling gaat over land en de veranderingen die het concept land met zich meebrengt. De kunst bestaat onder andere uit gigantische, beschilderde doeken en houtbewerkingen. Ook is er een gids die in de Indonesische taal Bahasa Indonesia een rondleiding kan geven.

t/m 10 september, Framer Framed

Best of Graduates

Gallery Ron Mandos

Dit is de zestiende editie van de Best of Graduates, een expositie vol veelbelovende kunst van net-afgestudeerden. Curatoren Radek Vana, Ron Mandos, en Lars Been gingen in onder andere Den Haag, Utrecht en Breda langs kunstacademies en maakten de selectie.

t/m 10 september

Diva’s

Institut du monde Arabe

De tentoonstelling is een ode aan ‘diva’s’ uit de Arabische wereld: prominente vrouwen met grote artistieke en maatschappelijke impact wereldwijd. Centraal staan sterren als Umm Kulthum, Asmahan, Warda en Fairuz, wier muziek en films mensen over de hele wereld met elkaar verbinden.

t/m 3 maart 2024, Tropenmuseum

Weekend

Openluchtconcert

Concertgebouworkest Opening Night



Het Concertgebouwseizoen opent 8 september feestelijk aan de NDSM-werf in Noord met een gratis openluchtconcert. Dit staat in het teken van dans en ritme, waarbij de Italiaanse dirigent Gianandrea Noseda het orkest leidt. Tijdens het concert maakt graffitikunstenaar Niels ‘Shoe’ Meulman live een kunstwerk.

Vrijdag 8 september, NDSM-werf

Javaplein Vintage Markt

Wil je een unieke vintage find scoren, zorg dan dat je de Javaplein Vintage Markt meepakt. Deze zevende editie is het ­thema ‘bohemian bazaar’ en zijn de vintagestruiners de hele dag omringd met kleurrijke kleding, meubels en accessoires.

Zaterdag 2 september, Javaplein

Gratis

Festival Cultuurtuin Osdorperhof

Django Wagner, Wimpie & de Domino’s en ­Quique: ze zijn allemaal te zien tijdens het gratis festival Cultuurtuin Osdorperhof. Het is de derde keer dat stichting Omnibus het buurtfestival in de binnentuin van de Osdorperhof organiseert en iedereen is welkom. Er is ook een bar, en de lokale toko zal het eten verzorgen. Houd @cultuurtuin_osdorperhof op Instagram in de gaten voor meer informatie.

Zaterdag 9 september, vanaf 12.00 uur, ingang C.K. Eloutstraat