Onze uittips voor komende week in Amsterdam: oude rockers, een radicale Vondelbewerking, Zuid-Afrikaanse dans en een jazzmarathon

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Pop: Tom Jones

Tom Jones is een van de laatste relikwieën van een gouden generatie in de rock-’n-roll. Jones, die nog zong met Elvis en Frank Sinatra, zou zijn 80ste verjaardag vieren met een grootschalige tournee. Corona kwam er tussen, maar gelukkig lijkt Jones – inmiddels 82 – in de bron van de eeuwige jeugd gevallen en verschijnt hij woensdag gewoon alsnog in de Ziggo Dome.

Woensdag 6 juli, 20.00 uur, Ziggo Dome

Rock: The Rolling Stones

Net als in 2003 werd er een Rolling Stones-concert in de Arena op het laatste moment afgelast. Toentertijd had Mick Jagger keelontsteking, dit keer corona. Maar de frontman (78) is hersteld en is met de Stones in nieuwe samenstelling (met Steve Jordan in plaats van de overleden Charlie Watts op drums) terug in Amsterdam. Voor de derde keer in korte tijd, want ook de repetities voor Sixty Tour vonden hier plaats.

Donderdag 7 juli, 19.30 uur, Johan Cruijff Arena

Pop: Clouseau

Doorbraakhit Daar gaat ze is inmiddels 33 jaar oud. In Nederland volgde in de jaren 90 nog een handvol hits (Passie, Domino, Laat me nu toch niet alleen), maar in Vlaanderen bleef de groep van de broers Koen en Kris Wauters decennia lang aan de top. Paradiso is voor de twee dus een relatief kleine zaal. Het Amsterdamse duo Friday verzorgt het voorprogramma.

Vrijdag 8 juli, 19.30 uur, Paradiso

Theater

Collectief Blauwdruk: Recht op de Hemel

In deze radicale bewerking van Vondels Lucifer toont Collectief Blauwdruk hoe de mens omgaat met het verliezen van zijn privileges. Collectief Blauwdruk hertaalt oude meesters en maakt er een vrolijke nieuwe versie van. Dit voorjaar stonden ze op festivals met Een ingebeelde ziekte, naar Molière. En dat altijd op locatie, zoals nu bijna een maand lang op het Stenen Hoofd.

T/m 17 juli, Het Stenen Hoofd

De Kernploeg: Hello Again

Dwars door de 20ste eeuw leren we tien personages kennen. Of ze nu dansen in een broeierige New Yorkse club in de jaren zeventig of de laatste minuten op de Titanic beleven in 1912: allen zijn op zoek naar verbinding. De musical Hello again is gebaseerd op het wereldberoemde en destijds (de vorige eeuwwisseling) controversiële toneelstuk Reigen van Arthur Schnitzler, waarin de seksuele moraal van Wenen wordt geanalyseerd en bekritiseerd.

T/m 10 juli, DeLaMar West

Ann van den Broek: Joy Enjoy Joy

‘Mensen die altijd opgewekt zijn, moet je wantrouwen,’ zegt Tom Barman, frontman van de Belgische band Deus, in Joy Enjoy Joy. Maar na een paar zware jaren is er behoefte aan lucht en licht, vindt choreograaf Ann Van den Broek. In Joy Enjoy Joy , die wordt uitgevoerd in het kader van Julidans, viert ze het leven.

Donderdag 7 en vrijdag 8 juli, De Meervaart, in het kader van festival Julidans

Amala Dianor/Marco da Silva Ferreira/Via Katlehong: Via Injabulo

Critici wonden er na het zien van Via Katlehong Dance tijdens Julidans 2018 geen doekjes om: wie naar een show van deze dansgroep uit de Zuid-Afrikaanse townships gaat, krijgt een theaterbeleving die nog lang nazindert. Voor de nieuwste creatie ging de dansgroep een samenwerking aan met twee aan de weg timmerende Europese dansmakers, Amala Dianor en Marco da Silva Ferreira.

Donderdag 3 en maandag 4 juli, Theater Bellevue, in het kader van festival Julidans

Expo

Groepstentoonstelling: All Eyes

In de 25 jaar dat AkzoNobel kunst verzamelt, is een indrukwekkende collectie van 1800 stuks aangelegd. De werken hangen en staan doorgaans in de verschillende kantoren van de verfgigant maar worden ook regelmatig in bruikleen gegeven aan musea. Voor de jubileumtentoonstelling in het hoofdkantoor (gratis te bezoeken) is gekozen voor de mens als leidend thema. Er is werk te zien van onder andere Koos Buster, Niels Post, Gijs Frieling, Koen Vermeule, Pieter Vermeersch en Esiri Erheriene-Essi.

T/m 29 september in AkzoNobel Art Foundation, Christian Neefestraat 2

Beeld Martin van Welzen

WG Kunst: BINNENsteBUITEN

Toen kunstinstellingen door corona gedwongen werden de deuren te sluiten, dachten ze bij WG Kunst: dan gaan we naar buiten! Verspreid over het hele Wilhelmina Gasthuisterrein werden vijftig felgele kastjes geplaatst om kunst in te presenteren. Deze worden nu weer ingezet voor de tweede van drie tentoonstellingen om het 25-jarig bestaan te vieren. Te zien is werk van kunstenaars uit Oud-West en omgeving. De kastjes zijn voorzien van een QR-code en staan op zicht­afstand van elkaar, maar wie dat wil, kan een genummerde plattegrond raadplegen of deelnemen aan een rondleiding. Het thema is ‘toekomst’, want WG Kunst is vast van plan er nog minstens een kwarteeuw aan vast te plakken.

T/m 21 september op WG-terrein

herman de vries: vergaan

Het is nu hartje zomer en de natuur toont zich in volle kracht, maar over een paar weken zet het verval weer in en begint het jaarlijkse grote sterven. Geen kunstenaar die deze cyclus zo vaak in zijn werk aanhaalt als herman de vries, de inmiddels 90-jarige munter van de frase ‘natuur is kunst’, die zijn eigen naam steevast met kleine letters schrijft als teken dat hij niet verheven is boven wat of wie dan ook. In een verstilde presentatie spiegelt de kunstenaar ons de eindigheid voor. Niet als iets afschrikwekkends of treurigs, maar als logisch en vanzelfsprekend. Want, zo stelt hij: “als het leven ophoudt, gaat het leven verder, onophoudelijk.”

T/m 28 augustus in Museum Tot Zover, Kruislaan 124

Rudi van de Wint: Reis naar het oneindige

Hoewel velen het zich niet zullen realiseren, kent vrijwel iedereen het werk van Rudi van de Wint. De grote, abstracte schilderijen die in de Tweede Kamer hangen en tijdens bijna iedere Journaaluitzending in beeld komen, zijn van hem. Van de Wint overleed heel plotseling in 2006 en is daarna in de vergetelheid geraakt. Stedelijk Museum Alkmaar organiseert nu een eerste overzicht van zijn oeuvre waarin schilderkunst, architectuur en sculptuur met elkaar versmelten. Wie tijd over heeft, doet er goed aan door te treinen naar Den Helder, waar Van de Wint in duingebied De Nollen een geweldige beeldentuin heeft gebouwd.

T/m 30 oktober in Stedelijk Museum Alkmaar, Canadaplein 1, Alkmaar

Beeld De Nollen

Film

Quentin Dupieux: Incroyable mais vrai

De Franse meesterabsurdist Dupieux schudt elk jaar schijnbaar moeiteloos een nieuw vervreemdend avontuur uit zijn mouw. Ditmaal over een stel dat een tijdreisgat in zijn huis aantreft. Wie meteen behoefte heeft aan meer Dupieux: in Lab111 is vanaf 2 juli vier dagen zijn vorige film Mandibules te zien.

Te zien in Het Ketelhuis, Eye Filmmuseum, Rialto, Rialto VU, Kriterion, LAB111

Hiroshi Teshigahara: The Face of Another

In deze Japanse klassieker uit 1966 (de laatste film in Kriterions Modern Classics-programma van juni met de veelzeggende titel ‘Fake It Till You Make It’) verleidt een zakenman die na een ongeluk ene nieuw gezicht kreeg aangemeten, zijn eigen vrouw, die hem niet herkent.

Te zien op zaterdag om 16.30 uur in Kriterion

Joanna Hogg: The Souvenir: Part II

In het eerste deel van het semi-autobiografische The Souvenir blikte de Britse filmmaker Joanna Hogg terug op de giftige relatie die zij als vroege twintiger had met een oudere, aan heroïne verslaafde man. Deze opvolger richt zich op de nasleep van die traumatische relatie, en hoe hoofdpersoon Julie die op haar beurt weer verwerkt in een film. Een prachtig spiegelpaleis, dat zich ook prima los van dat eerste deel laat bekijken. Al hoeft dat niet: alle theaters waar de nieuwe film te zien is, vertonen ook de voorganger.

The Souvenir: Part II is, na twee speciale vertoningen van het filosofische Malmkrog (de laatste is deze zaterdagochtend), de eerste ‘volwaardige’ release in Previously Unreleased. Dit jaarlijks terugkerende zomerprogramma van Eye Filmmuseum haalt films die hier geen reguliere release kregen alsnog naar Nederland.

Te zien in Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Lab111, Studio/K

Kind

Concert: Jazzmarathon

De nieuwe jonge talenten van de jazzafdeling van de Muziekschool Amsterdam zijn zondag te bewonderen in verschillende bands, ensembles en bigbands. De Peter Guidi Jazzmarathon werd vernoemd naar de oprichter, docent en bandleider, die in 2018 overleed.

Zondag 3 juli, 13.00 uur, Bimhuis

Voorstelling: Vlindertuin (1-5 jaar)

Deze kindervoorstelling voor de allerkleinsten neemt je mee in de wondere wereld van vlinders. Kinderen van een tot vijf kunnen onder begeleiding van Agnieszka Czekierda tijdens de voorstelling kennismaken met de kleurrijke en beweeglijke wereld van vlinders. Aan het eind is iedereen welkom op het toneel om vlinders te maken en te zoeken.

Zaterdag 2 en zondag 17 juli, 10.00 uur, Black Cat Theatre, Schakelstraat 2

En ook

Markt: Javaplein Vintage

Javaplein Vintage Markt is terug na twee jaar coronapauze. Zo’n twintig vintage specialisten zetten hun kramen op rondom het voormalige Badhuis in Oost. Met duurzame design meubels, lampen, accessoires, kleding en bric-à-brac. De toegang is gratis en de aangeboden spullen zijn vooral mid century (jaren ’40 tot en met ’60).

Zaterdag 2 juli vanaf 10.00 uur, Javaplein

Festival: Chin Chin

Vorig jaar was Chin Chin een van de weinige festivals die door mocht gaan, met aardig wat coronabesmettingen tot gevolg. Dit weekend zijn ze terug. Het festival wordt georganiseerd door de Chin Chin Club en dat zie je terug op de podia. Iedere organisatie host een eigen stage, waardoor de wekelijkse clubavonden bij elkaar worden gebracht op dit zomerse festival. Met onder andere Idally, Sjaak en Gotu Jim.

Zaterdag 2 juli vanaf 13.00 uur, Tuinen van West