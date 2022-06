Onze uittips voor komende week in Amsterdam: de zomerse hits van Shaggy, een fenomenale voorstelling in het Bostheater en visuele weldaad in Il Buco

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Reggae/dancehall: Shaggy

Prima timing. Hoewel de tijd dat Shaggy (Orville Burrell, 53) elk jaar een zomerhit scoorde voorbij is, is een zomers concert met al die luchtige favorieten – van Boombastic via It wasn’t me naar Banana – een fijn vooruitzicht voor een van de langste dagen van het jaar.

Dinsdag 28 juni, 19.30 uur, Melkweg

Rock: Queen + Adam Lambert

Roger Taylor en Brian May van Queen zullen oplettend hebben gekeken naar de première van ABBA-avatarshow Voyage. Want de twee zijn, net als Björn en Benny van ABBA, meesters in het levend houden van een groot rockmerk. De twee slaagden er al in een musical met Queenhits te maken en touren nu al acht jaar met Adam Lambert als zanger rond de wereld, met een optreden op het zeventigjarig jubileum van de échte queen als voorlopig hoogtepunt.

Vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli, 20.00 uur, Ziggo Dome

Rock: Jack White

Twee albums brengt muzikaal meesterbrein Jack White dit seizoen uit. Het eerste, Fear of the Dawn, is al verschenen en bevat sonische rock, volgepropt met geluidseffecten. Het tweede heet Entering Heaven Alive en komt uit op 22 juli. Volgens de eerste berichten bevat het folk-georiënteerde songs. Van die twee schijnbare uitersten wil White live een geheel smeden. Hij vult die mix uiteraard aan met materiaal van zijn vorige bands: The White Stripes en The Raconteurs.

Vrijdag 1 juli, 20.00 uur, Afas Live

Theater

ITA: The Damned

ITA (voorheen Toneelgroep Amsterdam) strijkt met vrijwel het voltallige ensemble neer in het Amsterdamse Bostheater. The Damned (originele naam: Les damnés) in de regie van Ivo van Hove, is de theaterbewerking van het filmscript van de Italiaanse cineast Luchino Visconti over hoe een familie van rijke Duitse industriëlen fataal afglijdt in haar samenwerking met de aan de macht gekomen nazipartij. Na de wereldpremière in het Palais des Papes in Avignon, en voorstellingen in Parijs, Londen, Antwerpen en New York nu dan in Amsterdam.

T/m 23 juli, Amsterdamse Bostheater, bostheater.nl

toneelgroep Amsterdam/Holland Festival: Casting

Florian Myjer, Vincent Rietveld en Ward Weemhoff van toneelgroep Amsterdam hebben jarenlang uitnodigingen ontvangen voor allerlei castings die volgens hen samen een staalkaart vormen van de Nederlandse cultuur. De voorstelling Casting wordt een ‘gespannen en ongemakkelijke auditie, waarin niet alleen de hoofdrolspelers worden beoordeeld, maar ook de regisseur, de castingdirector en de netmanager.’ Eerste voorstelling in de eerste Amsterdamse theaterbroedplaats De Sloot bij Sloterdijk.

T/m 15 juli, De Sloot

Suburbia: Ex, een modern liefdesverhaal

Ook deze zomer een buitenvoorstelling van Suburbia op Stadslandgoed De Kemphaan. In Ex vertelt de Duitse toneelschrijver Marius von Mayenburg het verhaal van Daniel en Sybille; twee kinderen, twee banen. Hij is architect, zij arts. Ze hebben moeite alle ballen in de lucht te houden. En dan verschijnt ook nog de ex-vriendin van Daniel. Met Ali-Ben Horsting, Hanne Arendzen en Alejandra Theus.

T/m 24 juli, Stadslandgoed De Kemphaan Almere, theatergroepsuburbia.nl

De Toneelmakerij, Theater De Krakeling en Urban Myth: In kleur (8+)

Vier nieuwe theaterteksten over het koloniale verleden van Nederland, een historisch thema dat er tot nu toe bekaaid van afkwam in het Nederlandse jeugdtheaterrepertoire. Sheralynn Adriaansz, Gavin-Viano Fabri, Melissa Knollenburg en Nina van Tongeren schrijven elk een eenakter geïnspireerd door het boek De reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam. De vier eenakters vormen de basis van een bijzondere theatermiddag/avond voor ouders en kinderen, inclusief maaltijd. Met Denise Aznam, Jaike Belfor, Anton de Bies en Nancy Masaba.

30 juni en 1 juli, Theater De Krakeling

Expo

Klaas Gubbels & Emo Verkerk: Paintings

Wie ‘Klaas Gubbels’ zegt, zegt ‘koffiekan’. De inmiddels 88-jarige schilder heeft dit alledaagse object tot belangrijkste onderwerp van zijn oeuvre gemaakt. Niet als metafoor of symbool, maar gewoon als koffiekan die je telkens weer opnieuw kunt beleven. Het is wat het is, en dat is eigenlijk ook genoeg. Hetzelfde geldt voor Emo Verkerk, die portretten maakt van mensen, dieren en dingen. Hij schildert net zo lief vier keer het zelfportret van de renaissancekunstenaar Bellini na, als zichzelf met hondje Chip. Het werk van Gubbels en Verkerk is in deze tentoonstelling gecombineerd door voormalig Stedelijk-directeur Rudi Fuchs.

T/m 2 juli in Willem Baars Projects, Hoogte Kadijk 17hs

Anemoon Fokkinga, Koos Buster, Jan Hoek, Gert Wessels: De Grote Iedereen Werkt Met Iedereen Show

Gert Wessels loste een van de grootste vraagstukken van de mensheid op: hoe maak je een mooi verlengsnoer? Maar de ontwerper zocht een nieuwe uitdaging en vond die in de samenwerking met drie kunstenaars en een tentoonstelling als Gesamtkunstwerk. Anemoon Fokkinga draagt daar radioactief gemuteerd onderzeeleven aan bij. Jan Hoek brengt een voorliefde voor outsiders in en kleikoning Koos Buster doet zijn ding met keramiek. Dat heeft bij Wessel geresulteerd in werk dat definitief de grens tussen kunst en design is overgestoken.

T/m 3 juli in Galerie Fleur & Wouter, Van Ostadestraat 43A

Pola Weiss: Rosebud #8: Ciudad Mujer Ciudad

In een eerste samenwerking tussen Rozenstraat en LIMA, Nederlands belangrijkste centrum voor nieuwe mediakunst, staat de schijnwerper gericht op Pola Weiss (1947-1990). Zij is nu grotendeels vergeten, maar was de grootste pionier van de Mexicaanse videokunst. Ze werd beroemd met videodanzas, een combinatie van dans en performance waarbij zij zichzelf en het publiek filmde. In Ciudad Mujer Ciudad (1978) vergelijkt ze Mexico-Stad met een vrouwelijk lichaam, dat vruchtbaar en rusteloos is en wordt uitgebuit en vervuild. De film was oorspronkelijk bedoeld voor de Mexicaanse tv, maar de censuur haalde daar een streep doorheen vanwege het tonen van frontaal naakt.

T/m 16 juli in Rozenstraat – A Rose is A Rose is A Rose, Rozenstraat 59

Jen Liu: Electropore

In biotechnologie worden elektrische pulsen gebruikt om kleine gaten in celwanden te branden zodat nieuw DNA kan worden geïnjecteerd. Jen Liu gebruikt de techniek om geheime boodschappen binnen te smokkelen, over politiek protest of ondergrondse communicatienetwerken. Daarmee biedt ze tegenwicht aan het systeem dat het geheugen van moderne slaven in sweatshops en politieke gevangenen telkens uitwist en ze zo onder controle houdt. Deze wereld van onderdrukking en opstand wordt gevangen in schilderijen waarin menselijke lichaamsdelen zijn vergroeid met gesloten systemen.

T/m 2 juli in Upstream Gallery, Kloveniersburgwal 95

Film

Baz Luhrmann: Elvis

De Australische regisseur Luhrmann (Moulin Rouge!, The Great Gatsby) vertelt op geheel eigen wijze – dat wil zeggen: extatisch, glitterend en hyperenergiek – het levensverhaal van Elvis Presley, met een glansrol voor Tom Hanks met heerlijk Hollands accent als Presley’s manager ‘Colonel’ Tom Parker.

Te zien in: Cinecenter, FC Hyena, Filmhallen, Het Ketelhuis, Arena, City, De Munt, Pathé Noord, Tuschinski, Studio/K, De Uitkijk

Festival: Cinedans

Het festival voor dansfilm en filmdans keert terug naar bioscoopzalen met een bomvol programma, met naast de competities onder meer focus op films uit Taiwan en over de relatie tussen dans en seks.

Te zien: 25 en 26 juni in Eye Filmmuseum en t/m 1 juli online

Michelangelo Frammartino: Il buco

De Italiaanse filmmaker Frammartino toonde met Il quattro volte al aan optimaal gebruik te kunnen maken van de schoonheid van het zuid-Italiaanse landschap, zonder te vervallen in de platte schoonheid van een ansichtkaart. Dat herhaalt hij dubbel en dwars in zijn beeldschone nieuwe film, gebaseerd op een expeditie in 1961 waarbij een 700 meter diepe grot voor het eerst in kaart werd gebracht.

In zijn elementaire verhaal zet Frammartino de groep speleologen af tegen beelden van een lokale boer, compleet verweven met het afgelegen bergdal rond ‘het gat’, waar koeien en paarden vrijuit grazen. De regisseur vangt zowel het leven onder als boven de grond in lang aangehouden, wonderschoon uitgelichte taferelen. Wie behoefte heeft aan een plot, is hier aan het verkeerde adres, maar visuele weldaad is er des te meer.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, Filmhallen, Het Ketelhuis, Rialto

Kind

Workshop: Keti Koti

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar is er vanmiddag een workshop over de herdenking en viering van Keti Koti. Het Tropenmuseum Junior trapt af met een introductie van Sabi Suriname (huidige tentoonstelling). Daarna volgt Untold met een dansworkshop, waarna vervolgens drummer Eddy Veldman een percussieworkshop geeft. Deelname is gratis, maar meld je wel even aan via de website.

25 juni, 11.00 uur, Nieuwe kerkstraat 122, muziekschoolamsterdam.nl

Tentoonstelling: Op papier durf ik alles

In deze tentoonstelling zijn de tekeningen van Annemarie van Haeringen te bewonderen, een van de meest bekroonde Nederlandse illustratoren. Als kind tekende ze al veel dieren uit haar huis, tijdens haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie waren dat de dieren uit Artis. Kinderen kunnen in de tentoonstelling op zoek naar alle verstopte tekeningen van olifanten. Vraag bij de balie om het boekje Olifantastisch.

T/m 25 september, Allard Pierson

En Ook

Zeehavendagen: Varen naar Museum ’t Kromhout

Als onderdeel van Zeehavendagen Amsterdam kunnen bezoekers op zaterdag en zondag gratis per luxe salonboot van Het Scheepvaartmuseum naar Museum ’t Kromhout varen. Werf ’t Kromhout is 150 jaar geleden opgericht tijdens de Industriële Revolutie en door Stadsherstel in oude staat hersteld. Leer tijdens deze boottocht en een bezoekje aan het museum meer over de de legendarische Kromhoutmotoren (entree is 5 euro).

25 en 26 juni, 11.00 uur, zeehavendagenamsterdam.nl

Lezing: Abortus en zelfbeschikking

Via haar Instagramaccount @zeikschrift riep Madeleijn van den Nieuwenhuizen mensen op hun argumenten voor en tegen abortus, ervaringen, twijfels en gedachten te delen. Ze deed onderzoek naar het abortusdebat en haar conclusies bespreekt ze in De Balie. Het abortusgesprek moet volgens haar uit de taboesfeer worden getrokken, en we moeten voorbij het oppervlakkige voor- en tegen debat. Op welke manier schiet het gesprek over abortus momenteel tekort en voor welke argumenten en ervaringen moet meer ruimte zijn?

26 juni, 19.30 uur, De Balie