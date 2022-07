Onze uittips voor komende week in Amsterdam: Britse popsterren, Erwin Olaf, Sidney Poitier, een walvisexpeditie en Lucky Luuk

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Ska: Madness

Het laatste album van de groep is inmiddels zes jaar oud, maar dat houdt de skalegendes van Madness niet af van een nieuwe Europese zomertournee langs zalen en festivals. Op het menu: alle hits van de Londense formatie, zoals One Step Beyond, Baggy Trousers en Our House.

Zaterdag 9 juli, 20.00 uur, Afas Live

Pop: Harry Styles

Het is de week van de Britse popsterren in Amsterdam. Later in de week verschijnt Ed Sheeran aan zijn fans (zie hieronder), eerst is het de beurt aan Harry Styles. Die had vermoedelijk ook best in de Johan Cruijff Arena kunnen spelen, maar houdt het voorlopig bij een eenmalig concert in de Ziggo Dome. Spannend om te zien of het voormalige lid van boyband One Direction zich ook live ontwikkelt tot de megaster die hij in de hitlijsten al is dankzij hits As It Was en Watermelon Sugar.

Zaterdag 9 juli, 20 uur, Ziggo Dome

Pop: Ed Sheeran

Toen Ed Sheeran zich in 2011 meldde met zijn eerste hit The A Team leek hij de meest onwaarschijnlijke popster ooit. Inmiddels kijkt bijna niemand er meer van op dat hij twee keer de Johan Cruijff Arena volspeelt. Sheeran bewijst hoe je ook zonder traditionele popsterrenlooks een idool voor miljoenen kunt zijn.

Donderdag 14 en vrijdag 15 juli, Johan Cruijff Arena

Expo

Manaf Halbouni: Monument

De maker noemt zijn sculptuur ‘een moderne versie van het Vrijheidsbeeld’. Maar toen het in 2017 werd opgesteld in de Duitse stad Dresden, riepen protesterende Pegidaleden dat het ‘misbruik van artistieke vrijheid’ was. De extreemrechtse anti-islambetogers probeerden de drie op hun neus gezette bussen verwijderd te krijgen, maar kregen hun zin niet. Sindsdien reist Manaf Halbouni’s Monument door Europa als herinnering aan de burgeroorlog die nog steeds woedt in Syrië. Het kunstwerk is geïnspireerd op de reusachtige barricade die in 2015 werd opgeworpen om de burgers van Aleppo te beschermen tegen scherpschutters van het regeringsleger.

T/m 20 augustus op NDSM-terrein

Beeld Manaf Halbouni

Bob Eikelboom: De bonte mensheid

Bob Eikelboom rekt de grenzen van de schilderkunst weer eens wat verder op. De kunstenaar, die eerder het medium verrijkte met magneetschilderijen en ronde, chromen werken heeft nu een serie epoxyschilderijen gemaakt die eruitzien als enorm uitvergrote amoebes. De glimmende huid oogt als plastic, maar eronder is de kwastbeweging van de kunstenaar te herkennen. Vergelijkingen met abstract expressionisten dringen zich op. Bij een rechthoekig werk waar de amoebe is uitgezaagd, steekt Matisse zijn hoofd om de deur. De schilderijen gaan gepaard met lampen van gegoten, transparant kunststof waar hier en daar de kop van Purno de Purno in te herkennen is.

T/m 30 juli, Galerie Fons Welters, Bloemstraat 140

Rem van den Bosch: Here Comes the Flood

Amsterdam ligt gemiddeld zo’n 2 meter onder de zeespiegel. In de Watergraafsmeer ligt het laagste deel van de stad. Daar zullen we het eerste merken wat de effecten zijn van overstromingen door klimaatverandering. Rem van den Bosch fotografeerde kwetsbare plekken in de stad en laat zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. De foto’s zijn op grote billboards aan de Sloterplas geplaatst. Wie meer wil weten, kan zich elke dinsdag om 10 en 12 uur melden voor toelichting door de kunstenaar zelf.

T/m 31 juli op de wandelstrook tussen het Van Eesteren Museum en Watersportcentrum De Duikelaar

Erwin Olaf en Hans van Manen: Dance in Close-Up

Erwin Olaf was 24 toen hij de opdracht kreeg Hans van Manen te fotograferen voor Sek, het ledenblad van COC Nederland. Van Manen was destijds niet alleen een van ’s werelds meest vooraanstaande choreografen, maar ook een gevierd fotograaf. Hij nam Olaf bij de hand en introduceerde hem tot de wereld van de beeldende kunst. De Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe was hun grootste inspiratiebron. Diens invloed is nu terug te zien in de tentoonstelling Dance in Close-Up, waarvoor Olaf foto’s in vierkant formaat schoot van fragmenten uit dertien choreografieën van Van Manen. Hij deed dat met dezelfde Hasselbladcamera die hij bij zich had toen hij Van Manen in 1983 voor het eerst ontmoette. In de RM Sunday Session gaan Olaf en Van Manen in gesprek.

Zondag 10 juli 14.00 uur, Galerie Ron Mandos, Prinsengracht 282

Theater

Nicole Beutler: Ginkgo

Ginkgo is het eerste deel van de drieluik Rituals of Transformation. De dansopera gaat over het einde van de wereld zoals wij die kennen, er wordt gedanst op de puinhopen van de beschaving; de mensheid lijkt onherroepelijk haar ondergang tegemoet te gaan. Maar het werk gaat ook over transformatie en over hoop. Ginkgo is een muzikale totaalervaring waarin vaste componist Gary Shepherd zijn composities vermengt met fragmenten uit Mozarts Requiem en Le Cygne van Camille Saint-Saëns.

Zaterdag 9 juli, Festival Julidans, ITA

Opening Statement: Horizon



Vrijdag is Over het IJ begonnen, een fijn theaterfestival van nieuwe makers in Noord. Een van de voorstellingen is Horizon, een een-op-eenperformance boven op de NDSM-pont over toekomstdromen en de klimaatcrisis van theatercollectief Opening Statement. Wie nu jong is, erft een wereld vol klimaatontwrichting: het wordt een oefening in radicale toekomstempathie.

T/m 17 juli, Over het IJ-festival

Meneer Monster: Lucky Luuk

Het Amsterdamse Bostheater is voor volwassenen al een traktatie, maar voor kinderen is het nog magischer. Geweldig dus dat er voor de jongste theaterbezoekers ook wat leuks te zien is. Dit jaar komt Meneer Monster (de makers van onder meer De Gruffalo en De Waanzinnige Boomhut) met een nieuwe familievoorstelling, losjes geïnspireerd op de bekende stripreeks Lucky Luke.

9 juli t/m 6 augustus, Amsterdamse Bostheater

Collectief Blauwdruk: Recht op de Hemel

De geprivilegieerde witte man valt uit de hemel: het is het moderne jasje waarin de jonge theatergroep Collectief Blauwdruk het 17de-eeuwse stuk Lucifer van Joost van den Vondel hijst. Hertaald, speels in eigenzinnig Nederlands-Latijn en op locatie op het Stenen Hoofd. Hoogdravend kan ook toegankelijk zijn.

T/m 17 juli, Het Stenen Hoofd

Film

Gu Xiaogang: Dwelling in the Fuchun Mountains

Twee jaar lang werkte de Chinese autodidact Gu Xiaogang met een grotendeels uit niet-professionele acteurs bestaande cast aan deze indringende familiekroniek, met de stad Fuyong als achtergrond. Daar ontstond honderden jaren geleden ook het beroemde schilderij waarnaar de film is vernoemd, dat de bergen en de rivier Fuchun verbeeldt. Zo gaat ook deze film op kalme wijze langs pieken en dalen.

Te zien in: Eye Filmmuseum

Urszula Antoniak: Splendid Isolation

Met haar zesde speelfilm verwerkt de Poolse-Nederlandse Antoniak de corona-onzekerheden in een allegorie rond twee vrouwen die op een verlaten eiland belanden. De één is ziek, de ander zorgt, en dan dient zich een vreemdeling aan.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Het Ketelhuis

Sidney Poitier & Denzel Washington

Nog tot eind augustus vertoont Eye Filmmuseum een uitgebreid zomerprogramma rond acteurs Sidney Poitier en Denzel Washington. De in januari op 94-jarige leeftijd overleden Poitier was een wegbereider voor zwarte acteurs in Hollywood, Washington werd in zijn voetsporen een wereldster. Ze acteerden nooit samen, maar waren goed bevriend.

Guess Who’s Coming to Diner.



De vier films die dit weekend te zien zijn, tonen hun veelzijdigheid. Poitier schittert als probleemjongere in zijn doorbraakfilm Blackboard Jungle (zondag 10 juli 16.00 uur) en is juist de ideale schoonzoon in Guess Who’s Coming to Dinner (zaterdag 9 juli 16.00 uur). Washington schittert in Glory als bevrijde slaaf die soldaat werd tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (zondag 18.45 uur) en bijt van zich af als de onterecht voor moord veroordeelde bokser Rubin Carter in The Hurricane (zaterdag 18.30 uur)

Te zien in: Eye Filmmuseum

Kind

Speurtocht: de wijde wereld in

De Hortus komt met een zomerspeurtocht voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar. Leer meer over het pluis van een paardenbloem, de zaadjes van een bes die reizen in de maag van een vogel of de klis, die blijft haken aan de vacht van dieren. De speurtocht is gratis af te halen bij de portier.

T/m 4 september, De Hortus

Familierondleiding: op walvisexpeditie (6+)

In deze familierondleiding ga je in 25 minuten op zoek naar de verhalen achter walvissen. Wist je dat mensen vroeger dachten dat het monsters waren? Voel een walvistand of luister naar verhalen over de grote zoogdieren en leer waarom we zuinig om moeten gaan met walvissen.

T/m 28 augustus, Het Scheepvaartmuseum

En Ook

Foodfestival: Trek

Het Amstelpark wordt dit weekend omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant tijdens Festival Trek. Behalve van streetfoodgerechten kun je ook genieten van jonge theatermakers, kleinkunst en muzikaal talent uit Amsterdam. Kinderen kunnen oud-Hollandse spelletjes spelen, een ritje maken in klassieke kermisattracties of naar het kindertheater.

Zaterdag 9 en zondag 10 juli, Amstelpark

Festival: Vunzige Deuntjes

De naam spreekt eigenlijk voor zich, want op Vunzige Deuntjes hoor je de teksten van onder andere Bizzey, Ronnie Flex & The Fam, Josylvio, Freddy Moreira en Chivv. Muziek om op te twerken dus. Ook dé popster van het moment Antoon is aanwezig, bekend van hits als Hallo en Hyperventilatie.

Zaterdag 9 juli, 12.00 uur, Amsterdamse Bos