Onze uittips voor komende week: honderd jaar Chanel N°5, de beste films en series om te streamen en een winterlezing over de Sluisbuurt

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Expo

De beelden van Magali Reus refereren aan heel gewone dingen maar zijn door uitvergroting, verkleuring of vreemde combinaties alles behalve gewoontjes. In haar nieuwe werk duiken mestzakken, luifels, een picknicktafel en een vliegenzwam op. Ze doen denken aan de buitenwereld en de natuur, maar zijn verwerkt in uiterst kunstmatige constructies en afgewerkt met gepoedercoat staal. Een deel van deze sculpturen had nu eigenlijk in Dallas moeten staan voor een museale solo, maar corona stak daar een stokje voor en daarom heeft Amsterdam nu de primeur.

T/m 26 februari in Galerie Fons Welters, Bloemstraat

De schilderijen van Ciarán Murphy hebben een schijnbaar duidelijk focus. De afbeelding van een vrouw die haar gezicht bedekt met haar handen is bijvoorbeeld direct herkenbaar. Maar er hangt een soort streperige sluier voor, die de voorstelling onderdompelt in nostalgie en dromerigheid. Zo draagt bij deze Ierse schilder ieder ding zijn tegendeel in zich. Stilstand is in beweging, leven impliceert dood, en het aanwezige is voor een deel ook afwezig. Die gave om tegenstellingen te vangen in op het eerste gezicht eenvoudige vormen, geeft de relatief kleine schilderijen een grote zeggingskracht.

T/m 26 februari in Grimm Gallery, Keizersgracht 241

Je hebt van die mensen met een dertien-in-een-dozijngezicht. Hun aanwezigheid laat geen sporen na in het geheugen, ze zijn totaal vergeetbaar. Dat is het soort mensen waar Lia de Jonghe in geïnteresseerd is. Ze plukt ze van oude foto’s, soms gevonden op vlooienmarkten. De geportretteerden, die hoogstwaarschijnlijk allang dood zijn en nog verder vergeten, reproduceert zij met naald en draad op stof. Door die arbeidsintensieve methode, de aandacht en de zorg, krijgen de inwisselbare koppen iets persoonlijks, iets waar je aan blijft haken en naar blijft kijken. Zo worden ze postuum uit hun anonimiteit getild.

T/m 8 maart in de etalage van Cleerdin & Hamer Advocaten, Van der Helstplein 3

Honderd jaar geleden lanceerde Chanel het N°5-parfum, de meest iconische geur uit de fashiongeschiedenis. Een halve eeuw later overleed ontwerper Coco Chanel, de minstens zo iconische vrouw achter het modehuis. Beide keren terug in het werk dat Maayke Schuitema en Anouk van Tetering samen maakten voor de tentoonstelling Inspired by Icons. In deze coproductie versmelten twee zeer verschillende werkwijzen. Schuitema staat bekend om haar oversized linosneden terwijl Van Tetering foto’s maakt van kleine objecten. In de resulterende collages zijn realistische verhoudingen ver te zoeken. Zoals dat hoort bij iconen.

T/m 29 januari in Rademakers Gallery, KNSM-laan 291

Theater

Newsies (musical): Jack Feldman/Alan Menken

Newsies zijn een groep tienerkrantenjongens in het ruwe New York van rond 1900. Ze willen allemaal een beter leven dan elke dag leuren met de laatste edities, maar kunnen daar nog langer op wachten als de rijke uitgevers Joseph Pullitzer en William Randolph Hearst overwegen op de distributie te bezuinigen – op de krantenjongens dus. Die pikken dat niet. Teksten Jack Feldman, muziek van Alan Menken (Beauty & the Beast) met veel succes gespeeld op Broadway. Gebaseerd op gelijknamige film uit 1992. Live theaterregistratie van voorstelling in Hollywood.

te zien op Disney+

Newsies, de musical. Beeld Robert Workman

Alleen op de wereld: Maas Theater en dans (8+)

Het klassieke, tranentrekkende verhaal van Hector Malot uit 1887 over Rémi die ontdekt dat zijn moeder niet zijn echte moeder is. Hij wordt verkocht aan Vitalis, maar houdt moed op een goed einde. Mooie, poëtische theaterversie van Maas uit 2014, in de regie van Moniek Merkx. ‘Een prikkelende ode aan de verbeelding,’ schreef deze krant destijds. Twaalf acteurs, dansers en musici vertolken het verhaal waarin de rol van Rémi van de één naar de ander gaat. Muziek van Vincent van Warmerdam en Djurre de Haan. Met onder anderen Romana Vrede.

Via de site van Maas, €2,99

Film en televisie

Nijla Mu’min: Jinn

Wanneer haar moeder zich van de ene op de andere dag tot de islam bekeert, is dat voor de zeventienjarige, zwarte Summer, die tot dan toe een zorgeloos leven leidde, reden om ook haar eigen identiteit onder de loep te nemen. Bij de première op het Amerikaanse festival SXSW in 2018 won Jinn een juryprijs.

Te zien op Pepr (Picl)

Christian Schwochow: Munich: The Edge of War

Spionagethriller, gebaseerd op het gelijknamige boek van Robert Harris, die zich afspeelt in 1938, als Europa op de drempel staat van de Tweede Wereldoorlog. Een Britse en een Duitse diplomaat zetten alles op alles om die oorlog te voorkomen.

Te zien op Netflix

Will Sharpe: The Electrical Life of Louis Wain

Met drie films toonde Benedict Cumberbatch in 2021 de volle breedte van zijn acteertalent. In Jane Campions The Power of the Dog, hard op weg naar een Oscar-zege, speelde hij lijnrecht tegen zijn gangbare imago in als een ploerterige cowboy in de nadagen van het Wilde Westen. En in Spider-Man: No Way Home (in Nederland slechts een weekje te zien voor de bioscoopsluiting) kwam hij opdraven als de hooghartige magiër Dr. Strange – later dit jaar krijgt het personage zijn tweede eigen film.

Maar het meest ‘des Cumberbatch’ is de acteur in The Electrical Life of Louis Wain. De biopic rond kunstschilder Wain (1860-1939), die beroemd werd om zijn schilderijen van katten, zou eigenlijk rond de kerst worden uitgebracht, maar krijgt nu een online release.

Te zien via Picl, Pathé Thuis, Ziggo, KPN en iTunes

Misdaaddrama: Ozark

Misdaadserie die zich kan meten met grootheden als The Sopranos en Breaking Bad. Na wat onhandige acties is het gezin van accountant Marty Byrde steeds verder in de tang van een drugskartel beland. In het vierde en laatste seizoen, waarvan de eerste helft nu beschikbaar is, doen ze een laatste wanhopige poging weer een doodnormaal gezin te worden.

Te zien op Netflix

Zina

Sex and the City, maar dan met vijf Marokkaans-Nederlandse vrouwen – dat was de pitch van Zina. Het levert uiterst verfrissende millennial-feelgood op, in een serie die komende week alweer aan haar laatste aflevering toe is.

Te zien op NPO

Kind

Zapp Detective: de podcast (9+)

In deze nieuwe podcast van Zapp Detective zoekt acteur Thorn de Vries de moordenaar van diens beste vriend Ties Granzier. De dader zit achter bekende YouTubers aan en laat elf letters (vistekens) achter in de online kanalen en Zapp-programma’s, die samen een hint vormen. Via de poll op de website stem je op jouw verdachte. Iedere week een nieuwe aflevering, die te beluisteren is via de website of bekende podcastkanalen.

www.zapp.nl/podcasts

Workshop: Schilderen als Vincent van Gogh

De aardappeleters is een van de bekendste werken van Vincent van Gogh. Tot en met 13 februari bekijk je de tentoonstelling nog via de website, maar er staan online ook veel leuke to-do-tips. Zo leer je in deze YouTube-video schilderen als Vincent van Gogh. Je gaat aan de slag met De aardappeleters. Benodigdheden: papier, verf, een grote kwast, een penseel, een potje water, een schoteltje en een doekje.

www.vangoghmuseum.nl

Podcast

Welkom in Washington

Journalist en Amerikakenner Laila Frank (42) rijdt 20.000 kilometer dwars door de VS, langs acht plaatsen met de naam Washington. Ze gaat op zoek naar verhalen van Amerikanen die het heft in eigen hand nemen om hun land te veranderen. Ze zijn vooral zeer pessimistisch over de staat van het land en over Washington DC, maar eindeloos optimistisch over wat ze zelf kunnen doen in hun Washington om dat te veranderen.

Te beluisteren via alle podcastapps en nporadio1.nl/podcasts

Crypto Cowboys

In de podcast Crypto Cowboys onthult BNR-journalist Aäron Loupatty de grootste cryptoscam in Nederland. Een beroemde rapper, een game-koning, een marketingmagnaat met miljoenen volgers en de Ajax-directeur. Meng dat met bedreigingen en miljoenen euro’s en je hebt een giftige mix. Het verhaal van het schimmige bedrijf Xpose Protocol.

Te beluisteren via alle podcastapps en bnr.nl/podcast

En Ook

Laatste kans: Amsterdam Light Festival

Dit is het laatste weekend dat de lichtkunstwerken van het Amsterdam Light Festival te bewonderen zijn. Publieksfavorieten en de meest bijzondere, inspirerende en populaire werken van de afgelopen negen edities keren terug in de stad tijdens het tienjarige jubileumjaar.

T/m 23 januari amsterdamlightfestival.com

Winterlezing: Sluisbuurt in uitvoering

Een online lezingenreeks van vijf afleveringen over de ontwikkeling van de Sluisbuurt, georganiseerd door Arcam. De ontwerpen worden besproken en er wordt gereflecteerd op de grotere ambities die daaraan ten grondslag liggen. Deze donderdag is het thema ‘Onderwijs en campusvorming’ met onder anderen architect Ronald Schleurholts en directeur operations Huisvesting VU Franc van Nunen.

Via arcam.nl