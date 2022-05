Onze uittips voor komende week: happy hardcore, Nederhorror, feelgoodkunst en tien jaar Amsterdam Art Week

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Stefan Raatgever

Pop: Meau

Ze is een van de aanvoerders van de nieuwe golf aan sterke Nederlandse zangeressen die de hitlijsten overspoelt. Allen zingen ze in hun eigen taal en hebben aan hun voornaam genoeg. Meau (Meau Hewitt, 22) scoorde van de groep met daarin Froukje, S10, Bente, Maan de allergrootste hit: Dat heb jij gedaan. Haar repertoire bevat nog meer van dit soort fijne en toegankelijke gitaar- en synthpop.

Zondag 22 mei, 19.30 uur, Paradiso

Dance: Scooter

Happy hardcore was in de jaren negentig een tijdje ongekend populair. Charly Lownoise & Mental Theo vertegenwoordigden de Nederlandse top, vanuit Duitsland kwam Scooter. Iets steviger en meer techno-georiënteerd dan de Nederlandse variant, maar nog steeds radio- én MTV-vriendelijk met hits als Hyper, Hyper, Move Your Ass! en Friends. De groep bleef, ook toen de trends veranderden en raven uit de mode raakte, stug doorwerken. In 2021 verscheen het twintigste album: God Save the Rave. De band kende vele samenstellingen, maar constante bleef de peroxideblonde frontman van de formatie, H.P. Baxxter (Hans Peter Geerdes, 58).

Maandag 23 mei, 20.00 uur, Ziggo Dome

Theater

Hans Smit

Bijlmer Parktheater, Meervaart, Podium Mozaïek, Frascati: Town Tales

Festival rond nieuwe diverse theatermakers die met onder meer theater, dans, spoken word en storytelling een nieuw verhaal vertellen. Hún verhaal. Zo kun je deze zaterdag nog kijken naar Reflejo (Spaans voor reflectie) waarin Dahiana Candelo het penseel overneemt van de Latijns-Amerikaanse schilderes Frida Kahlo. Ze portretteert het menselijke verlangen om ergens bij te horen. En het duo Road maakt met Onbedoeld verberg ik een voorstelling over schaamte en ongemak.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei, Frascati

Brakke Grond 40 jaar: Fier als een gieter

Trots als een pauw zijn ze in de Nes – als een gieter dus, in het Vlaams. Het Vlaams Cultuurhuis zit daar al veertig jaar en toont nog altijd wat Vlaanderen te bieden heeft aan bijzonder theater, literatuur en beeldende kunst. Zaterdag cureert Laurens Mariën (kunstenaarscollectief Nein) een collectieve, door het toeval geleide performance night en is er een karaoke-installatie waarvan de videoclips gemaakt zijn door meer dan 25 kunstenaars. Zondag wordt het weekend afgesloten met het Brakke Buurtfeest: garnaalkroketten, Duveltjes, Vlaamse friet en livemuziek.

Zaterdag 20 en zondag 21 mei, Brakke Grond

Didier Caron/Philip Walkate: Valse Noot

Theatrale lezing door Mark Rietman en Hein van der Heijden. Philip Walkate vertaalde het successtuk Fausse Note. Het is 1989. Een gerenommeerd dirigent zit na afloop van een concert in de dirigentenkamer als een bezoeker om een handtekening vraagt. Maar daar blijft het niet bij. Het begin van een spannend en intrigerend stuk over het opeisen van de waarheid over een duister verleden.

Zondag, De Balie

Collectief Blauwdruk: Een ingebeelde ziekte

Het is 2371. Er breekt een onverklaarbare, ingebeelde ziekte uit aan het ziekenhof van hofarts-koningin Argan. Een ziekenhof gesitueerd bij de NZWI, de waterzuiveringsinstallatie van Alkmaar. Daar gaan de leden van Collectief Blauwdruk (aangevuld met Maureen Teeuwen) aan de haal met het laatste stuk van de koning van de komedie, Molière, le malade imaginaire, (de ingebeelde zieke)

25 mei t/m 6 juni, Karavaan Festival, Waterzuiveringsinstallatie Alkmaar

Een ingebeelde ziekte. Beeld Tibor Dieters

Expositie

Edo Dijksterhuis

Neil Fortune: Traces of a Conversation

Neil Fortune is een mensenmens, een communicator en een idealistisch verbinder. Zijn werk bestaat uit artistieke blind dates, ontmoetingen met mensen die hij totaal niet kent, maar waar hij wel de samenwerking mee aangaat. Tijdens zijn presentatie in de sympathieke ‘project space’ Plan B zijn de schilderijen te zien die hij samen met zijn gesprekspartners produceert. Het klinkt een beetje als ‘creatief met kurk’, maar Fortune’s doeken gaan verder dan therapeutisch kliederwerk. Het zijn parallelpartituren van toevallige dwarsverbindingen, botsende wereldvisies en verrassende inzichten.

T/m 28 mei in Plan B, Hamerstraat 22

Etel Adnan: Kleur als Taal

Le Soleil Toujours, dat nog tot eind oktober in Museum Voorlinden te zien is als onderdeel van de tentoonstellingtentoonstelling Art is the Antidote, is zo’n schilderij waar je de hele dag een vrolijk gevoel aan overhoudt. Dat belooft dus veel goeds voor de eerste solotentoonstelling van de vorig jaar overleden Etel Adnan. De Libanees-Amerikaanse kunstenaar liet zich inspireren door Van Gogh, maar haar werk is schematischer, bijna collageachtig. De doeken lijken soms op uitvergrote keramische tegels en stralen een mediterrane warmte uit. Topmusea als Centre Pompidou en Institut du monde arabe stonden garant voor de bruiklenen.

T/m 4 september in Van Gogh Museum, Museumplein 6

Etel Adnan, California #9, 2013.

Groepstentoonstelling: Natural Technology

In de discussie over de klimaatcrisis zijn wat betreft de rol van technologie ruwweg twee kampen te onderscheiden. De doemdenkers die de door de mens gemaakte machines zien als bron van alle ellende en de optimisten die juist verwachten dat we onze weg uit de ecologische rampzone zullen innoveren. De kunstenaars in de tweede expositie van de nieuwe VU-kunstruimte vallen er een beetje tussenin. Zij staan voor een symbiose van natuur en technologie. Zo koppelt Jelle Korevaar mechanische apparaten aan dierlijk gedrag. En Wanda Tuerlinckx toont met haar ambachtelijk gemaakte foto’s van androïden aan hoe dun de grens tussen mens en machine al geworden is.

T/m 2 juli in Vu Art Science Gallery, De Boelelaan 1111

… (Puntjepuntjepuntje) van Jelle Korevaar. Beeld Jelle Korevaar

It’s Your Birthday: Celebrate 10 Years of Amsterdam Art Week

Wat tijdens de kredietcrisis begon als driedaags samenwerkingsproject tussen galeries, om de teruglopende bezoekersaantallen op te krikken, is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige kunstweek met een aanbod van internationaal niveau. Het jubileum wordt gevierd in de vorm van een tentoonstelling die alle stadia van een geslaagd feestje omvat: de vrolijke, opgewonden voorbereiding, de ontlading van de viering zelf en de onvermijdelijke kater van de volgende dag.

T/m 13 augustus in Amsterdam Art Gallery, Weesperplein 4B

Film

Arie & Chuko Esiri: Eyimofe

De oudere Mofe en de jongere Rose, van wie de verhalen beurtelings worden verteld in dit intieme speelfilmdebuut van de Nigeriaanse tweelingbroers Esiri, hebben veel gemeen. Ze zijn non-stop aan het werk om het hoofd boven water te houden, en ze willen weg, naar een plek waar het leven hen meer kansen biedt. Dat blijkt niet eenvoudig.

Te zien in De Balie, Eye Filmmuseum, Kriterion, Rialto, Rialto VU

Nico van den Brink: Moloch

Na De openbaring de tweede in een kleine nieuwe golf aan Nederhorror, een permanent ondergewaardeerd genre. Moloch bewijst dat het kan: een slimme angstfilm, opgetrokken uit de Hollandse klei. Of eigenlijk: het veen.

Te zien in Eye Filmmuseum, Het Ketelhuis, De Munt, Pathé Noord, Tuschinski

Bruno Dumont: France

In Cannes werd de nieuwste film van Bruno Dumont vorig jaar louwtjes ontvangen. Maar weg uit de bubbel (en het mediacircus) van het meest prestigieuze filmfestival ter wereld blijkt deze elfde speefilm van de Franse filmfilosoof uitstekend overeind te blijven. Dumonts mediasatire is een allegorie met grootse ambities, in plaats van een strak realistisch beeld van de mediawereld – vandaar misschien die nukkige ontvangt.

Waar Dumont er eerder om bekend stond vrijwel uitsluitend te werken met niet-professionele acteurs, ontwierp hij France rond steractrice Léa Seydoux. Zij speelt France de Meurs, een Eva Jinek-achtige sterjournalist met een eigen programma, een scherpe tong en een reputatie voor persoonlijke reportages uit gevaarlijke gebieden. Maar na een auto-ongeluk begint haar standvastigheid ernstig te wankelen.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Rialto, De Uitkijk, Cinecenter, Het Ketelhuis, Rialto VU

Léa Seydoux in France.

Kind

Kinderlezing: Kan een bacterie plastic eten?

NEMO organiseert iedere maand lezingen voor kinderen. Samen met professor industrial sustainable chemistry aan de Universiteit van Amsterdam, Gert-Jan Gruter, gaan kinderen met proefjes en opdrachten op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe komen we op een milieuvriendelijke manier weer van plastic af? Geschikt voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Zondag 22 mei, 13.00 uur, NEMO

Workshop: Circus Kristal

Circus Kristal komt op zondag langs op de NDSM. Tijdens verschillende workshops maken kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud kennis met verschillende circuselementen zoals balanceren, koorddansen, jongleren, goochelen of acrobatiek. Er is professionele begeleiding bij. De inloop is vrij en meedoen is gratis.

Zondag 22 mei, 13.00 uur, Pllek

En Ook

Festival: Rollende Keukens

Woensdag strijken de keukens-op-wielen voor de veertiende keer neer in het Westerpark. Meer dan honderd keukens komen samen op dit internationale event. Behalve van culinaire hoogstandjes kunnen bezoekers ook genieten van livemuziek, filmvertoningen en de circustent La Pilseria.

25 t/m 29 mei, Westerpark

Lezing: De Voorspelling - Peter Sloot

Onze maatschappij lijkt veel waarde te hechten aan voorspellingen: we lezen horoscopen, we gokken op uitslagen van Ajax, of voorzien het einde der tijden. Maar waarom zitten we er zo vaak naast, en is er hoop op verbetering? In deze lezing neemt hoogleraar complexe systemen aan de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica van de UvA, Peter Sloot, bezoekers mee in de niet-lineare wereld van alledag.

Zondag 22 mei, Paradiso