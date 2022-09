Onze uittips voor komende week: gelikte diners van Yigal Ozeri, satirische millennial-horror en salsadansen in het Vondelpark

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Documentaire: Last man standing: Suge Knight and the the murders of Biggie & Tupac

Niet alle liefhebbers lijken het door te hebben, maar geen filmhuis in Nederland draait zoveel muziekfilms als Melkweg Cinema. Zondag is er de Nederlandse première van een documentaire over Suge Knight, de gewezen en beruchte ceo van Death Row Records. Het in gangsterrap gespecialiseerde label was in de jaren 90 zo succesvol dat er jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar werd verdiend. De documentaire vertelt hoe de keiharde straatcultuur van L.A. de overstap naar de zakenwereld maakte. Met ruime aandacht voor de moorden op rappers Tupac Shakur en Biggie Smalls.

Zondag 11 september, 17.00 uur, Melkweg

Rock: Kurt Vile & The Violators

Ooit speelde hij gitaar in de band The War on Drugs, maar bekend is Kurt Vile toch vooral van zijn solowerk. Hij maakt dromerige rock, die soms flink naar de psychedelische kant uitslaat. Hij houdt van de muziek van Neil Young, Pavement, The Velvet Underground en Dinosaur Jr. – en dat hoor je. Eerder dit jaar verscheen van Kurt Vile het album Watch my Moves, zijn negende onder eigen naam. In Paradiso gaan hij en zijn begeleidingsband The Violators daar ongetwijfeld nummers van laten horen.

Dinsdag 13 september, 19.30 uur, Paradiso

Pop: The Jordan

Nieuw project van de Amsterdamse zangeres Caroline van der Leeuw. Caroline van der wie? U kent haar als Caro Emerald, de zangeres die in 2009 wereldroem vergaarde met het jazzy nummer A Night Like This. Van der Leeuw heeft genoeg van Emerald. Verwacht bij het concertdebuut van The Jordan geen vrolijke meeswingpop, maar mysterieuze triphop en duistere folktronica. Inspiratie vond Caroline van der Leeuw onder meer in de muziek van Portishead en Massive Attack.

Vrijdag 16 september, 19.30 uur, Bitterzoet

Expo

Klaas Kloosterboer: Handen en voeten

Voor Klaas Kloosterboer is een kunstwerk een optelsom van beslissingen en handelingen. Sommige zijn zichtbaar in het werk en andere niet, maar ze voldoen aan een set randvoorwaarden. Op die manier is het maken van kunst vergelijkbaar met een spel, waarbinnen regels zorgen voor coherentie en een verloop dat iedereen kan volgen. Kloosterboer probeert in zijn kunst steeds de spelregels zo minimaal en fundamenteel mogelijk te houden, maar net genoeg om een idee handen en voeten te geven. Het eindresultaat heeft vaak een onvoorstelbare zeggingskracht, die directer lijkt dan hij is.

T/m 29 oktober in Ellen de Bruijne Projects, Singel 372

Pieter Hugo: Solus

Dat Pieter Hugo niet van standaardmodellen houdt, bleek al uit zijn doorbraakwerk Looking Aside (2008). In die serie portretteerde hij mensen ‘waar je naar omkijkt omdat ze anders zijn’: blinden, albino’s, bejaarden, zijn eigen familie. Belangrijker dan schoonheid vindt de Zuid-Afrikaanse fotograaf uniciteit. Ook zijn nieuwe werk draait hierom. Hij plukte jongeren van de straat met een ‘atypische look’ en bracht ze zo naturel mogelijk in beeld. Hij toont ze nog voordat hun eigenheid wordt gemaskeerd door make-up, kleding en andere modegevoelige lagen. Je ziet hun onderhuidse ongemak, een gevoel van er niet helemaal bij horen, maar ook de kracht van hun keuze om niet tot de eenheidsworst te behoren.

T/m 22 oktober in Stevenson Gallery, Prinsengracht 371B

Anastasia Samoylova: Floridas

Van alle Amerikaanse staten is Florida misschien wel de vreemdste en meest schizofrene. De Sunshine State is een toevluchtsoord voor bejaarden en krokodillen, toeristendroom en subtropische nachtmerrie, en politiek neemt hier vaak radicale vormen aan. Fotograaf Anastasia Samoylova heeft in haar boek Floridas al die verschillende lagen gedocumenteerd. Daarin grijpt ze terug naar de visuele stijl van Walker Evans, die in de jaren 30 door de VS reisde en het land tijdens de Great Depression vastlegde. Net als haar voorganger probeert ze zich zo objectief mogelijk op te stellen en blijft ze ver weg van sensatie.

T/m 8 oktober in Galerie Caroline O’Breen, Hazenstraat 54

Uit de expositie van Anastasia Samoylova, Floridas. Beeld Anastasia Samoylova

Yigal Ozeri: Americana

Yigal Ozeri is vooral bekend van grote, fotorealistische schilderijen met beeldschone jonge vrouwen in pittoreske bossen of velden. Het was allemaal op het randje van kitsch en vaak eroverheen. Veel beter komt die gelikte stijl tot z’n recht in Ozeri’s nieuwe werk, waarin hij de focus verlegt naar de Amerikaanse diner. Andere fotorealisten zijn hem voorgegaan in deze onderwerpkeuze, maar de Israëlische kunstenaar weet er een inhoudelijke draai aan te geven. Zijn composities met glazen Coca-Cola, jeans en neons worden vergezeld door een bijna over het hoofd gezien bordje dat bezoekers vraagt een mondkapje te dragen of een infraroodthermometer bij de deur. De ultieme Amerikaanse vrijplaats is aangetast, net als de cultuur waar ze een symbool van is.

T/m 8 oktober in Rutger Brandt Gallery, Bethaniënstraat 39

Theater

Lisa Verbelen en Hendrik Lasure: TWO.

Een muzikaal en theatraal concert. Na haar solo’s ONE. en ALL. vormt Lisa Verbelen binnen theatercollectief BOG deze keer een duo met gelauwerd jazzmuzikant Hendrik Lasure. TWO. is een oefening om het denken in tegenstellingen om te draaien en te ervaren wat er zich tussen twee uitersten bevindt. Geïnspireerd door het taoïsme en hiphop maken Verbelen en Lasure samen een muziekalbum en met regisseur Suze Milius een theatraal concert.

Woensdag 14 september en 15 september, 20.00 uur, De Brakke Grond

Stichting Blocknotes: Een van ons

Een van ons is een aangrijpende theatermonoloog naar de gelijknamige roman van Christine Otten, met livemuziek van Lorijn von Piekartz. Acteur Dennis Rudge speelt Luc, een tot levenslang veroordeelde man. Hij brengt zijn tijd alleen door, in zijn cel, met zijn opschrijfboekje. Zijn dagelijkse worsteling omvat hoe betekenis en zin te geven aan een leven zonder toekomst. Over de dunne grens tussen goed en kwaad, hoop als vijand en de kracht van kunst.

10 september en 11 september, 20.00 uur en 15.00 uur, Bijlmer Parktheater

Het Nationale Ballet: Shadows

Het Nationale Ballet koos in seizoensopening Shadows voor drie balletten over oorlog, macht en hoop. Een van de aangrijpendste werken uit de 20ste-eeuwse dansgeschiedenis is Kurt Jooss’ anti-oorlogsballet De groene tafel uit 1932. Met daarnaast een wereldpremière van choreografisch talent Milena Sidorova, Regnum, op Mozarts Symfonie nr. 25 en de Nederlandse première van Wayne McGregors Yugen. Met een titel die in het Japans ‘sublieme schoonheid’ betekent sluit Shadows af met een krachtig, hoopvol werk.

13 t/m 28 september, 20.15 uur, Nationale Opera & Ballet

Film

Claire Denis: Avec Amour et Acharnement

Grootmeester Claire Denis won eerder dit jaar de Zilveren Beer voor beste regie op het filmfestival van Berlijn voor dit romantisch drama, waarin Juliette Binoche gelukkig is met Vincent Lindon, maar zich toch laat verleiden door haar ex. Iedereen in deze liefdesdriehoek lijkt enkel in het nu te kunnen zijn, met oogkleppen op voor verleden en toekomst.

Te zien in Cinecenter, Eye Filmmuseum, Filmhallen, Het Ketelhuis, Lab111, Rialto, Studio/K

Veiko Õunpuu: The Last Ones

Op de besneeuwde Finse toendra’s ontvouwt zich vanuit een weerbarstige situatieschets een wat conventionele liefdesdriehoek. Toch biedt Veiko Õunpuu veel om op te kauwen in zijn anti-kapitalistische anti-western.

Te zien in Eye Filmmuseum, Het Ketelhuis, Rialto

Halina Reijn en Floor van der Meulen: Bodies Bodies Bodies en Pink Moon

Over iets meer dan een week vindt in Utrecht het Nederlands Film Festival plaats, van oudsher een springplank voor nieuw Nederlands filmtalent. Maar twee films van jonge, vrouwelijke regisseurs die al succes hadden op internationale festivals wachten het filmfeest niet af en zijn nu al te zien. In het geval van Bodies Bodies Bodies van Halina Reijn is het ook maar de vraag of de film als ‘Nederlands’ te zien is – op Reijn en cameraman Jasper Wolf na is het een volledig Amerikaanse productie. De satirische millennial-horror werd dit voorjaar lovend ontvangen op het Amerikaanse festival SXSW.

Pink Moon, in juni te zien op het New Yorkse filmfestival Tribeca, is qua sfeer het andere uiterste: een intiem gezinsdrama rond een dochter die ermee wordt geconfronteerd dat haar vader een doodswens heeft.

Bodies Bodies Bodies: te zien in Filmhallen, Pathé Arena, Pathé City, Pathé De Munt, Pathé Noord, Studio/K

Pink Moon: te zien in Eye Filmmuseum, Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Cinema De Vlugt

Still uit Pink Moon. Beeld Kris Dewitte

Kind

Workshop: De schedels van Vincent

Vanaf zaterdag organiseert het Van Gogh Museum weer een reeks workshops voor kinderen (6 t/m 12 jaar). Deze week worden er ‘schedelschilderijen’ gemaakt. Vincent van Gogh ontdekte dat schedels het prima doen als canvas en dus kun je daar mee oefenen in het museum: schedels beschilderen in de meest vrolijke kleuren. Er wordt gewerkt met verschillende materialen, zoals verf en inkt.

Zaterdag 10 september, 10.30 uur, Van Gogh Museum

Musical: Charlie and the Chocolate Factory

Na West End en Broadway is de musical Charlie and the Chocolate Factory nu ook zien in DeLaMar. De musical vertelt het verhaal van Charlie, die een van de gouden tickets bemachtigt waarmee hij toegang krijgt tot de chocoladefabriek van Willy Wonka. Met onder anderen Remco Vrijdag, die Willy Wonka speelt. De voorstelling is in het Nederlands en voor kinderen vanaf 8 jaar.

Zaterdag 10 september, 15.00 uur en 19.30 uur, zondag 11 september, 14.00 uur, DeLaMar

Festival

Straattheater & livemuziek: Sloterplas Festival

Het Sloterplas Festival in Nieuw-West is terug: op 11 september kun je er (gratis) terecht voor livemuziek, straattheater, creatieve workshops en meer. Daarnaast presenteren sportverenigingen uit de buurt zich op de sport- en vrijetijdsmarkt en kunnen kinderen zich vermaken in de speciale kids area. Met optredens van zanger Johan de Leur, Dj Mimi en de Surinaamse band Kankantrie, en een drijvende diva die vanaf het water beroemde aria’s zingt van Verdi en Puccini.

Zondag 11 september, 12.00 uur, Sloterplas

Latin: Summer Breeze Festival

Tijdens het Summer Breeze Festival staat de hele dag in het teken van dansanimaties, dansacts en livemuziek van Francisco Peña & La Banda. Deze swingende band van de Colombiaanse frontman en trompettist/zanger Peña zal vooral salsaliefhebbers aanspreken. Ook draait dj Jarzino verschillende dansbare latin-muziekstijlen zoals salsa, bachata en zouk. De toegang is gratis.

Zaterdag 10 september, 15.00 uur, Vondelpark Openluchttheater

En ook

Wandeling: Comedy Walks Amsterdam

Een comedian neemt je mee naar zijn favoriete plekken in de stad en deelt zijn beste grappen over Amsterdam. De tour loopt onder meer langs het Begijnhof, het Burgerweeshuis, de Torensluis, het Paleis op de Dam en eindigt bij het Homomonument. De Comedy Walk vindt elke zaterdagmiddag plaats en duurt anderhalf uur. Het is ook mogelijk om een privétour te krijgen.

Zaterdag 10 september, 15.00 uur, Comedy Walks Amsterdam

Tentoonstelling: UFO - Unidentified Fluid Other

Tijdens de tentoonstelling UFO - Unidentified Fluid Other ervaart de bezoeker hoe dun de grens is tussen de echte en de onlinewereld. UFO is de tweede tentoonstelling van het Nxt Museum, waar je ín de werken staat in plaats van ertegenover, meestal op interactieve wijze. Deelnemende kunstenaars zijn onder anderen multimediakunstenaar Lu Yang, ontwerper Audrey Large, 3D-kunstenaar Harriet Davey en animator Ksawery Kirklewski.

t/m 30 april 2023, Nxt Museum