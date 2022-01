Onze uittips voor komende week: een dystopische 3D-videosimulatie, achter de schermen bij de opera en – we mogen weer! – nieuwe bioscoopfilms

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop en de spannendste podcasts.

Dadara: Getting Lost in the Beauty of Chaos

De nieuwe Dadara-solo is een pleidooi voor de verbeeldingskracht van ‘niet-essentiële kunst’ die we juist nu zo hard nodig hebben. Dadara is de juiste man voor de klus. Hij werd in de jaren negentig bekend als ontwerper van flyers en platenhoezen in de toen ontluikende elektronische-­muziekscene. Daarna maakte hij naam met extravagante performance-installaties, begon hij een religie gebaseerd op social media en zette hij een eigen bank op. Hij roept bezoekers nu op om ‘in de grauwheid van hedendaags nieuws (…) in deze werken te duiken en langs je eigen, innerlijke klankbord te zappen’.

T/m 19 februari in KochXBos, Eerste Anjeliersdwarsstraat 36

Marijke De Roover: Do You Believe in Life after Love?

Terwijl memes doorgaans van het grootste-gemene-delertype zijn, zijn ‘niche memes’ een stuk complexer en specifieker. Ze worden op social media gebruikt om uiting te geven aan de ideeën en gevoelens van een kleine groep. De Belgische performancekunstenaar Marijke De Roover speelt met die beeldcategorie door zichzelf in populaire internet­plaatjes te plakken, bijvoorbeeld in paparazzifoto’s of het klassieke liggend naakt. Daarmee zet ze vraagtekens bij gendernormen die ook op internet behoorlijk verstikkend kunnen zijn. De Roover pakt de controle terug: baas in eigen blogosfeer.

T/m 5 maart in Upstream Gallery, Kloveniersburgwal 95

Jeahun Park: Event Horizon

Jeahun Park vergelijkt het hedendaagse hyperkapitalisme met een zwart gat: het zuigt alle energie op, niemand weet wat er zich binnenin afspeelt, maar dat het resultaat destructief is, staat buiten kijf. De Koreaanse kunstenaar heeft zijn dystopische wereldbeeld in een vijfdelige 3D-videosimulatie gegoten. Verwoeste gebouwen in de Gazastrook, de nucleaire zone van Fukushima en de deeltjesversneller van CERN spelen hierin een rol. Park, die kan worden omschreven als digitaal beeldhouwer, betoogt hiermee dat we ons een virtueel rad voor ogen laten draaien en dat de meeste technologische vooruitgang eigenlijk niet meer is dan opium voor het volk.

T/m 1 februari in Plein Theater, Sajetplein 39

Frank van der Salm: Decor

Frank van der Salm is er niet op uit het mooiste uitzicht vast te leggen, als een geografisch documentalist, maar onderzoekt juist de manier waarop wij de wereld om ons heen bekijken en de rol die beeldcultuur daarbij speelt. Nep is daarbij meestal echter dan echt. In het werk dat nu getoond wordt in EenWerk draait het om de weergave van de Alpen als toonbeeld van zowel ruige natuur als vredige rust. De kunstenaar woelt het collectieve geheugen overhoop en laat ons afvragen hoeveel van onze beeldvorming gebaseerd is op bijvoorbeeld Romantische schilderkunst en hoeveel op werkelijke ervaring.

T/m 27 februari in Galerie EenWerk, Koninginneweg 176

Opera: Crazy Days, Sanne Rovers

Bij gebrek aan de voorstelling zelf is het maakproces ervan ook interessant. Terug naar de herfst van 2020. Overal vandaan arriveert de cast voor repetities van Mozarts Le nozze di Figaro in het theater van Nationale Opera & Ballet. Eenmaal aan het werk volgen de coronamaatregelen elkaar snel op en komt alles op losse schroeven te staan. Regisseur Sanne Rovers filmde bij deze snelkookpan van grootse emoties, bijzondere verhalen, harde beslissingen en fantastische muziek. In operastijl.

Via NPO Start

Nationale Opera: Le Nozze di Figaro

De opera waar het allemaal om draait, Le nozze de Figaro, is ook online te zien, een aangepaste vorm van de productie uit 2016. Met Mozart specialist Riccardo Minasi in de bak. Regisseur is David Bösch.

Via cultuurticket.nl

Dans: Opening Holland Dance Festival

Op 3 februari gaat de achttiende editie van het Holland Dance Festival van start. Met internationale topgezelschappen en danskunstenaars, nieuwe ontdekkingen, oude bekenden en tal van Nederlandse primeurs. Maar voor de noodzakelijke slag om de arm zet het festival de openingsproductie online. Traces left within van ­NDT-1, met Toss of a Dice (2005) van meesterchoreograaf Jiří Kylián en twee wereldpremières van Marina Mascarell en associate choreograaf Marco Goecke.

Livestream op 3, 4 en 5 februari via ndt.nl

Toneelmakerij: Jazz Duzz (6+)

Dizzy heet ie, de kleuter die voor het eerst naar groep 3 gaat. Dat is leuk, maar ook wat ingewikkeld. Waarom zijn er zo veel regels? Over hoe je je potlood vast moet houden, en dat je rechtop moet zitten. Heerlijke voorstelling. Een theatraal jazzconcert over buiten de lijntjes kleuren en 1+1=3. Met poëzie en anarchie, zelfverzonnen woorden en melodieën zonder eind. Met onder anderen Sanne den Hartogh en Peter van Heeringen.

Via Podiumkids Thuis (podiumkids.nl)

Paul Thomas Anderson: Licorice Pizza

Nadat hij ons met zijn vorige film, Phantom Thread (te zien op Netflix), meevoerde naar Londen in de mistige jaren vijftig, neemt ‘PTA’ ons in zijn negende speelfilm mee naar het Los Angeles van de late jaren zeventig, waarin hij zelf opgroeide. Het onconventionele verhaal over de liefde tussen een tieneracteur en zijn oudere droommeisje is ontegenzeggelijk nostalgisch, met heeft toch ook een scherp randje.

Te zien in: Eye Filmmuseum, FC Hyena, Filmhallen, Cinecenter, Studio/K, De Uitkijk, Kriterion, Rialto VU, City, Tuschinski

Guillermo Del Toro: Nightmare Alley

Nadat hij in 2017 vier Oscars won met The Shape of Water nam Del Toro de tijd voor zijn opvolger. Het werd deze remake van de gelijknamige film-noirklassieker uit 1947 – al houdt de regisseur het liever op een nieuwe versie van het oorspronkelijke boek.

Te zien in: FC Hyena, Filmhallen, Studio/K, Cinecenter, City, Arena, De Munt, Pathé Noord,

International Film Festival Rotterdam

Voor het tweede jaar op rij vindt het grootste Nederlandse film­festival noodgedwongen online plaats, met een flink afgeslankt programma – vijftig titels, waar dat aantal in een normaal jaar rond de 350 schommelt. Toch is er veel te zien dat de moeite waard is. In het openingsweekend bijvoorbeeld de eerste twee van de vier Big Talks van dit jaar, uitgebreide gesprekken met gerenommeerde film­makers. Amanda Walker geeft tekst en uitleg bij haar excentrieke oeuvre (zaterdag 16.00 uur). De Amerikaanse underground-filmmaker staat dit jaar centraal in een focus-programma en levert het festival twee wereldpremières: discodroom Give me Pity! en openingsfilm Please Baby Please, een campy musical. Acteur Mathieu Amalric, die ook als regisseur op het festival aanwezig is, vertelt zondag (16.00 uur) over zijn carrière voor en achter de camera.

Te zien via IFFR.com

We Are Lady Parts

‘Minder wraaagh, meer jay!’ Zo omschrijft de vrome moslima Amina de koerswijziging die zij voor zich ziet voor de punkband die haar, geheel tegen de lijn der verwachting in, als gitarist heeft geronseld. Het loopt natuurlijk anders in deze fijne Britse clash of cultures-komedie.

Te zien op NPO Plus en NPO Start

The Afterparty

Een schoolreünie leidt tot een afterparty leidt tot een dodelijk ongeval. Of was het opzet? Elke aflevering wordt één getuige/­verdachte gehoord. Hun verhalen worden vormgegeven in verschillende genres, van film noir tot musical.

Te zien op Apple TV+

Workshop: IJzigkoud experimenteren! (7-12 jaar)

In deze wetenschapsworkshop gaan kinderen aan de slag met kou en ijs. Waarom wordt er in de winter zout gestrooid? Hoe smelt ijs in zoet of zout water? Ze maken onder andere een thermometer, roeren in water en zijn bezig met chemie.

29 januari en 5 februari 15.00 uur, Hemlab, Barndegat 8, Zaandam

Tekenwedstrijd: Het Scheepvaartmuseum

In Het Scheepvaartmuseum is de tentoonstelling van zeeschilders Willem van de Velde & Zoon te bewonderen. Deze toont hun grote vakmanschap, hun oog voor ­detail én hun invloed op de latere generaties zeeschilders. Geïnispireerd geraakt? Met de Teeckenwedstrijd kun je thuis aan de slag met potloden, met verf of digitaal – alles mag, zolang je het resultaat maar aan de muur kunt hangen. Het werk wordt beoordeeld door een vakkundige jury en er zijn drie leeftijdscategorieën (3+, 6+ en 16+). De winnaar gaat naar huis met een pakket kunstenaarsmaterialen ter waarde van 250 euro.

T/m 27 maart in Het Scheepvaartmuseum, aanmelden via wedstrijd@hetscheepvaartmuseum.nl

Schaatsen: Jaap Eden ijsbaan

IJshockey, kunstrijden, shorttrack, marathon, langebaan of gewoon een middagje schaatsen voor de gezelligheid. Het kan allemaal weer op de Jaap Eden. Na de inspanning kun je bijkomen met warme chocomel met slagroom of een andere versnapering.

Jaap Eden IJsbaan, radioweg 64

Buurthuis Melkweg: TBA

De Melkweg biedt in het weekend ruimte aan iedereen die op zoek is naar een nieuwe hang-out. Heb je alle games uitgespeeld en kun je geen Netflix meer zien? Er zijn dj’s, tafels vol bordspellen, films met de oprichters van SMIB en 30 Seconds met Défano Holwijn van onder andere FC Avondklok. Je kunt ook nog het podium op voor je TikTok-filmpjes of meedoen aan workshops van hiphop selectors als DJ Kesh & DJ Abstract. Mochten de kaartjes uitverkocht zijn (er is plek voor honderd man) dan kun je het evenement ook online bijwonen.

In het weekend van 12.00 tot 17.00, Melkweg, Lijnbaansgracht 234A

Blauw Geboren

Van verwarde, vervuilde en eenzame mensen op de afdeling Hygiënisch Woningtoezicht tot aan Amsterdam Oost in de jaren tachtig met krakers, verslaafden en stadsvernieuwing. Blauw Geboren is een podcast van de Nationale Politie eenheid Amsterdam over het ­politiewerk van toen en nu, verteld van binnenuit.

Via alle podcastkanalen

Ik weet je wachtwoord

Techjournalist Daniël Verlaan onderzoekt in Ik weet je wachtwoord, een podcast waarvan elke laatste woensdag van de maand een nieuwe aflevering verschijnt, de onlinewereld. Hij duikt elke aflevering in een nieuwe zaak en gaat onder meer het gesprek aan met hackers.

Via alle podcastkanalen en ikweetjewachtwoord.nl