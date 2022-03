Onze uittips voor komende week: de huisfotograaf van Muhammad Ali, good old Genesis en korte films in hotelkamers

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Pop: Genesis

Er moest een lading extra reclamespotjes aan te pas komen maar de twee vaarwelshows van Genesis in de Ziggo Dome zijn bijna vol. Goedkoop is het allerminst – staanplaatsen kosten 111 euro – maar dan hoor je Phil Collins wel nog één keer Land of Confusion en Invisible Touch zingen. Hoewel met de tournee-titel The Last Domino? laat het trio nog ruimte over voor een vervolg. Deze tournee gaat vergezeld van enige disclaimers: Peter Gabriel is uiteraard niet meer bij en Collins drumt niet meer. Zijn zoon Nic neemt zijn plek achter het drumstel in.

21 en 22 maart, 20.00 uur, Ziggo Dome

Pop: Bente

Ze is deel van een grote golf jonge vrouwelijke zangeressen die ons land overspoelt met ijzersterke Nederlandstalige popsongs. Het cv met podiumervaring van Bente (Fokkens, 21) past echter nog op een servetje. Door de coronasluiting stond de nieuwe generatie popsterren eerder in de hitlijsten dan voor een livepubliek. Daar komt nu verandering in. We kijken uit naar de ontroerende liedjes van de ep Als je gaat.

24 maart, 20.30 uur, Bitterzoet

Theater

Nastaran Razawi Khorasani: Songs for no one

In september nog goed voor de BNG Bank Theaterprijs 2021, deze performance van Nastaran Razawi Khorasani, en nu eindelijk in de buurt. In Songs for no one geeft ze een beeld van het leven in een Islamitische dictatuur door de ogen van twee kinderen. Op basis van telefoongesprekken maakt Nastaran een beeldende solo performance vol duetten, dialogen, gedichten en songs. ‘Door de lichte toon van de gesprekken en verkwikkende nieuwsgierigheid wordt de voorstelling ondanks het thema nooit te zwaar’, schreef de jury destijds.

19 maart, Podium Mozaïek, 29, 30 en 31 maart Frascati

Somngs for no one. Beeld Mostafa Heravi

Stukafest Amsterdam

Vijftien-jarig jubileum van het Studenten Kamer Festival, dit jaar weer live. 20 optredens in één avond van verschillende kunstdisciplines, theater, muziek, cabaret, spoken word, burlesque. Een knallend optreden tussen de studieboeken en de kratjes bier, een intieme literaire voordracht onder een hoogslaper of een cabaretier aan de eettafel.

19 maart, verschillende locaties

Het Nationale Theater: OustFaust

Op verzoek van regisseur Theu Boermans schreef Tom Lanoye een eigentijdse versie van de 19e-eeuwse klassieker van Johann Wolfgang von Goethe, waarin het draait om de grote vragen van het leven, zoals: is het beter om je hart te volgen, of je verstand? Lanoye zet de wereld van nu op de voorgrond en drijft de klassieke Faust uit (‘to oust’). Bij hem is Faust een moegestreden arts en wetenschapper die de corona nog in zijn kleren voelt. Met o.a. Romana Vrede en Joris Smit.

21, 22 en 23 maart ITA

Servaes Nelissen/Feikes Huis: Rock me Baby

Tragikomische rockumentary over de nederpopgroep The Promise. Na lange tijd komen ze weer bij elkaar voor de repetitie van de ‘Rock me Baby tour’. Oude irritaties en twijfels spelen op evenals de fysieke ongemakken van popsterren op leeftijd. Met live projecties en live poppenspel én live muziek o.a. met Orkaterhelden Kees van der Vooren, Vincent van Warmerdam en Viktor Griffioen.

23 en 24 maart Schuur Haarlem, 25 maart De Vest Alkmaar

Expo

Thuis bij Jordaens

Zoals wij Hals, Rembrandt en Vermeer hebben, zo hebben de Belgen Jacob Jordaens, Peter Paul Rubens en Antoon van Dyck. Van deze Grote Drie van de 17de-eeuwse Zuid-Nederlandse schilderkunst was Jordaens (1593-1678) de enige die nooit hofschilder is geworden. Zijn clientèle bestond uit gegoede burgers en geestelijken. Tot op hoge leeftijd schilderde hij historiestukken, portretten en genrevoorstellingen. Zijn familie stond vaak model en zijn huiskamer functioneerde als showroom. Voor de allereerste monografische tentoonstelling van Jordaens in Nederland is zijn pronkkamer volledig gereconstrueerd met recent gerestaureerde, originele deur- en plafondstukken.

T/m 8 mei in Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62

Thomas Hoepker: The Way It Was

Thomas Hoepker is fotojournalist in hart en nieren. Hij noemt zichzelf ‘contractfotograaf’ en heeft zijn leven lang gewerkt voor bladen en kranten. Daarvoor reisde hij naar oorlogsgebieden en bezocht hij sloppenwijken. Maar hij schoot ook iconische portretten van bokser Muhammad Ali gedurende een periode van tien jaar en maakte een ontluisterend beeld van picknickende New Yorkers aan de rand van de Hudsonrivier terwijl op de achtergrond de Twin Towers in brand staan. Niet eerder had Hoepker een solotentoonstelling in Nederland.

T/m 28 mei in Bildhalle, Willemsparkweg 134H

Beeld thomas hoepker

Delphine Courtillot & Ilona Plaum

De pot is de oervorm van de keramiek. Uit klei wordt een ronde container gedraaid waar grond in gestort kan worden om planten te laten groeien – aardser wordt het niet. Delphine Courtillot gebruikt die archetypische vorm als uitgangspunt voor haar organisch ogende sculpturen waar vaak plantaardige en dierlijke vormen in te herkennen zijn. Haar werk wordt gecombineerd met foto’s van Ilona Plaum, die vaak alledaagse en intieme voorwerpen als onderwerp hebben maar net niet ‘kloppen’. Die raadselachtigheid activeert de kijker, laat hem of haar bewuster kijken.

T/m 2 april, Galerie Dudok De Groot, Tweede Laurierdwarsstraat 1-3

Dewy Elsinga: What Am I Looking At?

Een ijssalon in de Pijp, het interieur van een bruine kroeg, de stoffenmarkt in West. Dat zijn de dingen waar Dewy Elsinga’s oog aan blijft haken als ze door de stad loopt en het leven om zich heen opzuigt. Bijzondere kleurcombinaties en onverwachte composities inspireren haar tot het maken van grote schilderijen met een bijna abstracte collagekwaliteit. Haar werk is een ode aan de Amsterdamse binnenstad. In een stijl die laveert tussen de knipsels van Henri Matisse en groovy jaren ’70 funk weet ze de energie te vangen van een stad die altijd in beweging is en constant verandert.

T/m 27 februari, Hama Gallery, Willemsparkweg 64H

Film

Sebastian Meise: Grosse Freiheit

Dit intieme gevangenisdrama, winnaar van een juryprijs op het filmfestival van Cannes, stelt het immense onrecht aan de kaak dat Duitse homoseksuelen na de Tweede Wereldoorlog ten deel viel: van het concentratiekamp gingen ze direct naar de gevangenis. De naziwet die homoseksualiteit strafbaar maakte, bleef nog tot diep in de jaren zestig in stand.

Te zien in: Eye Filmmuseum, De Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto, Studio/K

Christos Nikou: Apples

Er blijven maar heerlijk dwarse films uit Griekenland komen. Debutant Nikou zet de vervreemding die we kennen van landgenoten als Yorgos Lanthimos (The Lobster) in voor een melancholisch verhaal over rouw en geheugenverlies.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto, Studio/K, Filmhallen, City

Valentyn Vasjanovitsj: Reflection

Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt deze overdonderde film versneld uitgebracht, niet alleen in Nederland, maar op veel plekken in de wereld. De opbrengsten gaan direct naar Oekraïense filmmakers, van wie velen inmiddels geen kunstenaar meer zijn, maar soldaat.

In zijn vorige film, Atlantis (2019), schetste Vasjanovitsj nog hoe Oekraïne eruit zou kunnen zien na het in 2014 begonnen conflict met Rusland – gitzwart, maar met een sprankje hoop. Zelfs dat bleek ijdele hoop. Toch weet de filmmaker in Reflection, waarin hij de strijd die de afgelopen jaren woedde in Oost-Oekraïne nog directer in de ogen kijkt, opnieuw zo’n soort sprankje te vinden – tegen de klippen op. Een arts trekt naar het front en keert als een gebroken man terug. Hoe praat hij met zijn tienerdochter over zijn ervaringen?

Te zien in: Eye Filmmuseum, Rialto

Kind

Familieconcert: Schilderijententoonstelling (6+)

Voor gezinnen met jonge kinderen organiseert het Concertgebouw familieconcerten. Deze zondag wordt er aandacht besteed aan de Russische componist Moessorgski. Hij schreef muziek nadat hij een tentoonstelling van een bevriende schilder had bezocht. Niemand weet meer hoe die schilderijen eruit zagen, want ze zijn bijna allemaal verloren gegaan. Tijdens dit concert worden die schilderijen met zijn muziek tot leven gebracht.

20 maart, 13.00 uur, Concertgebouw

Workshop: Repair Kid

Iedere zondag zijn er tijdens Ruige Rakkers op de NDSM activiteiten te beleven voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Deze zondag staat Repair Kid op het programma, een reizende caravan die kinderen op een bijzondere manier laat ontdekken hoe apparaten in elkaar zitten: door ze te slopen. Dit wordt met gereedschap onder begeleiding gedaan. Met de restanten maken de kinderen kunst, zodat niets hoeft worden weggegooid.

20 maart, inloop tussen 13.00 en 16.00, Pllek

En Ook

Clubnacht: Fuego X De Nacht Staat op voor Oekraïne

Tijdens De Nacht Staat op voor Oekraïne – de naam zegt het al – zamelen 24 Amsterdamse clubs met net zo veel feesten geld in voor Oekraïne. Bitterzoet doet ook mee en organiseert een clubnacht met tophits uit de 90’s en 00’s. De tickets zijn drie euro duurder dan normaal en van elk gekocht kaartje gaat 6 euro naar Oekraïne.

19 maart, 23.30 uur, Bitterzoet

Pop-up bioscoop: Short Movie Sunday

Voor de derde keer wordt het Volkshotel omgebouwd tot filmhuis voor Short Movie Sunday. Een kaartje geeft toegang tot alle films, verspreid over zeven verdiepingen, achttien hotelkamers en drie zalen. Het aanbod varieert van documentaires tot animatiefilms en van jonge filmmakers tot aan gevestigde namen.

20 maart, 15.00 uur, Volkshotel