Onze uittips voor komende week: bluegrass en nederpop, de Kindermuziekweek, een wederopstanding en films kijken voor Oekraïne

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Wereldmuziek: Karsu

De Amsterdamse zangeres Karsu (31) mixt pop met jazz, klassiek en Turkse muziek tot een betoverende cocktail. Haar tweede album Colors werd in 2016 bekroond met een Edison en ook haar laatste plaat Karsu kreeg juichende recensies. Terecht, want Karsu brengt een volstrekt uniek geluid dat van haar in Turkije al een superster maakte.

Zaterdag 2 april, 20.30 uur, Paradiso

Pop/Bluegrass: Rob Dekay

Nederlandstalige bluegrass. Het is niet het meest voor de hand liggend genre om voet aan de grond te krijgen in de polder, maar Rob Dekay (35) weet de twee uitersten verrassend toegankelijk te verenigen. Voor fans van Ilse DeLange, Daniël Lohues of Douwe Bob.

Zondag 3 april, 20.30 uur, Bitterzoet

Pop: Snelle

Rapper Snelle (Lars Bos, 26) is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste hitmakers van dit moment. Reünie, Smoorverliefd, In de schuur en Blijven slapen (met Maan) raakten een snaar bij de liefhebbers van vrolijk makende en hypermelodieuze nederpop. Hiphop is het volgens de boeken, maar Snelle heeft muzikaal meer gemeen met Guus Meeuwis dan met Osdorp Posse. FF Tussen ons is zijn eerste theatertournee.

Dinsdag, 20.00 uur, Carré

Theater

De Nationale Opera/Opera Zuid/Kindermuziekweek: Goud!

Beeld Bjorn Frins

Een dikke week doordrenkt met muziek voor een jong publiek, dat is de Kindermuziekweek (1 t/m 10 april), met meer dan honderd participerende organisaties en meer dan 350 concerten, zoals de opera Goud! met muziek van Leonard Evers en een libretto van Flora Verbrugge in de regie van Kenza Koutchoukali. Een slagwerker en een zangeres spelen en zingen het sprookje van Grimm over de tovervis die al je wensen vervult.

T/m 8 april, Nationale Opera & Ballet en 123zing.nl

Theater Artemis/Künstlerhaus Mousonturm (12+): Dans is lekker ritmisch bewegen op muziek

Regisseur Jetse Batelaan zet ons op het verkeerde (dans)been. Met een cast van louter 40-plussers waagt zijn Theater Artemis zich voor het eerst aan een dansvoorstelling, met ‘waarvoor we ons een beetje schamen’ als ondertitel. Gezien de doelgroep is het ook wel een hachelijke onderneming, die oude mensen op de vloer, maar de dansers hebben beloofd zo min mogelijk mee te bewegen op de muziek, op een enkel pasje na.

Donderdag 7 april, Schuur, Haarlem

Nic Bruckman/Bellevue Lunchtheater: Vader en moedertje

Een coming-of-ageverhaal en een ‘how to guide’ voor nieuwe gezinsvormen – of juist een ‘how to not’. Twee dertigers, El en Vic, tellen alle redenen waarom je geen kind zou moeten willen. Zeker in de stad, en bovendien hebben ze geen partner. Maar toch. Toch is er een wens. Met Teun Donders, Stefanie van Leersum en Jelmer de Groot.

T/m 17 april, Bellevue

Rightaboutnow Inc.: Queen of Disco, a mighty real story

Muziektheatervoorstelling over de onweerstaanbare opkomst, tragische ondergang en onstuitbare wedergeboorte van discomuziek, belichaamd door het leven van disco-icoon en flamboyante LGBTQ-activist Sylvester, van koorknaap tot superster. Script van Maarten van Hinte, regie Marjorie Boston. Met onder anderen Drussilla Mputu-Mola, Susan Malaika Bailey en Urvin Monte.

Zaterdag 2 en zondag 3 april, DelaMar West, vrijdag 8 april CC Amstel

Expo

Albarrán Cabrera: Playing with the Light of the Universe

Herinneringen oproepen waarvan de kijker niet wist dat hij ze had, dát is het doel dat Angel Albarrán en Anna Cabrera voor ogen hebben. Met hun perfect gekadreerde doorkijkjes, dramatische contrasten en zacht gloeiende omlijstingen balanceert het Spaanse fotografenduo op de grens tussen magie en zoetsappig sentiment. Het zijn hun technische experimenten die de wijzer meestal net de juiste kant doen opslaan. Foto’s worden bijvoorbeeld ontwikkeld met thee, waardoor een spannende sluier over het beeld hangt. Bladgoud en mica zorgen voor accenten. Ook voor atypische druktechnieken draait dit stel zijn hand niet om.

T/m 28 mei in Bildhalle, Hazenstraat 15H

Beppie Gielkens: Painting Otherwise

Beppie Gielkens vierde onlangs haar 80ste verjaardag, maar schildert gestaag door. Al meer dan een halve eeuw trekt ze haar eigen plan, wars van artistieke modes en hypes. Gielkens is een colorist van het zuiverste water en onderzoekt in haar werk de eigenschappen van pigment. Op haar nieuwste doeken voeren vlakken en strepen een dansje uit, waarbij licht en donker elkaar afwisselen als dominante kracht. Ze zijn sterk beïnvloed door het landschap en de antieke symboliek van Egypte, waar Gielkens tussen 1986 en 2008 bijna jaarlijks een tijd verbleef.

T/m 6 mei in The Merchant House, Herengracht 254

Youssef Boucenna & Susan Kooi: De Wederopstanding

De domper was groot toen in december vorig jaar het busje werd gestolen met daarin de kunstwerken die Youssef Boucenna en Susan Kooi hadden gemaakt voor hun kersttentoonstelling. Vlak voor de opening was alles weg. Maar kunstenaar Kooi en voormalig dakloze Boucenna zaten niet bij de pakken neer en maakten gewoon nieuw werk. Hun comebackexpositie loopt tot en met Pasen en kan dus niet anders getiteld zijn dan De Wederopstanding. Te zien is een grote paastafel, gedekt met zelfgemaakte borden, glazen en natuurlijk eierdoppen. Absolute eyecatchers zijn de keramieken kastelen voor ontheemde kaarsfiguren.

T/m 17 april in Sexyland World, Noordwal 1

Ernst Baumann & Sybila Baumann: Baumann & Baumann

Toen Sybila drie was scheidde Ernst van haar moeder. De daaropvolgende veertig jaar zagen ze elkaar amper, maar de dochter volgde wel in haar vaders artistieke voetsporen en ging naar de kunstacademie. Na herstel van het contact bleken ze nog meer gemeenschappelijk te hebben dan gedacht en gingen ze samenwerken. In de huidige duotentoonstelling met sculpturen van Ernst en tekeningen van Sybila is het aan de kijker om dwarsverbanden en wederzijdse beïnvloeding te ontwaren.

T/m 9 april in Embassy of Art, Sperwerlaan 23

Film

Mike Mills: C’mon C’mon

De ongedwongen, ongehaaste en ontroerende vertelstijl van de Amerikaanse onafhankelijk filmmaker Mills verraden dat hij een geboren en getogen Californiër is. Na drie films over kind-zijn draait hij in zijn nieuwste het perspectief om. Radiomaker Johnny (Joaquin Phoenix) wordt tijdelijk opgescheept met zijn negenjarige neefje. Het gedwongen surrogaatouderschap verheldert ook zijn eigen onvolwassen leven.

Te zien in: Cinecenter, FC Hyena, De Filmhallen, Kriterion, Studio/K, De Uitkijk, Rialto, Rialto VU, Tuschinski, City

Apollo 10½: A Space Age Childhood

De nieuwste van Richard Linklater (Boyhood), geanimeerd door de Amsterdams/Amerikaanse studio Submarine, is een gefictionaliseerde reflectie op zijn eigen jeugd in de hyperoptimistische ‘space age’ van de jaren zestig.

Te zien in: Lab111, Netflix

Films kijken voor Oekraïne

Ook in de bioscoop zijn er diverse manieren om de slachtoffers van de Russische aanval op Oekraïne te kunnen steunen. Na de vervroegde release van het meersterlijke Reflection volgen deze week twee nieuwe initiatieven. Filmdistributeur ABC brengt The Guide uit als benefietvertoning – alle opbrengsten gaan volledig naar Giro 555. De film uit 2014, niet eerder in Nederland uitgebracht, toont de dramatische gevolgen van het Stalinistische bewind voor de Oekraiense bevolking door de ogen van de tienjarige Peter. En zondag is in de reeks Zonnebloemen in zwaar weer (vernoemd naar de nationale bloem van Oekraïne) in debatcentrum De Balie de documentaire This Rain Will Never Stop te zien. De film, over de Syrische Koerd Andriy die als vluchteling in Oekraïne beland, wordt gevolgd door een nagesprek rond de esthetiek van oorlog.

The Guide: Cinecenter, De Filmhallen, This Rain Will Never Stop: De Balie, zondag 3 april, 19.30 uur

Kind

Workshop: Middeleeuwen weekend

Het Rijksmuseum organiseert een themaweekend voor kinderen in het teken van de middeleeuwen. Er zijn verschillende workshops en rondleidingen te volgen, van ridders tot fabeldieren. Zo leren kinderen hoe monniken schreven en hoe ze hun eigen naam op z’n middeleeuws versieren bij de workshop krabbels en krullen, terwijl ze bij Teken de Middeleeuwen schilderijen natekenen van de grote meesters.

Zaterdag 2 en zondag 3 april, Rijksmuseum

Voorstelling: De Winter Gruffalo (3+)

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent het kinderboek De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler niet? Nu in het theater in een ‘winters jasje’. Muis wordt door de andere dieren uitgenodigd om lekker te komen eten. Zelfs Slang is hiervoor wakker geworden uit zijn winterslaap. Maar Muis weet wel beter: ze zien hém als het lekkere hapje! Daarom verzint Muis dat hij al een eetafspraak heeft bij de supergriezelige Gruffalo.

Zaterdag 2 april, Schouwburg Amstelveen

En Ook

Vintagedesignbeurs: Design Icons

Na een coronastop van twee jaar is Design Icons weer terug. 75 professionele handelaren in vintage design uit heel Europa stallen hun waar uit op het terrein van De Kromhouthal. Er wordt een breed scala aan interieurobjecten verkocht aan zowel beroepshandelaren als hobbyisten: van beroemde klassiekers tot onbekend design.

Zaterdag 2 en zondag 3 april, De Kromhouthal

Workshop: What lies in the shadow

Het Kaboom Animation Festival loopt nog tot zondag 3 april. In Eye kun je terecht voor de nieuwste internationale animatieproducties, tentoonstellingen en de prijsuitreiking van de Kaboom Awards. Daarnaast worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Zo leer je tijdens de workshop What lies in the shadow van Michaël Veerman – mede-eigenaar van de Amsterdamse animatiestudio reanimation – meer over het gebruik van licht en schaduw in de wereld van animatie.

Zaterdag 2 april, 15.00 uur, Eye