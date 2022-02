Onze uittips voor komende week: Blaudzun in Paradiso en een ode aan Toon Hermans

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Livestream: Nationaal Jeugd Jazz Orkest

Met de geplande clubtour uitgesteld naar de maand mei heeft het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO) nu de tijd voor een livestream-evenement. Het wordt een avond met speciale gasten. De eclectische rockband My Baby en elektrotovenaar Thomas Azier spelen mee met het Jong Oranje van de jazz. Behalve songs van de gasten staat er veel werk op het programma van artistiek leider Maarten Hogenhuis: een mix van jazz, pop en Afrikaanse muziek.

Zaterdag 12 februari, 20.30 uur

Klassiek: Ode aan Toon Hermans

TOON! Zo heet de ode die het Metropole Orkest brengt aan een van de grootste komieken ooit op de Nederlandse podia. Toon Hermans wordt geëerd met een programma van zijn mooiste liedjes, gezongen door de klassiek geschoolde Lissa Meyvis, musicalzanger Tommie Christiaan en cabaretier Remko Vrijdag.

Dinsdag 15 februari, 20.15 uur, Concertgebouw

Pop: Blaudzun

Blaudzuns twee weken geleden verschenen album Lonely City Exit Wounds is zijn beste tot nu toe. Indringende liedjes over het leven in een stilgevallen stad. Als Blaudzun (Johannes Sigmond) kiest voor een vol arrangement, klinkt het alsof er een complete band in je huiskamer speelt en als hij het klein houdt, lijkt het alsof hij de tekst persoonlijk in je oor fluistert. Dat moet live in Paradiso een meeslepende ervaring zijn.

Woensdag 16 februari, 20.30 uur, Paradiso

Expo

Rijksmuseum: Vincent Mentzel

Met de tentoonstelling Modern Times kwam het Rijksmuseum in 2014 ‘uit de kast’ als serieus verzamelaar van fotografie. En niet alleen van de vintage soort. Meerdere hedendaagse fotografen van het zwaarste kaliber hebben inmiddels hun archief overgedragen aan het museum. Vincent Mentzel is één van hen. De NRC-staffotograaf heeft in vijftig jaar tijd een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Aan de hand van 75 hoogtepunten voert deze tentoonstelling onder andere langs kopstukken uit de Nederlandse politiek, de ontwikkeling van China en het leven op straat.

Tot en met 6 juni, Rijksmuseum

Toeschouwers tijdens een voetbalwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Kuip te Rotterdam, 2 november 1969. Beeld Vincent Mentzel

Dodi Espinosa: Sharp Edges

Een trauma kun je het beste genezen door diep in jezelf te duiken, de pijn helemaal door te gaan en zo het verleden tot gruis te vermalen. Kunst kan volgens Dodi Espinosa een belangrijke rol spelen bij deze vorm van ‘sjamanistische chirurgie’. De Mexicaanse kunstenaar neemt zichzelf als proefkonijn/patiënt, met de bedoeling verder te komen dan uitingen die puur persoonlijk zijn. Passend in het huidige ‘therapeutische tijdperk’. En niemand geschikter om deze tentoonstelling samen te stellen dan Hanne Hagenaars, schrijver van het boek Geen wolk, hoe kunst mijn leven redde.

Tot en met 4 maart, Beautiful Distress House

Peter van Straaten: Misschien valt er wat te lachen

Morsige mannen van middelbare leeftijd in verkreukelde regenjassen, in sherry gemarineerde Oud-Zuid dames, onhandige geiligheid en droog commentaar. Dat en veel is meer is typerend voor de meesterlijke tekeningen met vaak niet meer dan één regel tekst waarin Peter van Straaten het naoorlogse Nederland samenvatte en fileerde. Hij was zo productief dat zelfs zes jaar na zijn dood er nog makkelijk nieuwe versies kunnen worden samengesteld van Peters Zeurkalender. Een representatieve selectie maken voor een tentoonstelling was dan ook geen sinecure maar de honderd originele tekeningen in het Allard Pierson laten overtuigend zien hoe tijdloos Van Straatens werk is en blijft.

Tot en met 17 april, Allard Pierson Museum

Beeld Peter van Straaten

Arjen, Ryan Browning, Attilio Esposito: Transmutations

Heel basaal bezien is schilderkunst niet meer dan pigment op doek waar licht van alles in wakker kust: vormen, diepte, contrast en volume. De drie schilders in deze tentoonstelling staan heel bewust in de rijke traditie die reikt van Rembrandt tot Picasso maar proberen er een eigen laag aan toe te voegen. Ze balanceren op de grens tussen abstractie en figuratie, in een bijna agressief vrolijk gekleurd universum waar pop art, abstract expressionisme maar ook de cartooneske stijl van Philip Guston niet ver weg zijn. De manier waarop voorstellingen veelal in een decor van perfect kleurverloop worden geplaatst, verraadt dat dit zeer hedendaagse kunstenaars zijn voor wie computeresthetiek evenveel waarde heeft als de toets van een penseel.

Tot en met 12 maart, Galerie Marian Cramer

Theater

Podium Mozaiek: Rrrreuring Festival

De zesde editie van het festival voor jonge makers belooft urgenter dan ooit te zullen worden. Door het grote theateraanbod na corona krijgen opkomende makers nog maar weinig speelruimte. Op Rrrreuring klinken hun indringende en persoonlijke verhalen. Wat ze verbindt is het risico dat ze nemen en de nieuwe wegen die ze in durven slaan. Zoals dichter Gershwin Bonevacia, die zijn gedichten theatraal gaat maken, of de Irakese theatermaker Akram Assam, die samenwerkt met Khadija Massaoudi en danst in zijn voorstelling.

12 t/m 20 februari, Podium Mozaiek

Vis à Vis: Kringloop

Op expeditie in je favoriete koopjeswinkel. De voorstelling KRINGLOOP laat de wereld achter de tweedehands juweeltjes en overjarige meuk zien. Met de verhalen van locals die de kringloop kleur geven. De theatermakers beloven dat ze je laten verdwalen tussen alle spullen en ideeën die een tweede kans krijgen. Een twee uur durende theaterbelevenis, inclusief maaltijd en muziek, in de warme binnenruimtes van Vis à Vis.

Tot en met 20 maart elke donderdag t/m zaterdag, Almere, visavis.nl

Danstheater Aya: Wild (+6)

Anarchie op de dansvloer. Drie danseressen staan samen met het Maat Saxophone Quartet op het podium en gooien de rolpatronen overboord. Al die ideeën over hoe je je moet gedragen als meisje, sluipen er al heel vroeg in. Deze danseressen hebben daar lak aan. Niks netjes, rustig en bescheiden. Zij kiezen voor wild, woest en onaangepast, en gooien de voorgeschreven pasjes overboord. Op zoek naar de beste manier om zichzelf en de wereld te ontdekken. En niemand houdt ze tegen.

Zaterdag 12 februari, De Krakeling

tgSTAN/de Roovers: Infidèles

Eerbetoon aan regisseur Ingmar Bergman als schrijver. De makers baseren zich op het gelijknamige scenario uit 1997 en op Laterna Magica, zijn autobiografie, verschenen in 1987. In Infidèles gaat Bergman ook zelf in dialoog met zijn personages en wordt de ik-figuur van de schrijver in de voorstelling verwerkt. Het wordt een ongekunsteld eerbetoon, aldus de makers, een liefdesverklaring, een gebaar van respect zonder in idolatrie te vervallen. Met o.a. Ruth Becquart en Frank Vercruyssen.

15 t/m 17 februari, Brakke Grond

Infidèles. Beeld stef stessel

Film

Paul Schrader: The Card Counter

Filmmaker Schrader heeft geen last van valse bescheidenheid: in zijn top tien van beste films van 2021 zette hij zijn eigen The Card Counter op de eerste plek. De intense karakterstudie draait om een voormalig soldaat die diende in Abu Ghraib en nu in het reine moet zien te komen met zijn bezwaarde geweten.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Filmhallen, Kriterion

Cindy Jansen: Prince of Muck

Intiem, filmisch portret van de tachtigjarige Lawrence MacEwen, die het grootste deel van zijn leven als “Laird” het Schotse eiland Muck bestierde. Nu heeft hij het eiland en zijn kleine boerderij overgedragen aan zijn zoon, maar dat valt hem zwaar.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Filmhallen, Ketelhuis, De Uitkijk

Joachim Trier: The Worst Person in the World

Met deze prachtige karakterstudie sorteert de Noorse filmmaker Joachim Trier alvast voor op een plekje in de lijsten van beste films van 2022.

Nu ze de dertig nadert, voelt Julie zich gedwongen om keuzes te maken en een richting te kiezen in haar leven. Maar wil ze dat eigenlijk wel? Trier doorbreekt zijn grotendeels naturalistische vertelling met zorgvuldig gedoseerde speldenprikjes van filmische Spielerei – een uitgeblazen rookwolk in slow-motion; een uit de hand gelopen drugstrip; een uitstekend getimede slappe piemel. Ook de lichtelijk ironische voice-over past hierbij. Maar waar dit soort trucs de kijker soms op afstand zetten, doen ze hier het tegenovergestelde: ze brengen ons nog dichter bij de ervaring van Julie, bij haar blik op de wereld.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, Filmhallen, Kriterion, Rialto, Rialto VU, Studio/K

Kind

Animatiefilm: De beste verjaardag ooit (4+)

Michael Ekblad (van onder andere Molly Monster the Movie) baseerde De beste verjaardag ooit op de de Duitse boekenserie van Rotraut Susanne Berner. De animatiefilm werd al geselecteerd voor De Beste Kinderfilm Competitie van Cinekid en is nu ook in Nederland te zien op het bioscoopdoek. Kareltje het konijn viert in deze film zijn verjaardagsfeest met worteltaart, cadeautjes en een picknick bij het meer.

Te zien in: Ketelhuis en Rialto

Workshop: Mijn Idool in Houtskool (8+)

Ter gelegenheid van Sam Drukker - Onderweg, organiseert Museum JAN deze kinderworkshop. Hoe teken je precies iemand? Sam Drukker tekent en schildert meestal mensen die hij mooi en interessant vindt, dus dat is precies wat je tijdens deze workshop doet. Neem een foto mee van je idool of je favoriete familielid of neem een vriend of vriendin mee om elkaar te tekenen.

Zondag 13 februari, 11:00 uur, Museum Jan, aanmelden via educatie@museumjan.nl

En Ook

Tentoonstelling: L’Art en Bas

Borduren is hot en helemaal op de manier waarop de Surinaams/Nederlandse kunstenaar Delano Mac Andrew het doet. Hij gebruikt geen garen en merklap, maar ijzer- en koperdraad en steekt dat door zink, golfplaat, vuilniszak en ander materiaal. Opvallend is een gordijn van gedroogde sinaasappelhelften. L’Art en Bas is alweer de 22e expositie bij Bayu, waar ook Indonesisch eten wordt opgediend.

12 februari tot en met 31 maart, Bayu

Flirthallen

Nog op zoek naar een leuke date voor Valentijnsdag? De Foodhallen worden dit weekend omgetoverd tot Flirthallen. Met zwoele tunes van DJ’s, speciale cocktails, Cupido’s shots en een diner voor twee winactie. De toegang is gratis en je hoeft niet te reserveren.

Zaterdag 12 februari en maandag 14 februari, De Hallen