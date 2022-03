Onze uittips voor komende week: 90’s-rock van Skunk Anansie, de Leedvermaaktrilogie in ITA, de First Art Fair en een meeslepende Japanse film

Het Parool verzamelt wekelijks de beste culturele tips. Van exposities in de stad tot de leukste films in de bioscoop.

Muziek

Rock: Skunk Anansie

Rockband Skunk Anansie viert zijn 25-jarig jubileum met een show vol oude hits. Dat die allemaal werden gemaakt in de eerste vijf jaar van het groepsbestaan is misschien een beetje pijnlijk, maar dat maakt vinnige rockers als Weak en Hedonism er niet minder krachtig om. Zeker niet als zangeres Skin nog zo weet uit te halen als in de tweede helft van de jaren 90.

26 maart, 20.00 uur, AFAS Live

Levenslied: Sophie Straat

Dat het levenslied niet alleen over de onvoorwaardelijke liefde van moeder of de drankzucht van vader hoeft te gaan, bewijst de in De Pijp opgegroeide Sophie Straat met haar maatschappelijk betrokken volksmuziek. Een lied over gentrificatie of een bakfietsmoeder klinkt bij Straat net zo smartelijk als het repertoire van pakweg Marianne Weber.

26 maart, 20.30 uur, Tolhuistuin

Rock: Placebo

Doorgaans zie je de band in de verte op het hoofdpodium van pakweg Pinkpop, maar maandag speelt Placebo een zeer kleinschalige show in de Melkweg. Reden voor het opzoeken van de intimiteit is de presentatie van het album Never Let Me Go, dat de eerste nieuwe muziek van de Britse gloomrockers in negen jaar bevat.

28 maart, 19.30 uur, Melkweg

Theater

Pleintheater: Queering Puppets Festival

Eerste editie van wat een jaarlijks evenement wil worden rond genre overstijgende vormen van beeldend theater en poppenspel. Centraal staan hier niet de mensen, maar de dingen op de theatervloer. Met welke karakters en objecten worden we omringd? Hoe wekt de verbeeldingskracht ze tot leven? De niet-mens zal voor het voetlicht treden in diverse, hybride vormen.

T/m 27 maart, Pleintheater

ITA/Meervaart: Festival Lieve Stad

Het stadsfestival van ITA en de Meervaart met theater, dans, muziek en performance. Voorstellingen over de stad, de mensen die er wonen, hun verhalen en hun geschiedenis. Met onder anderen trompettist Michael Varekamp en spoken word-artist Smita James, Nomad van Sidi Larbi Cherkaoui en dansers Redouan Ait Chitt en Denden Karadeniz die op muziek van het Amsterdams Andalusisch Orkest op zoek gaan naar verbinding.

26 maart t/m 3 april, ITA

Leine Roebana: Storm

Een unieke samenwerking tussen voormalig Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki en choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana – een componist die durft te denken vanuit beweging en choreografen die vorm geven aan klank. Dans en muziek ontmoeten elkaar in een stormachtige voorstelling met zes dansers en drie musici.

26 maart, Schuur Haarlem

Het Nationale Theater: Leedvermaak/Rijgdraad/Simon

Veertig jaar na de oerpremière in Frascati een nieuwe interpretatie van het portret van een familie in Amsterdam tussen begin jaren zeventig en de eeuwwisseling. De Leedvermaak-trilogie laat zien hoe onverwerkte trauma’s generaties lang kunnen doorwerken. Achteloos lijkende, luchtige en tintelende dialogen van Judith Herzberg. Regie Eric de Vroedt.

26 maart, première, Het Nationale Theater Den Haag, 28, 29, 30 april en 1 mei in ITA

Expo

First Art Fair

De First Art Fair vindt gewoonlijk plaats in januari en is daarmee de eerste kunstbeurs op de kalender. Ondanks de verschuiving naar maart geldt dat door afgelasting van Art Rotterdam ook dit jaar. Deze beurs is een voortzetting van Realisme en heeft een vergelijkbaar aanbod: figuratief en laagdrempelig, meer gericht op mensen die hun huis willen verfraaien dan hardcore kunstjunkies. Naast 25 galeries hebben ruim 75 individuele kunstenaars er een stand. Het aanbod is breed en loopt van glas en juwelen tot fotografie en schilderkunst.

T/m 27 maart in Passenger Terminal Amsterdam

Marcel van den Berg: Different Strokes for Different Folks

Het werk van Rijksakademie-alumnus Marcel van den Berg is lekker vitaal en in your face. Het bestaat uit slogans, verwijzingen naar hiphop en funk, politieke aanklachten en de viering van zwarte cultuur. Hij gebruikt de spuitbus, maar zet ook zomaar een mes in het doek of smeert er koffie overheen. De Bijlmer, waar hij woont en werkt, vormt een belangrijke inspiratiebron. Zijn schilderijen, tekeningen en keramiek zijn uitgevoerd in een beperkt palet: het zwart, rood, geel en groen van de Pan American Flag en de rastafaribeweging, aangevuld met wit. Het is zijn postkoloniale antwoord op de strengheid van De Stijl.

T/m 30 april in Galerie Van Zijll Langhout, Brouwersgracht 161

Sarah Grothus: Schemering

Sterven is een gefaseerd proces. In veel religies is er de notie van een voorgeborchte, waar de overledene enige tijd rondzwerft voordat hij naar de hemel of hel gaat. Die spirituele wachtkamer is het onderwerp van Sarah Grothus’ nieuwe reeks schilderijen. Haar expressionistische doeken zijn gevuld met figuren die herkenbaar zijn als oud, jong, man of vrouw, maar echt individuele kenmerken ontberen. Ze interacteren met elkaar, maar op een terloopse en niet bijzonder geëngageerde manier. In het midden van de tentoonstelling heeft de kunstenaar doeken tegen het raam en plafond geplaatst, waardoor een lichtgevende tunnel ontstaat. Hier is haar visie het meest invoelbaar en heb je echt het gevoel even in het voorgeborchte te zijn.

T/m 27 maart in Museum Tot Zover, Kruislaan 124

Salim Bayn, Nico Krijno, Matt Lipps, Mark Mahaney, Theis Wendt: Exclamation Mark

Een Marokkaan, een Zuid-Afrikaan, twee Amerikanen en een Deen nemen de werkelijkheid op de korrel, telkens op een andere manier. Salim Bayri creëert digitale Wunderkammers waar de bezoeker zich kan verbazen over vormen en kleuren. Nico Krijno vermengt fotografie met theatrale performance. Matt Lipps vermengt beelden, maakt er poppen van en fotografeert die zodat ze weer plat worden. Mark Mahaney onderzoekt de grenzen van het zichtbare door de poolnacht vast te leggen. En Theis Wendt balanceert op de grens tussen sculptuur en fotografie.

T/m 23 april in The Ravestijn Gallery, Westerdok 824

Film

Sean Baker: Red Rocket

Onafhankelijk filmmaker Sean Baker toonde al herhaaldelijk zijn scherpe oog voor de zelfkant van de VS, in al zijn verlorenheid én schoonheid. Dat geldt ook voor dit innemende verhaal over een uitgerangeerde pornoster die terugkeert naar zijn ex in zijn Texaanse geboortedorp en daar een nieuwe pornobelofte ontdekt. Nu nog even wachten tot ze 18 is.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, FC Hyena, De Filmhallen, Kriterion, City

Zhao Liang: I am so Sorry

Nu de gaskraan dicht moet wordt weer steeds nadrukkelijker gesproken over kernenergie als mogelijke oplossing. Bezint eer gij begint, toont deze even poëtische als confronterende documentaire vanuit de stralingsgebieden in Fukushima en Tsjernobyl.

Te zien in: De Balie, Eye Filmmuseum

Ryûsuke Hamaguchi: Drive My Car

Een bijna drie uur durende boekverfilming die draait om rouwverwerking en vooral bestaat uit praatscènes, en nog ondertiteld ook – dat klinkt niet direct als een film die de Amerikaanse markt gaat bestormen. Toch sleepte het Japanse Drive My Car, na al een kleine zegetocht te hebben gemaakt bij zijn première op het filmfestival van Cannes, maar liefst vier Oscar-nominaties in de wacht, waaronder in de belangrijkste categorieën: beste regie en beste scenario.

Dat Drive My Car is gebaseerd op een kort verhaal van de gevierde auteur Haruki Murakami, zal daar iets mee te maken hebben. Regisseur Hamaguchi, de enkele jaren een grote belofte in de Japanse auteursfilm, zet dat verhaal volledig naar zijn hand. Het resultaat is een in al zijn soberheid uiterst cinematische en meeslepende film.

Te zien in: Cinecenter, Eye Filmmuseum, Filmhallen, Lab111, Kriterion, Rialto, Rialto VU, Studio/K, City, Tuschinski

Kind

Sing-a-Long: Woezel & Pip (2+)

Woezel & Pip begon als kinderboek, geschreven door Guusje Woesthoff-Nederhorst. Inmiddels is de merknaam veel uitgebreider dan dat: er zijn tekenfilms, filmpjes op YouTube, speelgoed en andere merchandise. De hondenvriendenstaan ook opnieuw in het theater. Na het succes van Op zoek naar de Sloddervos!, kunnen de allerkleinsten nu zingen en dansen op hun favoriete Woezel & Pip hits tijdens de Sing-a-Long.

27 maart, 16.00 uur, Schouwburg Amstelveen

Voorstelling: Tekenfilm Zonder Beeld (6+)

Het Houten Huis, de Eef van Breen Group en dichteres Kira Wuck hebben een muzikale voorstelling gemaakt vol met beelden van geluid: een Tekenfilm Zonder Beeld dus. Tijdens de voorstelling hoor je overal woorden en klanken om je heen. Wat gebeurt er als je er niet meer bent? Ben je dan niks? Of val je in zoveel stukjes uiteen dat je juist alles bent?

26 en 27 maart, verschillende tijden, Theater De Krakeling

En Ook

Documentaire: Freestyle: The Art of Rhyme

Freestyle: The Art of Rhyme is een klassieke hiphopdocumentaire die in de wereld van freestylerap duikt. Zo volg je MC Supernatural en zijn weg naar succes in vele battles. Verder komen in de film grootheden als Mos Def en leden van Wu-Tang Clan, Jurassic 5, The Roots, Last Poets en zelfs Notorious BIG aan het woord over het belang van improvisatie en creativiteit in muziek. Na de film is er een Q&A met regisseur Kevin John Fitzgerald. Hij presenteert ook een teaser van The Art of Dance, zijn nieuwe documentaire die volgend jaar uitkomt.

Zaterdag, 19.00 uur, Melkweg

Clubavond: Jiggy

In mei bestaan de Jiggy-avonden van Bitterzoet vier jaar. Nu er twee jaar aan clubnachten ingehaald moet worden, zijn ze terug en wordt er als vanouds een avond georganiseerd vol met hiphop en r&b. Van vergeten classics tot nieuwe hits en van Usher tot aan Rihanna, Drake en Kendrick. Mickster & Slick feat. MC Madd Son staan achter de dj-booth te draaien.

Zaterdag, 23.30 uur, Bitterzoet