Onze uittips voor komende week: 40 jaar De Dijk, Bettie van Haaster, ITA in het museum en de 10de speelfilm van Van Warmerdam

Muziek

Steffen Morrison

Niet veel mensen kennen hem, maar de Amsterdamse Steffen Morrison is waarschijnlijk de beste soulzanger van Nederland. Een stem soms zo funky als die van James Brown en dan weer zo zoet als die van Sam Cooke. Vanavond geeft hij een proeve van bekwaamheid met een selectie van het beste van platenlabels Motown en Stax.

Zaterdagavond, 20.30 uur, Paradiso Noord

De Dijk

Ik doe niks en ik doe niks/Ik hang alleen maar rond/Kijk es door de ramen/En ik krab wat aan mijn kont. Met die onsterfelijke ­regels zong De Dijk zich ­precies veertig jaar geleden het Nederlandse popuniversum in. Het jubileum wordt gevierd met twee grootschalige concerten, het tweede is vanavond. Het charisma van Huub van der Lubbe reikt ongetwijfeld ook tot de achterste rijen.

Zaterdagavond, 20.00 uur, Ziggo Dome

Danny Vera

Aan het einde van het coronajaar door de luisteraars van de Top 2000 gekroond tot maker van het mooiste liedje ooit. Maar juist de omstandigheden die van Roller­coaster zo’n grote hit maakten, zorgden ervoor dat Danny Vera’s hymne over de achtbaan van het leven maar weinig live te horen was. Tot nu, ongetwijfeld.

Vrijdag 8 oktober, 19.00 uur, ­Melkweg

Expo

Philip Vermeulen - Verbógen verbrijzeld

Philip Vermeulen combineert lichtkunst met kinetisch beeldhouwen en op-art (optische kunst), en geeft daar een eigen draai aan. Met zijn grootschalige ­installaties draait hij bezoekers letterlijk een rad voor ogen: hij projecteert licht op ventilatoren of spoelen, dat door de snelheid van roteren uiteenvalt in kleuren en patronen. Gecombineerd met de fluittonen van de ­machinerie levert dat een hallucinante ervaring op.

T/m 3 oktober, W139, Warmoesstraat 139

Bettie van Haaster, Galerie Albada Jelgersma. Beeld Tom Haartsen, Courtesy Albada Jelgersma Gallery

Bettie van Haaster - Schep

‘De werkelijke ontdekkingsreis is niet het zien van nieuwe landschappen, maar het kijken met ­andere ogen.’ Schilder Bettie van Haaster had geen beter citaat van Marcel Proust kunnen aanhalen om haar nieuwe werk te introduceren. De verse paneeltjes lijken erg op eerder werk en zijn toch helemaal anders. Van Haaster boetseert in verf. Haar voorstellingen zijn ­composities van vegen en vlakken, waarbij het onderscheid tussen beide gering is en het oog makkelijk verdwaalt in het pigment. Het vertrouwde geel en groen krijgt nu af en toe gezelschap van blauw.

T/m 16 oktober in Galerie Albada Jelgersma, Lijnbaansgracht 318

William Kentridge

In 2015 had William Kentridge een grote tentoonstelling in Eye en in 2019 was hij associate artist tijdens het Holland Festival. Zijn debuut maakte hij in het Joods Historisch Museum, waar in 2012 zijn eerste Nederlandse solo-expositie te zien was. Kentridge-liefhebber Menno Paktor is net afgezwaaid als bestuursvoorzitter van het Joods ­Cultureel Kwartier; daarom is een nieuwe presentatie samengesteld.

T/m 24 oktober, Nieuwe Amstelstraat 1

Jeugd

Weekend van de Wetenschap

Klaas van Kruistum trapt het Weekend van de Wetenschap af met een liveshow vanuit Nemo. Het publiek krijgt een kijkje achter de schermen van onder meer het KNMI, het RIVM, ESA-ESTEC, Naturalis en Burgers’ Zoo. De show is via een stream te volgen en Nemo is het hele weekend gratis toegankelijk. Bezoek ­bijvoorbeeld de tentoonstelling Zo te zien om erachter te komen hoe je kijkt als je kleurenblind, slechtziend of zelfs blind bent. Of volg een workshop als ‘praat in ­codetaal’, ‘maak een ­schaduwschilderij’ of ‘maak een reuzenarm’. Een tijdslot reserveren via de website is verplicht.

Zaterdag en zondag, Nemo, gratis

STeK (3+)

In deze muzikale, beeldende danstheatervoorstelling voor de allerkleinsten probeert Isabelle Nelson een eigen stek te maken van een mysterieus bouwsel .

Zondag, 14.00 en 16.00 uur, vanaf €12,50, De Krakeling

Upload, Muziektheater. Beeld Marco Borggreve

Theater

Michel van der Aa - Upload

Eindelijk de zaalpremière van Van der Aa’s nieuwste productie. Net als in zijn eerdere opera’s, zoals After Life en Sunken Garden, zijn de thema’s ouderdom en jeugd, leven en sterfelijkheid. Een vader laat zijn geest uploaden om zo het eeuwige leven te hebben, maar wat vindt zijn dochter daar eigenlijk van? Een intrigerend samenspel van live, film en een virtuele omgeving. Muziek door het Ensemble Musikfabrik onder leiding van Otto Tausk.

3,4,5 en 8 oktober, Muziektheater

Ivo van Hove/Jan Versweyveld - All About Theatre About Film

ITA-duo Ivo van Hove (regie) en Jan Versweyveld (vormgeving) speelt regelmatig leentjebuur bij de film. Het werk van onder anderen Antonioni, Cassavetes, Bergman en Visconti inspireerde hen tot theatervoorstellingen. Voor All About Theatre About Film verruilen de theatermakers het toneel voor het museum. Op associatieve wijze brengen ze theaterstukken opnieuw tot leven in de tentoonstellingsruimte. Met rekwisieten en kostuums, maar ook met geuren, kleur en licht.

3 oktober t/m 9 januari, Eye ­Filmmuseum

Anderhoofd, DeLaMar. Beeld Maaike Eijkman

Opera Theater Amsterdam - Anderhoofd

Een voorstelling over de noodzaak van tellen om grip op je leven te houden. De persoonlijke verhalen van vijftien spelers, allemaal ervaringsdeskundigen op het gebied van psychoses, worden verbonden met bovennatuurlijk personages uit opera’s van Henry Purcell en Philip Glass. Een eigentijdse opera waarin de levensverhalen van de spelers op bijzondere wijze samenkomen met oude Engelse operatradities. Muziek door het Artvark Saxo-phone Quartet en Nick Scholten op de harp.

5 t/m 8 oktober, DeLaMar

De Nieuwe Kerk/Julius Leeft! - De Catwalk Club

Een nieuwe serie theatrale mono­logen bij Maison Amsterdam, van vier stijliconen uit verschillende tijdperken: Fong Leng, Frank ­Govers, Marlies Dekkers en Daily Paper. In de setting van nachtclubs uit hun tijd: Richter, Paradiso, RoXY en Bitterzoet. De monologen zijn geschreven door respectievelijk Paulette Smit, Ger Beukenkamp, Gershwin Bonevacia en Ayden Carlo. John Leerdam regisseert.

7 en 8 oktober, De Nieuwe Kerk

Film

Camera Japan

Vorig weekend vond dit festival, dat de Japanse cinema en cultuur viert, al plaats in thuisstad Rotterdam. Nu is een flinke selectie uit het programma ook in Amsterdam te zien. Wat vooral duidelijk wordt, is hoe enorm gevarieerd de Japanse cinema is en hoe weinig we er ­normaal gesproken in Nederland van te zien krijgen.

Te zien in: Lab111

Heddy Honigmann - No Hay Camino

Na zich een filmleven lang te ­hebben laten leiden door haar nieuwsgierigheid naar anderen, blijkt speelfilm- en documentairemaker Heddy Honigmann (Metaal en melancholie, Forever) ook nieuwsgierig naar zichzelf te ­kunnen kijken. Met als resultaat dit innemende zelfportret.

Te zien in: De Balie, De Filmhallen, Eye Filmmuseum, Het Ketelhuis, Rialto

Alex van Warmerdam - Nr. 10

Of we niets willen weggeven van de plot van zijn tiende speelfilm, was het dringende verzoek van Alex van Warmerdam aan de ­Nederlandse filmpers voorafgaand aan de première. Zelfs verklappen in welk genre de film zit, is eigenlijk al te veel gezegd. Geeft niks, want de plot is sowieso niet het interessantst aan Nr. 10 – eigenlijk nooit bij Van Warmerdam. Veel meer zit de magie in zijn trefzekere beeldtaal, strak en rechtlijning als het gecultiveerde Hollandse landschap dat er zo vaak in centraal staat. En in de kneuterige dialoogjes over eigenlijk helemaal niets, die precies daardoor op de lachspieren werken.

Te zien in: Cinecenter, Eye ­Filmmuseum, De Filmhallen, Het ­Ketelhuis, Kriterion, Pathé City, Pathé De Munt