Onze uit-tips: circulair design, de Cruijff-musical en oesters

Design Dillema.

Expo

Mia Karlova Galerie: Design Dilemma

De nieuwe generatie designers is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als het gaat over circulariteit, verspilling en klimaatverandering. Drie exponenten ervan presenteren een mogelijk alternatief voor het oude model van ontwerpen, produceren, consumeren en wegsmijten. Vadim Kibardin maakt meubilair uit karton, papier en afgedankt verpakkingsmateriaal, Femke van Gemert transformeert restmateriaal uit de kledingindustrie tot wandkleden en Teun Zwets geeft sloophout een tweede leven.

T/m 24 oktober in Mia Karlova ­Galerie, Prinsengracht 510 O

Touch/Trace: Interwoven Histories

De geschiedenis is een weefsel van verschillende draden. Soms wordt die historie letterlijk vastgelegd in textiel, door mensen die geen toegang hebben tot de zogenaamd hogere kunstvormen en zich uiten via gebruiksvoorwerpen. Interwoven Histories onderzoekt de verbanden tussen het materiaal en de verhalen van gemarginaliseerden – over migratie, politieke onrust, verzet en emancipatie.

T/m 24 oktober in A Rose is a Rose is a Rose, Rozenstraat 59

Katie ­Paterson e.a.: The World As We Don’t Know It

Nederland langzaam van het gas of Tata Steel over een periode van tien jaar omvormen? Dat soort polderoplossingen zijn zwaar onvoldoende, vinden twintig internationale kunstenaars. Katie ­Paterson bijvoorbeeld, die in 2014 in Noorwegen een bos plantte dat in 2114 het papier moet leveren voor een bloemlezing van boeken die in de tussenliggende eeuw zijn geschreven. Verder werk van onder anderen Melanie Bonajo, Cristina Lucas, Hans Op de Beeck en Jonas Staal.

T/m 12 januari in @droog, Staalstraat 7B

Architectuur: Environmental Abstraction

Het woord ‘omgeving’ klinkt alledaags en vanzelfsprekend genoeg, maar als je erover gaat nadenken, kun je alle kanten op. Vijf kunstenaars verkennen de manieren waarop architectuur kan veranderen in geometrie en de fysieke wereld in een compositie van oppervlakken. Daarbij worden verschillende media ingezet. Zo zet Martijn Schuppers in op de schilderkunstige verbeelding en het resulterende illusionisme, terwijl Bram Braam urbaan afvalmateriaal verheft tot sculpturen met historisch-symbolische lading.

T/m 9 oktober in Galerie Roger Katwijk, Prinsengracht 737

The Factory: Democracy

Andy Warhol werkte tussen 1962 en 1984 in The Factory aan een inmiddels wereldberoemd oeuvre. Hij kreeg daarbij hulp van een bont gezelschap van collega-kunstenaars, activisten, junkies, muzikanten, dragqueens en andere excentrieke outsiders. Voor Democracy heeft modeontwerper Duran Lantink een herinterpretatie gemaakt van het befaamde atelier, met als doel de nieuwe supersterren van nu te lanceren. Een deel van hen komt voort uit het Outsiderwear Festival, waarin outsiderartists in samenwerking met mainstreamkunstenaars mode maakten.

T/m 6 juni 2022 in Museum van de Geest, Amstel 51

Muziek

Strandconcerten:Chef’ Special en Typhoon

Het werd niet de feestelijke Summer of Love die velen voor ogen hadden, maar dit laatste strandfeestje laten popgroep Chef’ Special en rapper Typhoon zich niet ontnemen. Ze sluiten de zomer af met twee concerten bij ondergaande zon in het zand van strandtent Rapa Nui in Bloemendaal aan Zee. Uiteraard zijn er strandstoelen beschikbaar.

Chef’ Special, 25 september, 20.30 uur, Typhoon, 26 september, 20.30 uur, kaarten via patronaat.nl

Jazz: Wynton Marsalis

Net als zijn oudere broer, saxofonist Branford, weet Wynton Marsalis (59) zijn trompetspel subtiel tot kunst te verheffen. Al dertig jaar is hij artistiek leider van het Jazz at Lincoln Center Orchestra uit New York. In het Concert­gebouw spelen hij en zijn orkest een ‘best of’ van hun veelzijdige bigband­repertoire, met stukken van onder anderen Victor Goines, Ted Nash en Marsalis zelf.

28 en 29 september, 19.00 en 21.15 uur, Concertgebouw

Pop: Balthazar

Het vijfkoppige Vlaamse Balthazar speelt indiepop met een duister randje. De band kan grote zalen aan, maar geeft in Paradiso – als de ­coronamaatregelen het toelaten – twee keer een intieme show. Fijn, alcoholisch vooruitzicht: met een biertje in de hand genieten van de whiskystem van Maarten Devoldere.

28 en 29 september, 20.30 uur, Paradiso

Kind

Muziekvoorstelling: De geluidenjager (3+)

Tot en met 31 oktober vindt de ­eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale plaats, met tal van tentoonstellingen, voorstellingen en andere activiteiten. In de muzikale voorstelling De geluidenjager maakt Martien Groeneveld geluiden met spullen die hij vindt. Ook maakt hij er instrumenten van, zoals een harp van oude auto-­onderdelen, een stofzuigermondharmonica en een snavelfluit.

Zondag, 11.00 en 13.00 uur, OBA Oosterdok, derodeloper­opschool.nl

Workshop: pannenkoeken en poffertjes

Tijdens deze workshop leren ­kinderen meer over pannen­koeken: wat er zo bijzonder is aan de Neder­landse variant, waar de ­pannenkoek vandaan komt, welke soorten worden gegeten in andere landen... De uitleg wordt gegeven in het Engels, Spaans en Nederlands. Daarna maken de kinderen poffertjes.

Zondag, 10.00 uur, Prinsengracht 277, amsterdamtales.com

Theater

Ulrike Quade Company/Judith Herzberg: Vrouw of Vos

Samen met schrijver Judith Herzberg maakte de Ulrike Quade Company een hedendaagse, beeldende bewerking van de hitroman Lady into Fox van David Garnett. Als een pasgetrouwd stel een wandeling maakt, voltrekt zich een verontrustende metamorfose. Waar eerst de vrouw stond, staat nu een geschrokken, kleine vos. Een bijzonder liefdesverhaal over metamorfose, chaos en het onherkenbaar worden van het eigen bestaan.

Bellevue Lunchtheater, t/m 17 ­oktober

14 De Musical. Beeld Ben van Duin

Tom de Ket e.a.: 14 De Musical

Het levensverhaal van Johan Cruijff: hoe een eigenwijze, gevoelige Amsterdamse jongen uitgroeide tot een wereldster. Volgens regisseur en scriptschrijver Tom de Ket een ‘fascinerend verhaal over ambitie, liefde, vriendschap, eenzaamheid en verraad. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, maar da’s logisch.’ Tobias Nierop is Cruijff, de muziek is van Erik van der Horst (o.a. Orkater).

Afas Theater Leusden, zaterdag, tot in januari, 14demusical.nl

Britta Maria/Maurits Fondse e.a.: Aznavour mon Amour

Een ode aan de muziek en het leven van Charles Aznavour, de zanger, de componist, de tekstschrijver. De man die Frankrijk en uiteindelijk de hele wereld veroverde met zijn prachtige liedjes en stem. Over hoe hij als kind van Armeense vluchtelingen uitgroeide tot een van de grootste Franse artiesten aller tijden – vraag maar aan Matthijs van Nieuwkerk. Chansons in het Frans en in het Nederlands, en verhalen over zijn lange, boeiende leven.

Schouwburg Amstelveen, 30 september, brittamaria.nl/aznavour-mon-amour

Blote Klonten. Beeld laura luca

Theatergroep Kwatta: Blote Konten

Ene, Tweje en Drieje kunnen niet slapen. Liever beleven ze grote avonturen die nooit goed aflopen. Ze vertrekken naar de Noordpool, de jungle, het heelal – tot het laatste avontuur een onverwacht einde kent. Een verhaal van Jibbe Willems, waarin de dood van een ouder niet uit de weg wordt gegaan, speels en fantasierijk geregisseerd door Josee Hussaarts. Met Rabbi Jallo, Judith Schuur en Elène Zuidmeer.

Zondag, De Krakeling, 14.30 uur

Film

Dea Kulumbegashvili: Beginning

Op het overwegend orthodox-christelijke platteland van Georgië wordt een groep jehova’s getuigen slachtoffer van een geweld­dadige aanval. Bij Yana, de echt­genote van de voorganger van de gemeenschap, zaait dat geweld twijfel over alle aspecten van haar leven. Dit alom gelauwerde Geor­gische speelfilmdebuut wisselt beeldschoon gefilmde verstilling af met momenten van abrupte chaos.

Te zien in: Eye Filmmuseum, Rialto

Emmanuel Courcol: Un triomphe

In deze zeer losjes op ware feiten gebaseerde feelgoodfilm gaat een uitgerangeerde acteur in een ­gevangenis aan de bak met een groep jonge delinquenten. Hun versie van Samuel Becketts ­Wachten op Godot wordt een doorslaand succes.

Te zien in: Cinecenter, De Filmhallen, Pathé City, Pathé Tuschinski

Festival: Humans of Film Festival

In 2017 begon Feargal Agard Amsterdammers te portretteren via hun filmliefde. Uit zijn blog kwam vorig jaar het Humans of Film Festival voort, een festival voor ‘human interestfilm’. De tweede editie is iets uitgebreider, met veertien speelfilms en tien programma’s met shorts. Het opent op 24 september met de docu Unapologetic, over twee Black Lives Matter-activisten in Chicago, en sluit 26 september af met de speelfilm Along the Sea, waarin drie jonge Taiwanese vrouwen op straat terecht­komen in Japan. Vrijwel alle vertoningen gaan gepaard met Q&A’s of panelgesprekken over onder­werpen als antisemitisme, isolatie en islamofobie.

Te zien: 24-26 september in Het Ketelhuis en Podium Mozaïek

En ook nog

Proeverij: Oesters, bubbels & wijn fest!

Het oesterseizoen is begonnen en dat vieren ze in het proeflokaal van Design & Wijn met een proeverij. Je proeft vier soorten oesters, waaronder de Zeeuwse platte, en daarbij worden passende Nederlandse ­wijnen geserveerd. Een daarvan is gemaakt volgens de méthode traditionnelle, die wordt gebruikt om champagne te maken. Sommelier Diederik Walhof geeft een toelichting bij alle wijn en spijs.

Zaterdag en zondag, 16.00 en 19.00-21.00 uur, Damrak 59, ­designenwijn.com

Festival: Mystic Garden

Wie het heeft gemist om de hele dag op een festival te staan, kan ­zaterdag zijn geluk niet op. Dan wordt het Sloterpark namelijk tot een magische wereld omgetoverd voor ­Mystic Garden. Er zijn vijf house- en technopodia , sprookjesachtige theateracts en optredens van ­diverse artiesten, zoals Samuel Deep, Tinlicker en Prunk. Via de web­site van het festival zijn geen kaarten meer verkrijgbaar, maar je kunt het altijd nog proberen via TicketSwap.

Zaterdag, 11.00-23.00, President Allendelaan 3, mysticgarden­festival.nl