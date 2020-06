Onze nieuwe columnist Joris Bijdendijk: ‘Iedereen kan koken’

Joris Bijdendijk Beeld Sjoukje Dijkstra

Joris, hoe vind je het om je eigen rubriek in Het Parool te hebben?

“Heel bijzonder! Als geboren en getogen Amsterdammer is het een grote eer om een rubriek in PS van de Week te mogen hebben. Ik ben heel blij met de invulling van de rubriek: in De keukenhulp geef ik antwoorden op keukenvragen. Het lijkt me mooi om op deze manier koken voor mensen toegankelijker te maken.”

Lezers kunnen hun vraag sturen naar joris@parool.nl. Met wat voor vragen kun jij hen helpen?

“Het gaat om simpele, of ogenschijnlijk simpele vragen. Van hoe je een bepaalde groente bereidt tot wat voor pan je het beste kunt kopen. Of je ziet altijd bij de Toko cassave liggen, maar je weet niet zo goed wat je daarmee kunt. Uitleggen hoe je een twaalf gangen diner voor achthonderd man voorbereidt, dat gaat niet, vanwege de beperkte ruimte die ik heb.”

Wat wil je met je rubriek bereiken?

“Ik hoop de drempel tot koken te verlagen en mensen te stimuleren om zelf achter het fornuis te kruipen. In mijn visie ontstaat op die manier eetcultuur. Heel veel mensen zeggen dat ze niet kunnen koken, maar dat is onzin. Iedereen kan koken. Een fijne toevoeging aan deze rubriek is dat, waar nodig, ik ook een filmpje maak, dat te zien is op parool.nl/joris. Zo’n filmpje spreekt toch vaak iets meer tot de verbeelding.”

Denk je dat je er zelf ook nog wat van gaat opsteken?

“Ja, dat hoop ik wel. Waarschijnlijk krijg ik ook wel eens een vraag waarop ik het antwoord niet direct weet. Dan moet ik op onderzoek uit, dat lijkt me hartstikke leuk.”